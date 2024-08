Julián Martín (alcalde): "Villarino, estupendas fiestas, grandes obras y buena gestión"

Villarino de los Aires, un atractivo municipio situado en La Ribera de Salamanca, bañado por los ríos Duero y Tormes, donde se unen en un solo caudal, en el paraje de Ambasaguas, que morirá en Porto, celebra cada año con gran fervor y alegría sus fiestas patronales en honor de San Roque. Estas festividades, que tienen lugar a mediados de agosto, son un reflejo de la profunda devoción religiosa y el rico patrimonio cultural de la localidad.

El alcalde, Julián Martín Jiménez (PP), que lleva como primer edil nueve años, explica las fiestas y hace balance de su gobierno en este primer año de legislatura, donde ejerce con mayoría absoluta, que resume en tres palabras en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León: "Estupendas fiestas, grandes obras y buena gestión".

- Alcalde, un año más llega San Roque.

- Este año viene San Roque con bastante alegría y fuerte, en cuanto a fiestas de calidad y obras realizadas en el municipio. Como fiestas tenemos para destacar, aparte de que empezamos un poco antes, orquestas de primer nivel como son La Huella o Pikante, entre otras varias. Seguimos con la afición al baile en la plaza del Sagrado antes de que empiecen las verbenas. Contamos con la organización de tres festejos taurinos con sus encierros y novilladas, como es habitual el 14, 17 y 18 de agosto. Esperamos que los novillos escogidos sean del agrado de los vecinos, que ya pudieron verlos pastar en la finca el pasado 28 de julio. También tenemos diversas actividades para los niños, los días 9, 10 y 11 de agosto. Por lo demás, deseo que todas las personas se diviertan lo máximo posible, como es habitual en Villarino de los Aires.

- ¿Alguna novedad con respecto a años anteriores?

- Este año hemos construido unos nuevos toriles en la avenida de San Amaro, donde comienzan los encierros. De esta forma, evitamos el peligro que suponían para la circulación y para los transeúntes tener cortado casi diez días un carril de la carretera de entrada al pueblo.

- Con respecto a otros años fuera de fiestas, ¿cómo se encuentra el Ayuntamiento?

- El Ayuntamiento de Villarino de los Aires, si se refiere al tema económico, pues le diré que muy bien. Hemos quitado toda la deuda que existía. Los últimos recibos se saldaron el mes pasado. Con lo que ya está totalmente liquidada la deuda. Tenemos una cantidad muy considerable de dinero en el banco. No debemos nada a nadie, salvo las facturas correspondientes al mes. El resto está todo abonado. Lo puedo decir muy alto, si alguien tiene algo pendiente con el Ayuntamiento, que venga y las reclame, no tenemos facturas ni pagos más allá de un mes.

Tenemos que partir de cómo cogimos el Ayuntamiento hace nueve años, con una deuda que casi superaba los tres millones de euros, se dice bien. Si lo traducimos a pesetas eran bastante más de 500 millones. No me explico cómo un Ayuntamiento, teniendo los mismos ingresos que teníamos nosotros cuando llegamos, pudieran tener esa deuda y sin haber realizado grandes obras. No termino de comprenderlo.

"En el tema económico, el Ayuntamiento de Villarino está libre de deudas, abonamos los últimos recibos el mes pasado. Tenemos liquidado todo lo que se debía, salvo, claro está, las facturas del mes".

- El nuevo y moderno centro de salud, a punto de abrir.

- Es una de las obras de las que más orgulloso me siento. Este nuevo centro de salud lo inauguraremos en septiembre. Mi ilusión había sido abrirlo en agosto para que lo disfrutasen todos los vecinos, así como la gente del pueblo que vive fuera, y pudiesen observar las ventajas que tenemos en este nuevo centro. Por otra parte, casi mejor para hacerlo en septiembre, porque así podemos ver construido el helipuerto, como también todos los muebles instalados, de los que se ha comprometido a financiar la Junta de Castilla y León. Un mobiliario puede ascender a los 50.000 euros.

- ¿Seguirá el Ayuntamiento con su política de arreglo de calles, como ha realizado en la Plaza Mayor, el Sagrado o la Carrasquina?

- No lo dude. Tenemos que acabar, por lo menos, lo empezado. La plaza del Sagrado llega hasta donde vivía María 'la Sierras'. Ese trozo de vía pública que queda es la cara derecha, según se mira la iglesia. Ese trozo lo tenemos que finalizar, y también empezar la calle Cumbre, que me he comprometido a pavimentarla de piedra, hasta empalmar a la calle Carrasquina. Haremos lo que podamos este año, pero al menos quedarán empezadas estas dos obras.

