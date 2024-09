20 años de K-Narias: un camino de reguetón y constancia en la música

Tras una intensa jornada de puertas abiertas en los principales espacios culturales de la ciudad, los salmantinos también pudieron disfrutar de espectáculos como la Banda Municipal de Música, la Feria de los Imposibles o el XVIII Festival Artes de Calle. Una nueva jornada festiva que ha culminado, 20 minutos después de lo previsto, con el concierto de K-Narias en la Plaza Mayor. Las gemelas tinerfeñas Gara y Loida celebran 20 años de trayectoria en la música, llevando su reguetón a generaciones que crecieron con sus canciones.



Para quienes no están tan familiarizados con K-Narias, el dúo comenzó su andadura musical en los primeros años de la década de 2000, cuando el reguetón apenas comenzaba a sonar en España. Con letras que reflejan el día a día y mensajes de empoderamiento, las hermanas han logrado mantenerse vigentes, siendo pioneras femeninas en un género predominantemente masculino. Su música ha acompañado a varias generaciones, desde aquellos que las conocieron con sus primeros éxitos, como “No te vistas que no vas”, hasta los más jóvenes que descubren su sonido a través de plataformas digitales.



El concierto en la Plaza Mayor de Salamanca contó con ese tema que las catapultó a la fama y que rápidamente conectó con los asistentes. Y aunque no fue uno de los eventos más multitudinarios de las fiestas, el público que se congregó disfrutó de un espectáculo cargado de energía ofreciendo un repaso por sus grandes éxitos y canciones más recientes, demostrando así que siguen siendo un referente del reguetón en España.



El concierto de K-Narias a su paso por la capital charra, ha sido un reflejo de su recorrido musical, marcado por la constancia y su capacidad de adaptación a los cambios en el género logrando ofrecer una actuación sólida, llena de emoción y recuerdos para sus seguidores más fieles.