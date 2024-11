Salamanca promociona la lengua española en Reino Unido

Salamanca, Ciudad del Español ha participado este fin de semana en la jornada didáctica de español para docentes ELE en la Universidad de Sussex, Brighton (Reino Unido).

Los talleres, a los que han asistido 75 docentes, estaban organizados por la Junta de Castilla y León en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Reino Unido e Irlanda junto con la Universidad de Sussex.

Este encuentro ha contado con la presencia de los asesores técnicos de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Reino Unido, así como representantes de la Consejería de Turismo de la Junta de Castilla y León y del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Sussex.

Las jornadas han tratado los retos y oportunidades para las clases de español, la inmersión lingüística en Primaria, el bilingüismo, la creatividad, los cognados, los elementos visuales, la gamificación y las herramientas digitales para la clase de español.

En estas jornadas, Salamanca, Ciudad del Español ha dispuesto de un área expositiva donde se distribuyeron los diversos materiales promocionales de la marca Salamanca, Ciudad del Español.

También ha expuesto a los docentes ingleses de Primaria, Secundaria y Universidad los excelentes programas académicos para el aprendizaje del español de los que disponen los centros salmantinos, acreditados por el Instituto Cervantes, así como los centros de español para extranjeros de las dos universidades.

Ciclo de música

Mañana lunes, 18 de noviembre, continúa el XIII Ciclo de Música de Cámara y Solistas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca con un concierto ofrecido por el pianista Darío Llanos y el violinista Pablo Kirschner.

En el concierto interpretarán la 'Sonata para violín y piano nº 7 en do menor' de Ludwig van Beethoven y la 'Sonata para violín y piano' de César Franck.

Darío Llanos es un concertista, investigador y pedagogo que está especializado en la obra del compositor Franz Liszt. A pesar ello, ha hecho estrenos absolutos de obras de numerosos compositores actuales, como José Buenagu o Miguel del Barco.

En 2014 consiguió su primer premio en el Concurso Internacional de Piano organizado por The Liszt Society en Londres. Desde ese momento, ha sido invitado regularmente por The Liszt Society, The Keyboard Charitable Trust y Master Musicians International para ofrecer series de recitales por Inglaterra.

Su resaltado conocimiento de la obra de Franz Liszt fue reconocido de nuevo en 2016 en su participación en el Concurso Internacional Franz Liszt de Los Ángeles, donde también fue premiado.

Posee un amplio repertorio que incluye más de 100 obras de piano solo y numerosos conciertos para piano y orquesta. Así como un gran abanico de obras para distintas formaciones de música de cámara.

Por otro lado, Pablo Kirschner comenzó sus estudios de violín a los cuatro años e ingresó a los ocho años en el Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas de Música CIM, en San Lorenzo de El Escorial.

Al finalizar sus estudios en el conservatorio fue seleccionado para tocar de solista el Triple concierto de Beethoven.

Desde 2005 hasta 2016 fue dirigido por el profesor Yuri Volguin, maestro de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, Cátedra de Violín de Zakhar Bron, y de la Escuela Superior de Música de Cataluña ESMUC donde se traslada, para ser tutelado por este profesor.

En el año 2016 finaliza sus estudios superiores con mención de honor en su recital final.

Actualmente perfecciona su formación musical e instrumental con yuzuko Horigome, quien fuera ganadora del primer premio en el concurso Queen Elisabeth. Desde abril del 2023 es colaborador habitual de la Orquesta Sinfónica de Madrid.