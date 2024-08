La pasión por Unionistas de Salamanca se desborda: el club suma 4.896 socios, su récord histórico

Noticias relacionadas Unionistas de Salamanca busca consolidar su base social llamando a "creer" a nuevos socios

Unionistas de Salamanca ha roto su propio récord histórico al superar su mayor número de socios. A escasos días del comienzo de la temporada 2024-2025, el club charro cuenta ya con 4.896 socios, lo que promete una temporada con las gradas del Estadio Reina Sofía llenas hasta la bandera apoyando a los suyos en cada encuentro.

Este incremento en el número de socios se ha visto favorecido por la implementación de un proceso de liberación de carnets, una medida adoptada por la directiva del club en respuesta al gran número de liberaciones de abonos registradas.

Además, se ha añadido la posibilidad de adquirir carnets simpatizantes, lo que podría hacer que la cifra total de socios supere el aforo establecido del Reina Sofía, según las primeras estimaciones.

Lógicamente, el club ha celebrado este éxito, pero no se ha quedado ahí. Y es que a través de sus redes sociales ha indicado que "temporada tras temporada no paramos de crecer, pero no nos conformamos, ¡ahora a por los 5.000!".