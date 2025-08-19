Salamanca se alía con Carolina del Norte para liderar la biotecnología del futuro

Salamanca se prepara para convertirse en punto de encuentro de la biotecnología internacional.

A finales de octubre, la ciudad acogerá la Iberian Pharma Mission, una cita estratégica que reunirá durante tres jornadas a empresas, centros de investigación y representantes institucionales de España y Estados Unidos.

La misión inversa, organizada en el marco del proyecto IberoBio y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa Interreg España-Portugal (POCTEP), contará con una delegación procedente de Carolina del Norte, uno de los epicentros mundiales de la innovación farmacéutica y biosanitaria.

El objetivo del encuentro es ambicioso

Se pretende crear lazos sólidos de colaboración que impulsen la internacionalización de proyectos locales y consoliden a Salamanca como nodo europeo de referencia en el ámbito biotecnológico.

Para ello, el programa incluye ponencias estratégicas, mesas redondas, dinámicas colaborativas y encuentros B2B entre los principales actores del sector.

Durante estas jornadas, se pondrá en valor el ecosistema innovador salmantino, especialmente el papel de centros como Abioinnova, la incubadora biosanitaria del Ayuntamiento de Salamanca, o Salamanca Tech, proyectos que actúan como motores de emprendimiento y transferencia tecnológica.

La conexión con Carolina del Norte, y en concreto con el prestigioso Research Triangle Park, donde se ubican más de 300 empresas del sector, abre nuevas oportunidades para introducir el talento local en el exigente mercado estadounidense.

Presencia internacional en BIOSPAIN y BIO-Europe

Además de este evento, Abioinnova afianza su proyección internacional con su participación activa en dos de las ferias más importantes del sector: BIOSPAIN 2025 y BIO-Europe.

Ambas citas permitirán al centro salmantino presentar sus líneas de apoyo al emprendimiento científico, exponer casos de éxito y establecer nuevas alianzas estratégicas con inversores, centros de investigación y compañías del ámbito biosanitario, farmacéutico y agroalimentario.

BIOSPAIN, considerada la feria biotecnológica más relevante del país, se presenta como una plataforma esencial para ampliar redes de colaboración.

Por su parte, BIO-Europe, el encuentro global más importante de partnering en el sector biotecnológico, ofrecerá un espacio privilegiado para acercar proyectos emergentes a fondos de inversión, grandes laboratorios y redes de investigación punteras.