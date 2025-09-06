La pesadilla de los incendios regresa también a Salamanca: un nuevo fuego de nivel 1 pone en jaque Garcibuey

El fuego no solo ha regresado a Zamora, sino que también lo ha hecho a la provincia de Salamanca en la mañana de este sábado, 6 de septiembre.

Sobre las 12:59 horas, se ha registrado un nuevo incendio en Garcibuey, en la comarca de La Alberca, que enseguida ha sido declarado de nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

Las causas que han provocado las llamas están siendo investigadas y en estos momentos dos agentes medioambientales/celadores, una autobomba y tres helicópteros se encuentran en la zona tratando de sofocar el incendio.

El Servicio de Medio Ambiente de la Junta ya alertó a primera hora de la mañana de que el riesgo de incendios forestales durante la jornada de hoy en Castilla y León es muy alto y extremo en todo el territorio, debido a unas temperaturas en notable ascenso, superiores a los 30 grados en toda la Comunidad, y a un viento de componente sur y sudoeste de intensidad moderada.

Y es que, la situación se está volviendo a complicar también en Zamora, donde actualmente existe un incendio de nivel 2 declarado en la tarde de este viernes en la localidad de Castromil.

A estos se suman otros cuatro fuegos activos en la Comunidad: el de Fasgar, que se inició el pasado 8 de agosto; el de Colinas del Campo de Martín Toro, originado el día 19 del pasado mes; y el de El Espino, que comenzó durante la noche de ayer, en la provincia de León; y el de Cantalejo (Segovia), declarado a las 12:30 horas de esta mañana.

Un panorama que ha vuelto a activar todas las alarmas en Castilla y León, una de las comunidades de toda España más afectadas por los incendios de este verano.