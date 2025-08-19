Vinieron a la ‘rave’ del pantano de Santa Teresa y acabaron detenidos por asaltar a una mujer en Béjar

La fiesta no terminó bien para dos jóvenes que se habían desplazado a la provincia de Salamanca con la intención de asistir a una rave en las inmediaciones del pantano de Santa Teresa. Acabaron en prisión tras cometer un violento robo en el centro de Béjar.

Ocurrió en la mañana del pasado 14 de agosto, cuando los ahora detenidos abordaron a una mujer de avanzada edad en un parque céntrico de la ciudad.

Con el rostro cubierto con pañuelos para dificultar su identificación, los dos hombres se lanzaron sobre la víctima, a la que empujaron con fuerza para arrebatarle el bolso. La mujer opuso resistencia, pero nada pudo hacer ante el ataque.

Tras el asalto, los agresores huyeron a la carrera por distintas calles de Béjar, aunque no llegaron muy lejos.

Varios testigos de lo ocurrido alertaron a la Policía Nacional y fueron indicando por dónde escapaban los asaltantes, facilitando así su localización y detención en pocos minutos.

Ambos detenidos, ciudadanos extranjeros que no residen en la provincia, habían acudido a Salamanca para participar en una fiesta de música electrónica.

No contaban con antecedentes en la ciudad, pero sí con una actitud violenta que alarmó a los agentes desde el primer momento.

Tras su detención, los agentes lograron recuperar el bolso robado, que contenía todas las pertenencias de la víctima y fue devuelto a su propietaria.

Los dos jóvenes fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Béjar, que decretó su ingreso inmediato en prisión.