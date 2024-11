Ana Blandiana en la USAL: "Durante 45 años hemos sido recortados de la historia de Europa"

La Universidad de Salamanca dedica esta jornada a estudiar la obra de la poetisa rumana Ana Blandiana, vinculada estrechamente a la USAL, de la que fue nombrada doctora honoris causa en el año 2021, y de haber recibido hace unas semanas el Premio Princesa de Asturias de las Letras a propuesta del Estudio Salmantino.

La jornada se ha desarrollado por la mañana en la Facultad de Filología, que ha congregado a numerosos expertos en su obra, así como a estudiantes, profesores y público en general.

El vicerrector de Relaciones Internacionales de la USAL, Raúl Sánchez Prieto, ha sido el encargado de presidir el acto de apertura, junto al decano de la Facultad de Filología, Manuel González de la Aleja; la catedrática de Filología Inglesa y traductora de su obra, Viorica Patea; y el catedrático de Filología Románica en la USAL Fernando Sánchez Miret, que actuó padrino de la autora en su investidura como doctora honoris causa.

Ana Blandiana recoge el premio Princesa de Asturias de las Letras 2024

La profesora Francisca Noguerol ha ofrecido la conferencia titulada “Volver a la raíz: memoria y naturaleza en la poética de Ana Blandiana”, y que ha sido presentada por la también profesora de la facultad Viorica patea.

La propia Francisca Noguerol ha sido la encargada de presentar la mesa redonda posterior, en la que han intervenido la poeta, traductora y profesora Natalia Carbajosa, el poetas y crítico Antonio Colinas y la escritora y crítica Mercedes Monmany.

Por la tarde las actividades se trasladan al Teatro Juan del Enzina, con la proyección de la película “Ana Blandiana: Entre el silencio y el pecado”, dirigida por Diana Nicolae y Matt Jozwiakowski, a la que ha seguirá la conferencia del profesor de la Universidad de Valencia Jaime Siles (Universidad de Valencia) “‘Todo lo que toco se transforma en palabras’: Aproximación a la poesía de Ana Blandiana”, presentado por Fernando Sánchez Miret, y con el colofón del recital poético y coloquio con Ana Blandiana. Previsto para las 19:15 horas.

Gratitud a Salamanca

Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras este 2024, regresó de este modo a la Universidad de Salamanca. Una gratitud, la de honoris causa, que, con el paso del tiempo, es “incluso mayor”, según reconoció en declaraciones recogidas por Ical en el Palacio de Anaya.

La Usal, para ella, es “como el patrón de un santo en España”, tras su investidura en el pasado y también porque fue la institución académica salmantina que la propuso para el Princesa de Asturias. “La palabra gratitud no expresa todo y se queda corta”, profundizó.

Comunicándose a través de una de las traductoras de su obra en la Usal, Blandiana recordó que “entre los premios y la poesía no hay mucho vínculo”, pero sí incidió en que los países del este “soñaban” con restablecer su vínculo con Europa y Salamanca, en su experiencia, “es el lugar en el que ese vínculo se ha restablecido”.

Novelista, ensayista y una de las conciencias más lúcidas de las letras, Ana Blandiana participó hoy en una jornada de estudio sobre su figura con los alumnos de la Facultad de Filología.

Gracias al trabajo desarrollado en la Universidad de Salamanca, sus palabras se pueden leer y comprender en todo el mundo hispanohablante. "El éxito de mis libros se debe, sobre todo, a las traducciones. Incluso para el Premio Princesa de Asturias, porque lo que la gente ha leído no son mis palabras, sino mis palabras traducidas.

Es importante encontrar unos traductores que no traducen de manera mecánica, sino que son nuevos autores en los textos. Al fin y al cabo, mi valor es el mismo", reflexionó.

En este sentido, admitió que, en el caso de la Usal, mantiene una profunda cercanía con los catedráticos que abordan su obra. "Salamanca es un lugar especial, también, por mi amistad con la traductora. No conozco en otras lenguas a los traductores.

Por ejemplo, en China se me ha traducido una obra y solo he recibido el libro por correo y no conozco al traductor. Las únicas letras latinas eran las de mi nombre, parecía ‘El libro rojo de Mao’", ironizó.

La escritora rumana, en cualquier caso, valoró estar liberada del yugo de la censura que conoció en otro lugar y tiempo. “El hecho de que mis obras se conozcan en el mundo se debe a la libertad y a la libertad de difusión, la libertad de estar en diálogo con otros”, afirmó antes de sumarse a la jornada en el Salón de Actos de la Facultad de Filología.

Blandiana y la USAL

Ana Blandiana (Timisoara, Rumanía, 1942) ha recibido numerosos galardones internacionales, siendo el más reciente el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024 a propuesta de la Universidad de Salamanca.

Junto a la figura de Unamuno, la autora dedicó unas emotivas palabras en la ceremonia de entrega, celebrada el 25 de octubre en Oviedo, que contó con la asistencia del rector, Juan Manuel Corchado, entre otras autoridades académicas e institucionales.

Por otro lado, la Universidad Salamanca acogió recientemente la visita de la escritora con motivo del descubrimiento de su vítor en la Facultad de Filología y su retrato en la exposición ‘Mujeres Doctoras Honoris Causa’, que puede contemplarse hasta el 10 de noviembre en las Escuelas Mayores de la USAL.

Considerada como una de las figuras más internacionales de la literatura rumana, ES autora de 17 libros de poesía, dos volúmenes de relatos fantásticos, nueve de ensayos y una novela, traducidos a 25 idiomas.

Títulos como “El talón vulnerable” (1966), “El tercer misterio” (1968), “El ojo del grillo” (1981 o “Estrella de presa” (1985) la consagraron como la figura más destacada por la Unión de Escritores y la Academia Rumana.

En 1982 fue la poeta más joven galardonada con el Premio Gottfried Herder de la Universidad de Viena. Su poesía ha sido reconocida además con los Premios Poeta Europeo de la Libertad (Polonia, 2016), Griffin Excellence in Poetry Award (Toronto, Canadá, 2017) y La Corona de Oro de la Academia de Artes y Ciencias de Macedonia (2019).