VÍDEO | Alarma en Carbajosa por un incendio en una zona de pasto: más de 25 llamadas y varios coches afectados

El fuego también ha llegado a la provincia de Salamanca. Este lunes, 11 de agosto, se ha registrado un incendio de vegetación en Carbajosa de la Sagrada, en concreto, en la avenida Salamanca, en el límite con el barrio de San José, que ha afectado a la zona del polígono El Montalvo I.

Según informa el 112 Castilla y León, las llamas se han originado sobre las 16:30 horas, llegando a recibir más de 25 llamadas de alerta informando sobre la presencia de fuego y humo en la zona.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local y Nacional, y seis dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Salamanca y de la Diputación, que en estos momentos se encuentran trabajando en la zona.

El fuego se aproxima al polígono de El Montalvo de Carbajosa (Salamanca)

Además, la sala de operaciones ha informado al centro provincial de mando de Medio Ambiente y el primer teniente de alcalde de Carbajosa, José Álvarez, se ha trasladado al lugar, siendo él quien se ha encargado de realizar llamadas de aviso a las empresas próximas para extremar precauciones.

Imagen del incendio en Carbajosa

Tal y como ha podido saber este periódico, el fuego ha comenzado en una zona de pasto próxima a varias empresas del polígono por causas que, por el momento, se desconocen.

Los bomberos trabajan en el incendio de Carbajosa

No se han registrado heridos. Si bien, las llamas se han extendido con rapidez, llegando a afectar a varios coches estacionados.

Las llamas devoran una zona de pasto de Carbajosa (Salamanca)

Empresas cercanas han colaborado con maquinaria para crear cortafuegos y evitar que el fuego alcanzase las naves de la zona.

Ahora, las labores continúan activas con los bomberos refrescando las zonas ya afectadas y tratando de frenar el avance de las llamas, dado que estas han vuelto a reactivarse y se acercan de nuevo a las instalaciones de diversas empresas.

Policía y Guardia Civil trabaja en el incendio de Carbajosa

Una situación que ha aumentado el nerviosismo entre los empresarios del polígono.