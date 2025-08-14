El incendio de La Alberca se reactiva con mucha fuerza y sube a nivel 2 de peligrosidad

Los incendios no dan tregua en Castilla y León. Esta vez Salamanca es la provincia afectada tras subir a nivel 2 un incendio en La Alberca que había comenzado el pasado 12 de agosto.

Así lo ha informado la Consejería de Medio Ambiente, que sube el índice de gravedad potencial dado que las llamas "pueden provocar un grave riesgo para la población y bienes no forestales".

El incendio está activo desde el martes a las 22:40 horas, pero ha empeorado su situación. Por ahora, se encuentra en investigación para conocer qué ha provocado las llamas y las hectáreas que se han visto afectadas.

Hasta 24 medios, aéreos y terrestres, trabajan en la zona para sofocar el fuego, en un operativo que ha llegado a contar con hasta 40 medios. Tres helicópteros sobrevuelan el corazón de la Sierra de Francia, mientras operan, a pie de monte, ocho autobombas, cinco agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos brigadas helitransportadas, dos técnicos y un bulldozer, entre otros.

El Ayuntamiento del municipio, reclamó a través de sus perfiles en redes sociales que los vecinos hagan “caso estricto” a la Guardia Civil y pidieron a los propietarios de las parcelas que “cierren puertas y ventanas” y se refugien en el pueblo.

No es el único incendio que ha preocupado en la provincia. Este miércoles se desataba otro en la localidad de La Bastida, que bajaba a nivel 0 de gravedad y lograban controlarlo tras haber sido elevado a nivel 2.

Este se inició poco después de las doce del mediodía por causas que aún se investigan, según la plataforma Inforcyl de la Consejería de Medio Ambiente.