El alcalde de Villarino, Julián Martín Jiménez, durante las obras de la plaza del Sagrado

- También se observa una imagen renovada del pueblo, con parques a las entradas y salidas del mismo, nuevos juegos infantiles...

- Estoy recibiendo constantemente felicitaciones de la gente, especialmente de los que vienen de fuera, porque se encuentran un pueblo más bonito que antes. Mucho mejor alumbrado, las calles también mejor en cuanto a pavimentación y asfalto, no todas, claro, como me gustaría. Pero debo destacar las obras que no se ven en la red viaria, como es la sustitución de las tuberías de fibrocemento aún instaladas en el pueblo. Ello provoca diversos reventones, porque están en muy mal estado por su antigüedad. Debido a estas circunstancias, comenzaremos una importante obra, ya adjudicada, de cambiar la red general desde el depósito hasta la entrada del pueblo en San Lázaro. Una obra que continuaremos hasta donde se conoce como la puerta de Corines. Unas obras que no se ven, pero que suponen una gran inversión, pero también las disfrutarán todos los habitantes que beben el agua que corre por esas tuberías.

- ¿Cómo anda el empleo en Villarino?

- Ahora mismo, fenomenal. Tenemos unos veinte empleados en la brigada municipal. Por cierto, todos residentes en Villarino. Me siento muy orgulloso de ellos, porque hay un equipo que hace lo que puede y está implicado. A nadie se le 'está con el látigo' como antiguamente, eso sí, el jornal lo tienen que sacar. Estoy satisfecho con la gente que está trabajando ahora en la brigada del Ayuntamiento.

- ¿En qué situación está la construcción del parque fotovoltaico grande?

- Ya han empezado las obras. Por eso, el Ayuntamiento ha cobrado la primera renta de las placas solares, la cual hemos compartido con las diversas asociaciones locales, que están aprovechando para programar diversas actividades culturales.

En este momento, en cuanto a las obras, están desbrozando con algunas personas del pueblo contratadas. Pero el volumen fuerte vendrá después de agosto, que es cuando me han dicho los ingenieros que estarán trabajando hasta casi cuatrocientas personas. Para finalizar en dos años más o menos, según previsiones de la empresa.

- Están, en cuanto a infraestructuras turísticas, con el proyecto de una renovación total del albergue municipal.

- El albergue está en este momento en la plataforma de contratación pública, el principal punto de acceso a la información sobre la actividad contractual del Sector Público, facilitando la información sobre las convocatorias de licitaciones y sus resultados de todos los organismos que lo componen. Es que la nueva legislación obliga a las Administraciones públicas a publicar todas sus licitaciones en la plataforma de contratación.

- ¿En qué consisten las obras del albergue municipal?

- Son entre 50 y 60 plazas, todas las habitaciones serán con baño individual, no como antes, que tenían un baño general para todas las habitaciones. También reforzaremos con aislamiento de ventanas y de suelo. Ampliaremos el comedor, mejoraremos la calefacción, nueva capa de pintura, es decir, una reforma integral. Tenemos un presupuesto aceptado ya, del que nos han ingresado de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia del Gobierno de España, cerca de 300.000 euros para acometer las obras.

- Y finalmente, ¿qué desea decirle a los vecinos y a los visitantes para las fiestas patronales de San Roque, que están a la vuelta de la esquina?

-Con el corazón en la mano, si algo amo es a mi pueblo y también a mis vecinos. He dado la cara por los dos durante estos nueve años que llevo de alcalde. He dado todo lo mejor de mí para sacar a Villarino del pozo donde estaba, para ponerlo en funcionamiento, porque, como decía anteriormente, estaba prácticamente bloqueado con los tres millones de deuda.

En estas fechas lo único que le puedo desear es que disfruten de las fiestas lo mejor posible. Que nos llevemos bien, que dejemos las políticas aparcadas de momento, y que me tienen a su disposición para aquello que necesiten y esté en mis manos poder solucionarlo. También que los vecinos transijan, porque son días de diversión, de mucha gente, de fiesta, pero también de ruido. Que tengamos un poco de respeto también para la gente que viene de fuera y quiere descansar. En fin, que nos llevemos bien. Lo mejor que le deseo es que disfruten estos días de la hospitalidad de Villarino y, sobre todo, del amplio programa confeccionado por el Ayuntamiento.