Florentino García: “Las fiestas de Aldeadávila de la Ribera son el gran referente festivo de todas Las Arribes”

Aldeadávila de la Ribera afronta sus fiestas patronales de San Bartolomé 2025 con la energía de quien sabe que tiene entre manos una de las celebraciones más esperadas de Las Arribes del Duero.

Serán doce días de actividad intensa, del 22 al 28 de agosto, que mezclarán tradición, innovación, espectáculos taurinos de primer nivel y un potente cartel musical.

Todo ello, acompañado de proyectos y mejoras en el municipio que el alcalde, Florentino García Valladares, repasa con detalle para EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Siempre hemos querido que las fiestas de San Bartolo sean las más atractivas de la comarca, y este año hemos preparado un programa amplio, variado y con propuestas para todos los públicos”, afirma el regidor.

Según explica, la concejalía de Festejos lleva trabajando desde octubre del pasado año en la contratación de orquestas, la selección de novilladas y la incorporación de actividades novedosas.

Vuelve Valrubio, una ganadería con historia

En el ámbito taurino, la gran novedad será el regreso de la ganadería de Valrubio, muy vinculada a la historia del municipio.

Pregunta: ¿Qué significa para vosotros recuperar esta ganadería?

Respuesta: “Valrubio forma parte de nuestra memoria colectiva. Este año se cumplen veinte años ininterrumpidos de presencia en las fiestas, salvo la excepción de 2024, y antes ya venían con el bisabuelo del actual ganadero. Además, este año lidiarán dos novillos luceros y dos jumillanos, un nombre emblemático que aquí ha dado muchos premios”.

El programa taurino también suma otra novedad: una vaquilla más del aguardiente, que se celebrará el día 25.

“Es el festejo que más valientes reúne en el ruedo y, para mejorar el espectáculo y velar por el bienestar animal, alternaremos dos becerras para que ninguna se fatigue en exceso”, apunta.

El reto de las grandes orquestas

La música de verbena vuelve a tener un peso central, y abrirá el 22 de agosto con Vulkano Show, una de las orquestas más cotizadas en la actualidad. El alcalde reconoce que su contratación ha requerido un gran esfuerzo.

“Nuestra plaza tiene limitaciones de espacio y algunas orquestas punteras deben actuar fuera de ella, lo que genera debate entre quienes defienden la tradición de hacerlo dentro. Vulkano Show sí actuará en la plaza, aunque con dificultad técnica, pero creemos que merece la pena por el nivel que ofrece”.

El programa también recupera orquestas muy demandadas como Cañón, incorpora la charanga Bongo Band, considerada una de las mejores de España, y suma actividades musicales para todos los gustos.

“Hemos buscado un equilibrio entre charangas y DJ, pensando en quienes disfrutan de un formato u otro. Es complicado contentar a todos, pero lo intentamos cada año”.

Tradición y modernidad en las actividades

La Color Party, ya tradicional, se transforma este año en “Color Fest Espuma DJ” con camión-escenario, animadores, gogós y fiesta de la espuma.

“Queríamos un formato que atrajera también a público juvenil y adulto, sin perder la animación infantil que tanto éxito tiene”, explica.

A ello se suman bueyadas infantiles por partida doble, carrozas y el acompañamiento de la carrera popular solidaria “Kilómetros por la integración”, con atletas olímpicos como Martín Fiz, Jesús España y Lorena Martín.

Proyectos y mejoras en el municipio

El alcalde aprovecha para repasar las actuaciones que el Ayuntamiento está ejecutando o tiene previstas.

En materia de infraestructuras, se están realizando obras de abastecimiento y saneamiento en calles como Jerónimo Caballero, Maderos o la Corredera, con pavimentación accesible y eliminación de barreras arquitectónicas.

También se ejecutará la calle Berzal con hormigón semipulido y, en Corporario, las calles de la Fuente y Chinal con aglomerado.

Se ha renovado la iluminación en el paseo hacia Masueco con luminarias solares, se han instalado farolas de bajo consumo en la avenida a Corporario y se ha iluminado la imagen de la Virgen María Auxiliadora en la zona del Palomar.

En la Almazara se ha adquirido una nueva máquina de embotellado y se ha instalado una alarma perimetral para su protección. Las residencias municipales cuentan ahora con aire acondicionado y, en La Llanada II, con cámaras de vigilancia en zonas comunes.

De cara al futuro inmediato, el Ayuntamiento planea instalar un ascensor para mejorar la accesibilidad del edificio consistorial, acometer una remodelación integral del inmueble, adquirir una desbrozadora de alta producción y sumar un separador centrífugo de última generación para la limpieza del aceite de oliva.

Florentino García se despide con un mensaje de agradecimiento.

“Nuestro compromiso es trabajar por el bienestar y el desarrollo de Aldeadávila, escuchando a todos, sin distinciones. Las fiestas son un motivo de alegría y unión, y sin la implicación de peñas, asociaciones, voluntarios, vecinos y trabajadores municipales no serían posibles. Disfrutemos con responsabilidad, respetando nuestras tradiciones y valores”.

Puedes consultar aquí el programa completo: