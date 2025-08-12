Los 69 ganadores del certamen de jóvenes creadores de Salamanca se reparten casi 55.000 euros en premios

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Salamanca, Pedro Martínez, durante la presentación del XXV certamen de 'Jóvenes Creadores' el pasado mes de mayo Ayto Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha hecho público este martes a los 69 ganadores del XXV Certamen Municipal 'Jóvenes Creadores', que se repartirán 54.860 euros en premios. En total, se presentaron 221 obras en 16 categorías.

De esta manera, el certamen se ha consolidado como un referente nacional que tiene como objetivo impulsar, canalizar y promover la participación de los jóvenes en distintos campos de la creación artística.

Además de los 69 ganadores que se repartirán los casi 55.000 euros en premios, cinco de los artistas recibirán menciones honoríficas por sus obras.

Entre las categorías con un mayor número de trabajos presentados está la pintura, en la que han participado 31 jóvenes. Le sigue la categoría de libre, donde se han agrupado 28 propuestas. La música completa el podio de mayor número de presentaciones al reunir a 25 artistas.

Será el próximo 19 de septiembre, en el Palacio de Congresos de Salamanca, cuando se celebre la Gala de entrega de premios y reconocimientos, donde se podrá disfrutar de actuaciones en directo de los galardonados, además de conmemorar el XXV aniversario del certamen.

La lista de los ganadores puede ser consultada a través de https://www.aytosalamanca.es/w/certamen-jovenes-creadores.