El emocionado pregón del empresario local Emilio Pérez Escribano levanta el telón de las fiestas de Santa Marta

Como bien recordó el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, el municipio estrena formato y fecha en el pregón institucional que, tradicionalmente, se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, pero que "hemos querido sacar fuera, estar en la calle y más teniendo estas inigualables instalaciones de la Escuela Municipal de Hostelería. Hemos cambiado la ubicación, pero también la fecha porque todos hemos creído que el pregón institucional tiene que ser el acto con el que se levante el telón para celebrar la fiestas de Santa Marta de Tormes".

"Y con este sencillo acto que siempre preparamos con mucho mimo, con mucho cariño y con mucho esmero tratamos de dar cumplimiento a esa máxima que dice que "de bien nacido es ser agradecido", apuntó el alcalde ante decenas de vecinos e invitados. Entre ellos se encontraban los miembros de la Corporación Local, el director general de Administración Local, Emilio Arroita, la diputada en Cortes María Jesús Moro, los diputados provinciales Marcos Iglesias, Eva Picado, Santiago Castañeda, Roque Madruga y Gerardo Marcos, así como alcaldes y concejales de ayuntamientos vecinos, el coronel de Matacán, Francisco Mendi, así el teniente jefe del puesto de la Guardia Civil, Policía Local y otros invitados. Un acto que contó la actuación de la cantante Mariey.

A continuación, David Mingo pasó a enumerar los motivos por los que se ha concedido el privilegio de ser pregonero de las fiestas, el empresario local Emilio Pérez Escribano. "En numerosas ocasiones nos fijamos en los méritos y en las cualidades que tienen las personas que tenemos más lejos de nosotros, de las que nos hablan y con las que rápidamente empatizamos y admiramos. Y eso está bien. Pero también es habitual que, de manera inconsciente, nos cuesta más adivinar y reconocer esas cualidades que son únicas y especiales en las personas que tenemos que más cerca de nosotros", apuntó.

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, durante su intervención Luis Falcao

"Pues así de sencilla es la explicación con la que justificamos la celebración del Pregón Institucional. Reconocer la trayectoria tanto personal como profesional de personas excepcionales que tenemos cerca de nosotros y que en mayor o menor manera dejan un poso con el que se va creando la identidad y el carácter de los municipios. Y este es el caso del pregonero de las Fiestas de Santa Marta de Tormes 2024. Necesita poca presentación, sobre todo entre las gentes y los vecinos de nuestra localidad, es Emilio Pérez Escribano. A vuelapluma y antes de entrar en más detalles, hablar de Emilio es hacerlo de una de las personas más queridas, más respetadas y con una vinculación más sólida a Santa Marta. Ahí es nada", detalló el alcalde.

Emilio tiene 74 años, y aunque nació en Villamayor en el 49, llegó a Santa Marta con apenas 18 años. Vivió tiempos duros, siendo el tercero de nueve hermanos y trabajando duro desde muy pequeño en tareas agrícolas y ganaderas en la finca de Fraguas de la Valmuza, en la que pasó su infancia. Complicaciones que aumentaron con la temprana pérdida de su padre que le obligaron, sin poder pensarlo mucho, a dejar de ser un niño o un joven y convertirse de un día para otro en un adulto al que le tocaba madurar precipitadamente y asumir el papel y las responsabilidades de un padre de familia para poder sacar adelante a su familia.

"Por este motivo queremos que los recuerdos no sen queden ahí, latentes, escondidos, porque lo que no se recuerda se acaba olvidando y es de justicia que los niños y los jóvenes de Santa Marta sepan quién es Emilio Pérez Escribano. Las cosas que no se conocen no se valoran y la identidad de este pueblo, que vamos construyendo y a la que vamos dando forma poco a poco, la construyen sus gentes, su carácter, su impronta, sus acciones… las de personas Emilio que se han dado lo mejor de sí mismos para convertirse en un ejemplo y un espejo en el que mirarse, para no dudar, para creer en ti, para superar los malos momentos y las situaciones más adversas, para luchar por tus sueños y para acabar alcanzando tus objetivos, los que todos estamos enormemente satisfechos", finalizó su intervención David Mingo.

Pionero en la formación del CD Santa Marta

A continuación, fue el pregonero, Emilio Pérez Escribano, quien explicó su llega a Santa Marta: "A mediados de los 90 creamos la sociedad Emilio Pérez Escribano e Hijos SL con mi mujer y mis hijos, lo que supuso un punto de inflexión en nuestras vidas. En este proyecto participaron y se involucraron mis hijos, logrando un crecimiento tanto en el número de clientes como de trabajadores, y dando un salto importante para trabajar de la mano de grandes compañías.

Los que trabajamos o hemos trabajo por cuenta propia sabemos que el mayor patrimonio de las empresas y las sociedades son las personas. En la actualidad contamos con unos treinta empleados, casi todos del municipio y que tienen la culpa de que, por su profesionalidad, día a día siga aumentando nuestra cartera de clientes.

Quizá no sea la persona más idónea para hablar de mí, pero si alguien me pregunta diría que he sido una persona muy vinculada al deporte en la localidad, siendo unos de los fundadores de la actual UD. Santa Marta allá por el año 1982.

Pregón de fiestas de Santa Marta de Tormes a cargo de Emilio Pérez Escribano Luis Falcao

Además, tuve un escarceo con la vida municipal de Santa Marta de Tormes, siendo concejal de Deportes y Fiestas entre los 1988 y 1991. Unos años de los que me siento especialmente orgulloso ya que fuimos capaces de inaugurar las piscinas y el pabellón municipales que hoy todos conocemos como Francisco Samaniego‘Fay’ que junto Antonio López Ramos (Toñín) fueron los monitores pioneros en el inicio del deporte para casi todos los niños de nuestra localidad y que son un referente formativo transmitiendo los valores del deporte a muchas generaciones.

Y para finalizar también quiero decir que hoy es un día muy especial tanto para mi familia como para mí. Creo que no puede haber un homenaje más importante y más sincero que el que te hacen tus compañeros, tus amigos y tus vecinos. El homenaje del pueblo en el que has echado las raíces y del que te sientes especialmente orgulloso".

Finalmente, los alumnos de la Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes hicieron gala de sus artes culinarias y ofrecieron un ágape de confección propia a todos los presentes. Una Escuela, por cierto, que cuenta con casi 400 alumnos a lo largo del año, con una inserción laboral superior al 40%. Como apuntó David Mingo. "Todo un hito".