Una mujer apuñala a su expareja por una deuda de 100 euros en Salamanca: ya le había amenazado y agredido

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por un presunto delito de lesiones con arma blanca a su expareja.

Según informan fuentes policiales, los hechos se produjeron en la calle y por la noche, cuando la mujer se abalanzó contra el hombre con un arma blanca con la que le llegó a ocasionar cortes en un hombro y en el abdomen.

Tras recibir una llamada, varios efectivos se personaron en el lugar, siendo a su llegada cuando comprobaron los hechos, sin encontrar a la autora, ya que esta había abandonado la zona precipitadamente antes de la llegada de los agentes.

Por su parte, la víctima fue trasladada en ambulancia al hospital para ser atendida de las lesiones recibidas.

Posteriormente, el hombre denunció los hechos en dependencias policiales, indicando que estos podrían venir de una deuda de 100 euros que aún mantenía con ella.

Además, relató que días antes de la agresión, la mujer ya le había amenazado y le había dado alguna bofetada, llegando incluso a quitarle un móvil cuando este se encontraba en la terraza de un bar.

Posteriormente y con motivo de los hechos descritos la mujer fue detenida, no constándole antecedentes previos.

Tras realizarse todas las gestiones documentales oportunas, la Policía Nacional dio cuenta al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca mediante la remisión de las diligencias tramitadas, pasando la detenida a disposición de su titular.