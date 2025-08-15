Adrián Vulcano, cantante de la mítica Orquesta Kronos: “Cada noche defendemos sobre el escenario 40 años de historia”

Adrián Vulcano, cantante de Orquesta Kronos, en una entrevista para EL ESPAÑOL de Castilla y León Luis Cotobal

En las noches de verano, la carretera es una cinta interminable que une pueblos, plazas y escenarios.

Agosto es el mes en que España se ilumina de verbena en verbena, con altavoces que rugen, focos que pintan el cielo y canciones que se saben de memoria varias generaciones.

Cada kilómetro recorrido lleva consigo la promesa de una plaza llena y el reto de hacer bailar a un público distinto cada noche. En Castilla y León, las orquestas son más que un espectáculo: son tradición, son el latido festivo de cientos de municipios que esperan todo el año su momento de fiesta.

Los camiones escenario cargados de luces y sonido recorren la geografía, levantan escenarios en pocas horas y, al caer la noche, convierten cualquier rincón en una pista de baile al aire libre.

Detrás, hay ensayos, rutas maratonianas, madrugones y un esfuerzo físico y mental que el público no ve, pero que se transforma en dos pases de música en directo que hacen olvidar el cansancio.

15 de agosto, en el ecuador de la temporada de orquestas en su punto álgido y un calendario que apenas deja un respiro, Adrián Vulcano sube al escenario noche tras noche para poner voz a la historia de Orquesta Kronos.

No es un verano cualquiera: la formación salmantina celebra sus 40 años sobre los escenarios con un espectáculo renovado, nuevos montajes y un repertorio que mezcla clásicos y temas actuales, pensado para todos los públicos.

Para el cantante, estos días son un reto físico y vocal, pero también la oportunidad de conectar con miles de personas en las plazas y recintos de toda la región, cuenta para EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Adrián reconoce que agosto es el mes más duro del año. “Es mucha carga vocal y física, pero lo afronto con positividad y la ilusión de ir a cada pueblo al que nos llaman”. El 15 de agosto, fecha clave en el calendario festivo, tiene para él un significado especial.

“Impone un poco, porque sabemos que es una de las jornadas más importantes en gran parte de España. Hay que defender un espectáculo que cuesta un dinero y se debe hacer lo mejor posible”.

Rutina y preparación para un mes de vértigo

Con actuaciones diarias, la clave es cuidarse. El descanso, una dieta equilibrada, hidratarse y realizar calentamientos vocales son imprescindibles para rendir al máximo. También desconectar, pasear o hacer actividades ajenas a la música para despejar la mente. “La cabeza tiene que estar lo más limpia posible”, apunta.

El público de verano, asegura, es diferente: “Va predispuesto a disfrutar. En invierno cuesta un poco más, pero en verano el calor invita a salir, a las verbenas. Me gusta más cómo se vive la fiesta en verano”.

Delantera vocal de orquesta Kronos Pablo González

El escenario, entre la adrenalina y la logística

Adrián lleva años sobre las tablas con Kronos y sabe que una gira así requiere preparación física y mental. Hay mucho trabajo invisible para el público: montaje del camión escenario durante horas, pruebas de sonido, ajustes de instrumentos, preparación del vestuario, cenas improvisadas en la furgoneta y, por supuesto, el desmontaje al acabar para regresar a Salamanca.

“Cada uno se ocupa de su equipo. Yo caliento vocalmente, otros afinan la guitarra, preparan la batería… El primer pase es intenso, el segundo más ameno, y luego toca recoger todo para volver a casa”.

En esta campaña veraniega no faltan anécdotas. Una de las más recientes tiene que ver con un traje naranja que, por su tejido, retiene olores.

“Cuando tienes tantos días seguidos, intentas lavarlo, pero corres el riesgo de que no se seque. Nos miramos y decimos: ‘Esto ya toca lavarlo’. En fin, son cosas que hacen gracia”.

Una conexión con el público que no caduca

Frente a miles de personas, Adrián disfruta de conocer costumbres distintas en cada pueblo, de los viajes y, sobre todo, de ver al público disfrutar con su trabajo.

Su momento favorito, dice, es el segundo pase del concierto, cuando todo fluye y puede adaptarse a la energía de la gente

“Cada noche depende del tipo de público y de cuánta gente haya, pero siempre intento que se sientan parte de la fiesta”.

Sobre el papel de las orquestas entre el público joven, cree que depende de la zona y de la educación musical.

“El reguetón y la electrónica reinan, pero las orquestas seguimos ofreciendo un espectáculo para todos los gustos. La mayoría espera con ilusión a que lleguemos a sus pueblos”.

Orquesta Kronos Pablo González

Defender un legado de cuatro décadas

Orquesta Kronos cumple 40 años sobre los escenarios, algo que pocas formaciones pueden decir en Castilla y León.

“Para mí es un reto estar ahí, llegar a la gente como lo hicieron quienes marcaron la historia de esta orquesta y aprender de profesionales con tanta veteranía”. Considera que la clave del éxito es la innovación: renovar repertorio, montaje y espectáculo cada temporada, incorporar temas actuales y clásicos, y mantener la participación del público.

Adrián llegó con 22 años y ahora, tras ocho temporadas, asegura que la formación le ha enseñado algo básico: escuchar.

“No solo consejos laborales, también personales. Aporto frescura e ilusión, pero he aprendido mucho de quienes llevan décadas”.

En un verano marcado por el calor, que “no parece agosto” por sus noches suaves, Adrián se siente privilegiado de formar parte de una orquesta que es historia viva en Salamanca, en Castilla y León e incluso en tierras del norte.

“Es un reto y un orgullo. Cada noche defendemos sobre el escenario 40 años de historia, y eso obliga a superarte día a día”.