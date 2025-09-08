Accidente laboral en Salamanca: cae un joven desde dos pisos de altura cuando colocaba unos canalones

Un joven trabajador de 24 años ha resultado herido en la mañana de este lunes, 8 de septiembre, en un accidente laboral que se ha producido en Frades de la Serra, en Salamanca, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 9:51 horas de esta mañana en la plaza de Gabriel y Galán. El trabajador, que se encontraba colocando unos canalones, se ha caído desde dos pisos de altura.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado un helicóptero sanitario para atender al varón herido.