Imagen de archivo de un incendio forestal en Salamanca

Imagen de archivo de un incendio forestal en Salamanca Delegación del Gobierno en Extremadura

Salamanca

La pesadilla de los incendios regresa también a Salamanca: un nuevo fuego de nivel 1 pone en jaque Garcibuey

El fuego se ha originado en la mañana de este sábado, una jornada en la que existe un riesgo "muy alto o extremo" de incendios en toda la región.

El fuego no solo ha regresado a Zamora, sino que también lo ha hecho a la provincia de Salamanca en la mañana de este sábado, 6 de septiembre.

Sobre las 12:59 horas, se ha registrado un nuevo incendio en Garcibuey, en la comarca de La Alberca, que enseguida ha sido declarado de nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Las causas que han provocado las llamas están siendo investigadas y en estos momentos dos agentes medioambientales/celadores, una autobomba y tres helicópteros se encuentran en la zona tratando de sofocar el incendio.

El incendio de La Sagrada en Salamanca

El Servicio de Medio Ambiente de la Junta ya alertó a primera hora de la mañana de que el riesgo de incendios forestales durante la jornada de hoy en Castilla y León es muy alto y extremo en todo el territorio, debido a unas temperaturas en notable ascenso, superiores a los 30 grados en toda la Comunidad, y a un viento de componente sur y sudoeste de intensidad moderada.

Y es que, la situación se está volviendo a complicar también en Zamora, donde actualmente existe un incendio de nivel 2 declarado en la tarde de este viernes en la localidad de Castromil.

José Manuel Blanco, con quemaduras en varias partes del cuerpo, observa la zona arrasada por el incendio forestal de Ciperez (Salamanca)

A estos se suman otros cuatro fuegos activos en la Comunidad: el de Fasgar, que se inició el pasado 8 de agosto; el de Colinas del Campo de Martín Toro, originado el día 19 del pasado mes; y el de El Espino, que comenzó durante la noche de ayer, en la provincia de León; y el de Cantalejo (Segovia), declarado a las 12:30 horas de esta mañana.

Un panorama que ha vuelto a activar todas las alarmas en Castilla y León, una de las comunidades de toda España más afectadas por los incendios de este verano.