Carlos Pedraz, alcalde de Lumbrales: “Las fiestas son escaparate de nuestra identidad en el Abadengo”

Lumbrales ya cuenta las horas para el inicio de sus fiestas de San Roque 2025, una de las citas más esperadas del Abadengo y de toda la provincia.

Con un programa que su alcalde, Carlos Pedraz, califica de “sobresaliente”, la villa salmantina se prepara para combinar tradición, deporte, música y convivencia en unas jornadas pensadas para todos los públicos.

La localidad, con su Plaza Mayor como epicentro y su inconfundible perfil de pueblo ribereño, se dispone a vivir unas jornadas en las que se mezclan el aroma a encierro, la música de las verbenas, los juegos de siempre y una oferta pensada para reunir a vecinos de todas las edades.

Un regreso a la alcaldía con mayoría absoluta

Pedraz volvió a la alcaldía el pasado mes de abril, tras la renuncia del anterior regidor. Lo hizo, asegura, con un equipo “sólido, cohesionado y con mayoría absoluta”, algo que considera clave para sacar adelante proyectos que antes quedaban atascados.

“En la anterior corporación apenas eran tres personas en el equipo de Gobierno, lo que dificultaba cualquier avance. Ahora podemos poner en marcha todas las ideas que llevábamos tiempo madurando y hacerlo con rapidez”, explica.

El alcalde se muestra satisfecho con la implicación de sus concejales: “Estoy orgulloso de todos; se han volcado en sacar este Ayuntamiento adelante, y no estaba en una situación fácil”.

Un programa para todos: de los niños a los mayores

En Lumbrales, donde la población infantil se multiplica en verano con la llegada de familias y nietos que regresan al pueblo, la programación infantil ocupa un lugar prioritario. La maratón de fútbol infantil, dice, es un ejemplo.

“Formamos equipos aleatorios para que no hubiera competitividad excesiva, fomentando la amistad y el compañerismo entre niños de distintos pueblos”, explica Pedraz.

La agenda deportiva recupera clásicos que habían desaparecido, como el campeonato de fútbol sala o el de pádel, además de mantener pruebas emblemáticas como la Tor-maratón.

“La concejalía de Deporte y Juventud ha hecho un esfuerzo enorme para que la oferta sea variada y de calidad”, recalca.

Tradición y convivencia intergeneracional

Este año, el Ayuntamiento ha querido equilibrar la atención entre generaciones. “Igual que hay un Día del Niño, hemos creado un Día de los Mayores, con juegos tradicionales y música de copla, en colaboración con su asociación”, cuenta el alcalde.

Además, el 19 de agosto se celebrará el “Lumbrachef”, un concurso culinario por parejas formadas por un niño y su abuelo o abuela.

“Será divertido y entrañable; lo importante es disfrutar juntos y demostrar dotes en la cocina”, adelanta.

Del pregón a los días grandes

Las fiestas arrancarán mañana, 14 de agosto, con el pregón de Teruki Robledo, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Villa de Lumbrales, a quien el alcalde reconoce “una vida dedicada a la cultura y el turismo local”.

El día 15 se vivirá la festividad de Nuestra Señora de la Asunción, patrona del municipio.

A partir de ahí, se sucederán actos como el concurso de recortes, disco móvil, humor amarillo, capeas nocturnas y toros de cajón, hasta llegar a los días grandes, del viernes 22 al martes 26, con verbenas, encierros y actividades para todos los públicos.

Lumbrales, escaparate del Abadengo

En estas fechas, Lumbrales se convierte en escaparate del Abadengo, la comarca salmantina que conserva pueblos con arquitectura tradicional, callejuelas empedradas y un fuerte arraigo a la cultura ganadera y agrícola.

Sus fiestas son también un motor económico y turístico, atrayendo a visitantes de toda la provincia e incluso de Portugal.

“Invito a todos los vecinos y a quienes nos quieran visitar a vivir las fiestas con nosotros. Estoy seguro de que Lumbrales, su ambiente y su programa no van a dejar indiferente a nadie”, concluye Pedraz.

Puedes consultar aquí el programa completo: