Accidente laboral en Salamanca: cae un joven desde dos pisos de altura cuando colocaba unos canalones
Se ha enviado un helicóptero para atender al herido.
Un joven trabajador de 24 años ha resultado herido en la mañana de este lunes, 8 de septiembre, en un accidente laboral que se ha producido en Frades de la Serra, en Salamanca, como ha informado el Servicio de Emergencias.
El suceso se ha producido a las 9:51 horas de esta mañana en la plaza de Gabriel y Galán. El trabajador, que se encontraba colocando unos canalones, se ha caído desde dos pisos de altura.
Se ha dado aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado un helicóptero sanitario para atender al varón herido.