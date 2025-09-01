El divertido y especial fin de semana de María y Marta Pombo en Salamanca: un fiestón para el recuerdo

La ciudad de Salamanca está más que acostumbrada a recibir visitas de rostros conocidos. A ella suelen trasladarse a menudo por diferentes motivos. Unos por ocio y placer, otros por trabajo... Pero lo cierto es que para todos ellos se hace irresistible dejar constancia de su visita a la considerada una de las ciudades más bonitas de España.

Este fin de semana, ha sido el turno de las hermanas Pombo. María y Marta viajaron hasta la capital del Tormes en la mañana del sábado junto a sus respectivos maridos, Pablo Castellano y Luis Zamalloa respectivamente, y su 'hermana' Gabriela Toral, para acudir a un evento de lo más especial.

Sin embargo, en el caso de María, lo primero que hizo nada más llegar fue publicar en su perfil de Instagram una imagen de la espectacular catedral de Salamanca con la que, además de anunciar a sus más de tres millones de seguidores dónde se encontraba, les reveló el motivo de su visita: la boda de sus amigos, Álvaro Vázquez, fundador de Suricata Events, la empresa que suele organizar varios de los eventos que celebran las hermanas, y María Villuendas.

'Story' de María Pombo en Salamanca @mariapombo Instagram

Un evento en el que lucieron sus mejores galas, en el caso de María, un precioso vestido verde pastel largo y ceñido, de cuello halter y dos flores en el pecho de Redondo Brand, y en el de Marta, uno azul cielo con flores XXL en granate, de Michonet Studio, que ambas combinaron con zapatos claros y un bolso en diferentes tonos rojizos.

Junto a sus maridos y a Gabriela, las hermanas disfrutaron de una jornada para el recuerdo en Salamanca. Primero, lo hicieron en la Iglesia de Capuchinos, también conocida como la iglesia de San Francisco, en la que los novios entonaron el 'sí, quiero' y después en una exclusiva finca privada en la que celebraron el cóctel, el convite y la gran fiesta de boda.

Un eventazo que tanto María como Marta se encargaron de retransmitir en redes sociales. Ambas compartieron su llegada a la ciudad, instantáneas junto a sus maridos y detalles de una boda al aire libre en la que no faltó comida, bebida ni música en directo y que, a juzgar por las publicaciones de las hermanas, las dos se lo pasaron en grande.

Entre los momentazos compartidos con sus fieles seguidores destaca el vídeo en el que Marta realiza una divertida confesión a la cámara mientras pasea por las céntricas calles de la ciudad camino a la iglesia.

De manera muy graciosa, la mediana de las Pombo reconoció llevar una faja al más puro estilo Kim Kardashian. Una prenda que, tal y como reveló, no le dejaba "respirar" por llevar una talla pequeña. "Si me desmayo es culpa de Kim", explicó.

Horas después, Marta también se dejó ver dándolo todo y haciendo gala de su vis cómica en la fiesta con la que los novios pusieron el broche final a su día más especial.

Marta Pombo en la boda en Salamanca @mpombor Instagram

Por su parte, María se mostró algo más comedida y, probablemente, no por falta de ganas, sino porque cabe recordar que la pequeña de las Pombo se encuentra embarazada de su tercer hijo, una niña a la que, tal y como anunció hace apenas unas semanas, llamarán Mariana.

En cualquier caso, juntas disfrutaron, y mucho, de un día para el recuerdo con la espectacular ciudad de Salamanca como escenario.