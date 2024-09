'Chicago, el musical', la apuesta de las ferias de Salamanca: "Traemos la misma producción de Nueva York, un viaje a Broadway"

El musical 'Chicago' llega a Salamanca este jueves, enmarcado en la programación de las ferias y fiestas de la ciudad, se ha convertido casi en el plato fuerte de las mismas. Este musical en España es una vibrante adaptación del aclamado espectáculo de Broadway, que captura la esencia del jazz y el glamur de los años 20 en Chicago. Ambientado en una época de corrupción y celebridad instantánea, la historia sigue a Roxie Hart y Velma Kelly, dos mujeres encarceladas por asesinato que luchan por la fama y la libertad, como también a Billy Flynn. Con una puesta en escena impresionante, coreografías llenas de energía, y números musicales icónicos como 'All That Jazz' y 'Cell Block Tango', esta versión española promete una experiencia teatral cautivadora, llena de estilo, ironía y sensualidad.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha hablado con su director en España, Víctor Conde, como también con el actor que interpreta a Billy Flynn, el cántabro Jaime Zatarain, quienes explican más detalles de este inmortal y exitoso musical, como también de algunos aspectos que se esconden entre bambalinas. La obra se representará en cinco sesiones, una el día 12 a las 20.30 horas, y dos los días 13 y 14 a las 17.30 y 21.00 horas en el Centro de las Artes Escénicas y la Música (CAEM) dentro de la programación de las ferias y fiestas de Salamanca.

Jaime Zatarain (Billy Flynn): "Es un reto interpretativo alto para cualquier actor que se dedique a esto"

Jaime Zatarain, intérprete de Billy Flynn en el musical Chicago

Interpretar a Billy Flynn en un musical tan icónico como 'Chicago', debe ser un reto y un honor. ¿Qué es lo que más le atrae de este personaje y cómo ha preparado este papel?

Es un personaje muy atractivo para cualquier actor. Es un reto porque es un personaje, junto con las dos protagonistas del musical, que todo el rato está en escena, tiene bloques de mucho texto y números seguidos. Es un reto interpretativo alto para cualquier actor que se dedique a esto, porque tiene un montón de matices y un montón de colores el personaje, que no es el bueno, pero tampoco es el malo, pero tiene como positivo que se puede jugar y afrontar desde diferentes puntos de vista. Luego tiene un tono muy teatral, que para mí es un reto, en referencia a otros musicales que he hecho.

Tiene que ser muy duro estar 'a punto' para todas las sesiones que ofrece 'Chicago'.

Esto es lo que la gente no sabe, porque los musicales siempre reflejan diversión y ligereza y luz y color y fantasía. Pero es un trabajo duro. Hay mucha preparación todos los días. Cada vez que tienes que salir al escenario, tenemos que entrar al teatro una hora y media antes, hacer el calentamiento vocal y físico y luego seguir cada uno en su camerino lo que necesites concentrarte. Luego, las dobles funciones suelen ser siempre en fin de semana. Es duro, pero merece la pena porque luego ves a la gente disfrutando y es una maravilla. Es un trabajo detallado que requiere mucha dedicación.

¿Qué supuso para usted formarse y trabajar en Estados Unidos, y para su interpretación en 'Chicago'?

En mi trayectoria tengo ya muchos espectáculos de teatro musical. Me fui a Nueva York, que fue una maravilla, hace ya unos cuantos años, todavía en Madrid te podías formar, pero no había una formación integral ni podías ir a un sitio a formarte en las tres disciplinas. En cambio, todos sabemos Nueva York es la capital del teatro musical. Me dieron una beca para estudiar en una escuela muy buena de teatro musical, aunque ya había trabajado aquí profesionalmente en musicales. Me fui con 30 años a Nueva York y a vivir esa experiencia y volví con muchísimo más aprendizaje y comprensión de la cultura del teatro musical. Fue un antes y un después en mi carrera como actor. Eso es lo que puedo aportar de hecho al teatro musical aquí en España desde que volví de Nueva York, experiencia, comprensión de lo que es hacer teatro musical en el escenario y mucho respeto, sobre todo por el género.

