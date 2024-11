La danza 'Mulier': espectáculo gratuito en el Liceo de Salamanca en "homenaje a las mujeres que no tienen voz"

Noticias relacionadas Salamanca sensibiliza sobre la violencia de género con una exposición muestra este problema desde la moda

El Teatro Liceo acogerá el 25 de noviembre, a las 21.00 horas, el espectáculo gratuito de danza ‘Mulier’ con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "un homenaje a todas esas mujeres que no tienen voz", según destaca la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez.

Mañana, 14 de noviembre, desde las 11:00 horas, se podrán retirar las invitaciones de forma gratuita, hasta un máximo de dos por persona hasta agotar el aforo, a través del siguiente enlace de la página web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes: https://culturasalamanca.sacatuentrada.es/es/entradas/mulier-3

Quienes asistan al espectáculo recibirán gratuitamente un calendario de 2025 editado por el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) del Ayuntamiento de Salamanca, en el que se promueve la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral y personal, y la erradicación de estereotipos sociales, además de incluir a mujeres destacadas en la historia de la Humanidad.

Según explicaron las directoras artísticas y bailarinas Elysa López, Nereida Garrote y Lara Simón, de la compañía ARVINEDanza, ‘Mulier’ realiza un viaje por las etapas de la vida de las mujeres que han sufrido y sufren maltrato, abusos, discriminación.

“Un recorrido por el proceso psicológico y corporal que ocurre desde que la mujer es consciente de que es maltratada hasta que consigue salir de esa situación. Tres personajes que reflejarán momentos y experiencias, los hitos vitales que provocan el cambio, que marcan y direccionan las siguientes decisiones hasta llegar al momento de su liberación”, añaden.

Las creadoras de este espectáculo consideran que “la danza es universal y se entiende a través de gestos y miradas, pudiendo llegar a todas las edades”. Por ello, "como el resto de las artes, debe estar al servicio de la sociedad y por ello ser un reflejo de lo que cada día ocurre a nuestro alrededor".

"Queremos a través de la danza española, acercar y concienciar al público de esta lacra que arrastramos a través de lo corporal. En este proceso, trabajando con personas muy cercanas a esta problemática, nos hemos dado cuenta de que está muy integrado y aceptado por la sociedad a todos los niveles, hemos reconocido situaciones de maltrato", aseguran las artistas.

'Mulier' es, por tanto, un homenaje a todas las mujeres que no tienen voz. Mujeres calladas e invisibles para la sociedad. Es el resultado de las que ya no pueden hablar, de las que hablan, pero no se las cree y de las que saben que hablar es acabar con su vida. Un homenaje a las que hablaron, abrieron sus alas y volaron libres, para que nunca más nos ahoguen en ninguna parte del mundo.

La coreografía es obra de José Barrios y Maribel Alonso, el diseño e iluminación de Miguel Salinero, la realización de Juan Carlos Simón, el diseño de sonido de Héctor Salcedo y el vestuario de Manuela Romero.

ARVINEDanza

ARVINEDanza nace de la unión de la primera y la segunda promoción de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, bajo la codirección de Nereida Garrote, Elysa López y Lara Simón, cuyos caminos se cruzan para difundir la danza española en su tierra natal, Valladolid.

Las bailarinas, además de dedicarse profesionalmente al mundo de la danza, compaginan su profesión con su labor como docentes en diferentes escuelas.

Siendo Castilla y León tierra de vino, tomando e inspirándose en el nombre de un tipo de uva, para dar forma a su primer espectáculo, en un intento de unir el sabor de nuestra tierra con el arte y la variedad de la danza española en toda su complejidad y variedad de estilos, además de realzar y resaltar la cultura española generando una curiosidad por nuestro legado.

Por tanto, ARVINEDanza sigue el camino y el legado que dejó Mariemma, con una formación en escuela bolera, danza clásica, danza estilizada, folclore y flamenco.