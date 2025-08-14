Un nuevo incendio amenaza la comarca de Ciudad Rodrigo: peligroso fuego de nivel 2 en Gallegos de Argañán

La provincia de Salamanca suma esta tarde un nuevo incendio en Gallegos de Argañán, en la comarca de Ciudad Rodrigo, que ha alcanzado el nivel 2 ante la "amenaza seria" a poblaciones, que pueda exigir medidas de socorro de la población o protección de bienes.

El fuego se ha originado a las 17:46 horas y en menos de una hora ya ha alcanzado el índice de gravedad 2 y se une así al fuego activo en La Alberca, también en nivel 2.

En estos momentos trabajan en el terreno dos agentes medioambientales, un técnico, tres cuadrillas terrestres, cinco camiones autobombas, una cuadrilla helitransportada y un helicóptero, como así ha informado la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.