Ha trabajado en teatro, televisión y musicales. ¿Con cuál de las tres se queda?

Esta es la pregunta del millón a todos los actores. Me quedo con los tres. Hay épocas en las que haces más teatro, otras, como ahora, en las que hago muchas más series y más cine. Lo estoy compaginando con musicales. Pero me quedo con las tres, aunque un actor no tiene que saber hacerlas las tres. Eso sí, tiene que estar contento actuando y contando historias en las tres plataformas. A mí me encantan las tres por igual y depende de la época, pues me dedico más a una o a otra.

¿Cómo es la vida dentro de un musical?

Curiosa, la verdad. No dista tanto de otros trabajos en los que tienes que pasar toda la semana con tus compañeros de empresa o de lo que te dediques. Nosotros somos 26 artistas en el escenario, más todo el mundo técnico, un montón. Hay que tener en cuenta que pasamos muchas horas juntos, entonces el roce hace el cariño. Pero como en todas las convivencias de un grupo grande, tienes más afinidad con unas personas que con otras, pero siempre, como es un circuito muy sensible el escenario, siempre hay un cuidado extra para que haya un buen ambiente y se pueda desarrollar lo artístico bien, y no haya problemas que no tienen que ver con el escenario.

Entre actuaciones y ensayos, ¿tiene tiempo para desconectar y conciliar su vida familiar?

Igual no el mismo tiempo que el resto de la gente que tiene un trabajo más de lunes a viernes. Pero tienes tiempo. Afortunadamente, los que nos dedicamos a esta profesión nos podemos gestionar el tiempo. Cuando te viene mucho trabajo, igual sacrificas tu tiempo y lo pospones para otro momento, pero siempre tienes tiempo para disfrutar. Ten en cuenta que las funciones, cuando estás haciendo teatro, son a las ocho de la tarde, tienes casi todo el día libre.

¿Qué es lo que esperas que el público se lleve después de ver tu interpretación de Billy Flynn?

Primero, que se lo pasen bien. Que desde el momento en el que se sientan en la butaca, se olviden de todos sus problemas y disfruten de mi interpretación y la de todos mis compañeros y del espectáculo. No olvidemos que es la última versión de Broadway, dirigida por el equipo americano que vino a Madrid a dirigirnos. Y luego que empaticen, en mi caso, con mi interpretación, que les pueda llevar de principio a fin de la historia. Que vengan conmigo y que empaticen conmigo y con mi manera de expresar y de contar esa historia de Billy, que es bastante rica y divertida.

Víctor Conde (director): "Chicago es un clásico que siempre vuelve a los escenarios"

Víctor Conde, director en España de Chicago, el musical

¿Cuándo se estrenó por primera vez esta versión 'Chicago' en España y cómo fue recibida por el público y la crítica?

Esta versión de 'Chicago' se estrenó en el mes de octubre pasado. O sea, va a hacer ahora un año. Fue recibida muy bien, como las otras versiones que se han ido haciendo de 'Chicago', porque es un espectáculo que ha llegado en alguna ocasión a España. Al final es un espectáculo que es un clásico, que siempre vuelve. Lo que sí que tiene esta producción nueva es que es el mismo montaje que se está haciendo ahora mismo en Broadway, porque ha venido todo el equipo de Nueva York a montar esta producción. Por ello, lo que presentas es el mismo espectáculo que se está haciendo ahora mismo en Nueva York. Y claro, la gente lo ha recibido como lo que es, un espectáculo de una calidad brutal.

Ahora llega a Salamanca, ciudad de Cultura y en plena efervescencia de ferias.

Al final, los espectáculos más potentes llegan en los momentos donde la ciudad está más preparada para ellos. Cuando son ferias es cuando la gente sale más y, entiendo, la programación también tiene que estar a la altura del nivel de ocio que tiene la gente en ese momento. Siempre creo que este tipo de espectáculos se programan en las mejores fechas, como estas ferias de Salamanca. La gente también busca una opción en la cartelera que esté a la altura.

¿Qué impacto ha tenido 'Chicago' en la cultura española? ¿Se ha convertido en un referente dentro del teatro musical en el país?

