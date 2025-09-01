Un pueblo de Salamanca denuncia la situación "insostenible" de su consultorio médico y la Junta responde

El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado este lunes la situación "insostenible" del consultorio médico del municipio salmantino de Gallegos de Solmirón, que se encuentra "sin Internet, lo que obliga a la médica a derivar a los pacientes a otro consultorio"; y "con graves deficiencias de sus instalaciones".

"En numerosas ocasiones se ha trasladado, durante el último año, por escrito, a la Gerencia de Atención Primaria la necesidad urgente de solucionar estos problemas. Pero la respuesta obtenida ha sido el silencio y, por tanto, sin dar soluciones, lo que supone una dejación de funciones y una negligencia en la gestión", ha señalado UGT.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León de que desde la gerencia de Atención Primaria "son conscientes de la situación, han puesto a disposición de los profesionales todos los medios informáticos con los que cuentan y llevan un tiempo intentando solucionarla con el operador de servicios de telecomunicaciones".

Además, han recordado que el operador es, en última instancia, "responsable de la cobertura de la zona, mediante la apertura de incidencias al respecto".

"En verano, con mayor afluencia de los pueblos, la cobertura se resiente más. Están en comunicación con la empresa suministradora del servicio y han comprobado hoy, desde el servicio de informática, que el funcionamiento del router está operativo ya al cien por cien", han concretado esas mismas fuentes.

Un "trastorno" para los vecinos

UGT, por su parte, ha recordado que la conexión a Internet es "un recurso imprescindible en la práctica clínica diaria, ya que permite a los sanitarios acceder a la historia médica de los pacientes, consultar pruebas diagnósticas y garantizar la seguridad asistencial". "La ausencia de esta herramienta básica imposibilita ofrecer una atención sanitaria mínima y adecuada", ha afirmado.

Y ha hecho hincapié en que la situación "ha obligado a la médica responsable del consultorio a derivar a los pacientes al centro de salud del municipio más cercano, situado a unos 10 minutos en coche, donde existen los medios necesarios para poder prestar asistencia sanitaria con garantías".

"Aunque esta medida es un trastorno para los vecinos y vecinas, es la única vía para asegurar una atención digna y, sobre todo, segura para los pacientes", ha añadido el sindicato.

UGT ha exigido a la Gerencia de Atención Primaria "una actuación inmediata y contundente que devuelva la actividad normal al consultorio afectado". "No es admisible que se prive a una población de un servicio esencial como es la asistencia sanitaria por la falta de un recurso tan básico como la conexión a Internet", ha zanjado la organización sindical.