La IX San Silvestre de la UPSA destinará su recaudación a la DANA a través de Cáritas Valencia

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) organiza la IX San Silvestre Universitaria, una cita solidaria y en familia, bajo el lema 'Corremos juntos por la Educación', cuya recaudación irá destinada a las personas damnificadas por la DANA y que se entregará a Cáritas valencia.

La carrera de 6,4 km se celebra el sábado 30 de noviembre a las 17:00 horas. Además, habrá una marcha popular de 4,2 km y una carrera infantil. Junto a la UPSA, colaboran la Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca y con el patrocinio de El Corte Inglés.

La vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes, María H. Benavente Cuesta; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres Cabrera; el diputado de Deportes, Jesús María Ortiz; el director de comunicación de El Corte Inglés en Salamanca, Adrián Rodríguez Losada; y el director del Servicio de Deportes de la UPSA, Alberto Rodríguez Cayetano, han presentado esta mañana la novena edición.

María H. Benavente ha subrayado el carácter identitario y solidario de la cita, además de recordar que este año es aún más especial si cabe: "Tenemos que estar con nuestros hermanos de Valencia y, por ello, a través de Cáritas Valencia, vamos a ayudarles con la totalidad de la recaudación".

Por este motivo, la vicerrectora ha invitado a la participación de los estudiantes de las dos universidades salmantinas, a la comunidad universitaria de la UPSA en general y ha hecho extensible esta cita deportiva a la sociedad salmantina.

A continuación, el director del Servicio de Deportes de la UPSA, Alberto Rodríguez Cayetano, también ha destacado el compromiso social que representa esta prueba, propio de una universidad "comprometida no solo con la formación académica, sino con el desarrollo humano a través de la práctica deportiva. En este caso, con una actividad saludable, lúdica, solidaria y familiar".

Rodríguez ha expresado su deseo de cumplir objetivos y expectativas y así superar el número de participantes de ediciones anteriores, a la vez que ha recordado las actividades complementarias organizadas para niños y acompañantes.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres, ha recordado los diferentes compromisos y ámbitos de colaboración del Ayuntamiento con la UPSA, también en materia deportiva, y ha definido esta carrera como "una cita indispensable, para la ciudad".

Almudena Parres ha animado a la participación, "porque el deporte une a las personas" y ha recordado que la Policía Local estará presente en todo el recorrido, "velando por la seguridad de la misma".

Así mismo, el diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Salamanca, Jesús María Ortiz, ha agradecido a la UPSA su apuesta por el deporte vinculado a valores solidarios.

En esta misma línea, ha señalado el doble cometido solidario y educativo de esta carrera, incluida en el XII Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca. "Esta carrera tiene algo especial, que es correr por la educación y el matiz solidario, que este año merece más la pena participar y contribuir con los afectados por la DANA", ha insistido.

Por último, el director de comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Salamanca, Adrián Rodríguez Losada, ha mostrado su satisfacción por volver a colaborar con la San Silvestre Universitaria, "una cita que aúna deporte, educación, familia y solidaridad, argumentos más que suficientes para que la gente se anime a participar y coincidentes con los objetivos de El Corte Inglés".

Inscripciones y dorsales

Las inscripciones pueden hacerse en línea en https://www.orycronsport.com/competiciones/31564 o presencial hasta el jueves 28 de noviembre en el Servicio de Deportes de la Universidad Pontificia de Salamanca, ubicado en la segunda planta del Edificio Multiusos del Campus Champagnat.

Además, desde el lunes 25 hasta el jueves 28, se podrá realizar la inscripción de forma presencial en la Sede Central de la Universidad Pontificia de Salamanca junto a la entrada ubicada en la C/ de la Compañía, 5.

En cuanto a las categorías, la carrera tendrá varias: Popular Absoluta (masculina y femenina), Popular Estudiantes de la UPSA (masculina y femenina) y Popular PAS y PDI de la UPSA (masculina y femenina) y está abierta a toda clase de corredores, federados o no federados, mayores de 16 años. Los menores de esta edad podrán disputar la Carrera Infantil.

El coste de la inscripción de la Carrera Popular y de la Marcha Popular es de ocho euros (8 €) y de la Carrera Infantil el precio es de cuatro euros (4 €).

La recogida de dorsales, chip, camiseta y bolsa de corredor se hará exclusivamente en la 6.ª planta (Deportes) de El Corte Inglés Salamanca, en horario de 10:30 horas a 14:30 horas y de 17:00 horas a 20:30 horas. Para ello, será imprescindible presentar el DNI del atleta participante.

Recorrido

El recorrido de la carrera comenzará y finalizará a la altura del Edificio Multiusos de la UPSA, ubicado en la C/ Henry Collet, 90-98 y transcurrirá por las siguientes calles: C/ José de Lamano Beneite, Glorieta Francisco López Villalobos, Puente de la Universidad, Avd. José Núñez Larraz, Avd. del Padre Ignacio Ellacuria, Carril Bici situado en las Salas Bajas y por debajo del Puente Sánchez Fabrés.

Sigue por el Parque Elio Antonio de Nebrija, acceso al Puente Sánchez Fabrés ocupando únicamente el carril más próximo a la acera sentido "Ciudad Centro", Paseo de San Gregorio, C/ Palma, Plaza Donados, C/ Rabanal, C/ Carniceros, C/ Cañizal, C/ La Compañía, Rúa Antigua, Plaza San Isidro, C/ Libreros, C/ Veracruz, C/ Tentenecio, C/ Ribera del Puente, Puente Romano.

Después sigue por el Carril Bici del Paseo del Progreso, Parque Elio Antonio de Nebrija, Carril Bici situado bajo el puente Sánchez Fabrés, Avd. Del Padre Ignacio Ellacuria, Avd. José Núñez Larraz, Glorieta Francisco López Villalobos, C/ José de Lamano Beneite y llegada a la meta en la C/ Henry Collet, 90-98.

A la altura de la sede central de la UPSA habrá una meta volante (km 3), que ganará el primero en llegar, tanto a nivel femenino como masculino, teniendo que finalizar la prueba.

Premios

La entrega de premios se llevará a cabo junto a la Facultad de Comunicación (Campus Champagnat) y, además, los corredores podrán disfrutar de la zona after runner, con servicio de fisioterapia y avituallamiento. También se realizarán varios sorteos con el número del dorsal.