Creo que sí. Por supuesto, en España también, pero ya es en el mundo, porque 'Chicago' ya es una marca y un musical clásico. La gente lo identifica con ese musical puro de Broadway. Que trae la esencia del Broadway contemporáneo, y España es uno de los países, además, donde yo encuentro más gente que ama este musical. Por ello, creo que la gente ya lo ha convertido en un clásico, mucho más que otros títulos que también son muy populares, pero que no sé por qué, en España no son tan queridos como 'Chicago'.

¿Cuáles han sido los principales desafíos de llevar una producción como 'Chicago' a los escenarios españoles?

Pues sobre todo tener un elenco a la altura del espectáculo, que han sido unos audiciones muy duras y muy. Largas no, porque Porque lo que exigía todo el equipo de Nueva York era un nivel tanto de actuación como de baile, como de interpretación muy fuerte. Entonces, para tener eso en el escenario ha habido que pasar unos procesos, primero de audiciones muy fuertes y luego también de ensayos. Piensa que ha venido el coreógrafo, la directora original, todo el equipo de Nueva York ha supervisado esta producción. Entonces los ensayos y toda la parte creativa han sido intensa. Allí. La puesta de sol produce de la productora española por traer el mismo. El mismo proyecto que se está haciendo en Nueva York ha sido total y muy fuerte, porque ellos tampoco te dejan traer un producto menor. Entonces ha habido ahí una, una apuesta muy grande y el desafío ha sido ese y creo que se ha cumplido con mucho éxito. Perfecto.

¿Por qué es reacción del público español a 'Chicago en comparación con otros musicales? ¿Qué hace que este espectáculo sea tan especial?

Lo que hace tan especial este espectáculo es que al final habla de temas muy actuales. Primero, que es un espectáculo adulto. A veces identificamos el género musical como algo mucho más intrascendente, más liviano, más de entretenimiento y un espectáculo muy adulto que, aparte de todo el entretenimiento y el baile, las canciones preciosas que tienen mucha profundidad. Está narrado con distintos niveles, con muchas capas, que habla de política, del poder de la prensa, de las fake news y de cosas con las que nos identificamos. Cuando hemos estado ensayando el espectáculo, siempre decíamos que es más vigente ahora, casi que cuando se estrenó, porque la sociedad avanza de una manera desenfrenada hacia ese sin sentido. Y 'Chicago' lo que refleja es precisamente esas casas de la vida misma.

Dirigir una producción tan emblemática como 'Chicago' debe venir con una gran responsabilidad. ¿Cómo aborda el desafío de mantener la esencia del musical original mientras le da un toque fresco y único para el público español?

Primero, una responsabilidad muy grande porque al final todo lo que te llega es el material original de Bob Fosse, ya que la producción original de Broadway se estrenó en 1975. Un señor que en los años setenta crea ese folleto y que, de alguna manera, solo ha sido representado por esta gente desde hace tres años y, por tanto, la responsabilidad es muy grande. Esto se afronta, primero con mucho respeto, y luego con mucha ilusión, también con muchas ganas y, sobre todo, intentando encontrar la manera que este espectáculo conecte con la gente de nuestro propio país. Y eso se consigue poniendo la esencia de cada actor en lo que lo interpreta en el escenario. Ningún 'Chicago' es igual, y nosotros hemos construido este espectáculo alrededor de los artistas que lo interpretan, y ellos son los que al final tienen el don de conectar con el público.

¿Qué tiene que decir de todo el elenco de actores, bailarines, coreógrafos que hace que 'Chicago' sea posible?

Que son los mejores. Yo he vivido de cerca el proceso de audiciones, porque el equipo de Broadway venía a buscar lo mejor. Al final, tenemos un elenco capitaneado por Silvia Álvarez, Ela Ruiz, Teresa Abarca, Jaime Zatarain, Alejandro Vera, Inma Cuevas, Ángel Saavedra o A. Bolea, entre otros grandes actores. Tenemos un elenco muy potente que tienen, no solo un saber hacer en el escenario hoy, sino una formación brutal que sin ella sería imposible representar este espectáculo.