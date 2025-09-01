Esta será la nueva ubicación del rastro de Salamanca durante todo el mes de septiembre

El Rastro de Salamanca cambiará de ubicación durante todo el mes de septiembre.

El tradicional mercadillo, que cada semana reúne a miles de vecinos y visitantes en la Aldehuela de los Guzmanes, se trasladará de manera provisional al barrio de Pizarrales.

La causa está en la instalación de las atracciones de las Ferias y Fiestas en el recinto ferial de La Aldehuela, que permanecerán montadas hasta finales de mes.

Para evitar interferencias y garantizar el normal desarrollo de ambos eventos, el Ayuntamiento ha habilitado como alternativa la avenida Carmen Martín Gaite, en las inmediaciones del cementerio.

El Rastro se celebrará allí durante cuatro domingos consecutivos. Los días 7, 14, 21 y 28 de septiembre.

La Policía Local y los servicios municipales ya trabajan en la organización del espacio, que estará señalizado y dividido en parcelas numeradas. Cada vendedor deberá instalar su puesto en el lugar que le corresponda según el número de licencia.

La previsión es que el mercadillo regrese a su emplazamiento habitual en la Aldehuela el primer domingo de octubre, una vez se retiren las atracciones de las fiestas y el recinto recupere su normalidad habitual.