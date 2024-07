El alcalde sitúa a Ciudad Rodrigo como "capital de la Raya" en el recuerdo a las guerras napoleónicas

Un año más, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebra una serie de actividades en recuerdo y homenaje a todos los caídos durante la Guerra de la Independencia, en la que Miróbriga tuvo un papel más que destacado, como ciudad militar amurallada y de frontera. El próximo 10 de julio se cumplirán 214 años del final del primer Sitio de Ciudad Rodrigo. Una ciudad que se ha convertido, asegura el primer edil mirobrigense, en "la capital de la Raya", por su historia, su cercanía a Portugal y su importancia turística y eje de comunicaciones.

Una fecha que en Ciudad Rodrigo se celebra con la organización de la Semana de Herrasti, en la que se agrupan alrededor del 10 de julio una serie de actos solemnes y actividades culturales. "Es algo que lo creamos en la anterior legislatura para recordar el pasado. Ciudad Rodrigo fue muy importante en la Guerra de la Independencia para la historia de España. Creemos que este momento bélico tiene que ser recordado, vivido y, sobre todo, que sirva como recurso de turismo cultural", señala el alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias Caridad, a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

Este evento, como otros muchos que organiza el Ayuntamiento, en palabras de su alcalde, "queremos es generar un ambiente ligado al turismo cultural único en Ciudad Rodrigo. Es una ciudad cultural, es una ciudad patrimonial y es una ciudad donde tenemos varias ferias o eventos muy ligados con la cultura". Así, recuerda que terminará el mes de agosto con la Feria de Teatro, "que va a reunir a más de 30.000 espectadores". En Ciudad Rodrigo, "hablar de la Guerra de Independencia y todo lo que es el turismo napoleónico es esencial, y por eso se han programado una serie de actividades culturales que quieren traer especialmente a un turismo de calidad y, también, ahondar en el aprendizaje, en la formación de todos los jóvenes o los niños de Ciudad Rodrigo para que conozcan el pasado de nuestra ciudad".

Ciudad Rodrigo es uno de los principales núcleos fronterizos con Portugal, por eso, explica Marcos Iglesias, "ahora que se está hablando tanto del Plan de la Raya de la Junta de Castilla y León, queremos que sea la cabecera o la capital de esa Raya. Estamos de la mano de la Junta, especialmente poniendo en marcha ese plan transfronterizo. Y sobre todo, el epicentro que va a ser el Centro de Innovación, donde queremos que se albergue la oficina de la Raya, donde queremos que haya un lugar de emprendedores, como es el centro de innovación, que tenga una réplica que, creemos, va a ser en Guarda".

Por lo tanto, prosigue el alcalde, "estrechamos las conexiones con las ciudades portuguesas y donde vamos a crear un 'hub' de innovación de energía del territorio que va a ser muy importante, que se va a complementar con los polígonos que tenemos proyectados junto con la Junta de Castilla y León. A esa dimensión turística cultural de Ciudad Rodrigo le queremos dar un empuje también entre industria, que será importantísimo en la Raya y, sobre todo, un punto intermedio entre dos puertos secos que van a ser trascendentales, el de Salamanca y el de Guarda. Ciudad Rodrigo es un lugar intermedio muy óptimo para estar a caballo entre los dos lugares".

Homenaje al general Herrasti en Ciudad Rodrigo 2023 L. Falcao

Ciudad Rodrigo fue la referencia militar hasta avanzado el siglo XX

La relación de Ciudad Rodrigo con el Ejército viene de lejos y, el Ayuntamiento, también la fomenta. El alcalde explica esta situación "porque Ciudad Rodrigo fue la referencia militar en la provincia hasta bien avanzado del siglo XX. Siempre digo que el gobernador militar, que es lo que hoy es el subdelegado de Defensa, estaba en Ciudad Rodrigo hasta la década de los 20 del siglo pasado. Y, precisamente por eso, yo creo que bien merece ese recuerdo de la historia militar de Ciudad Rodrigo".

A todo ello se suma que "conservamos la fortificación de forma íntegra. Es una fortificación única que comienza en el siglo XII, pero avanzado en el siglo XVII se adapta a la guerra moderna. Y el evento central de estas Jornadas Napoleónicas es el 10 de julio, el día de la toma del ejército napoleónico de Ciudad Rodrigo, con ese evento militar recordando a todos los fallecidos en la Guerra de la Independencia".

Explica Marcos Iglesias que "parece mentira, pero la gran dependencia en el tiempo ya hace unos cuantos años, todavía está en esa forma ser de Ciudad Rodrigo. Y, además, cada calle, y especialmente algunos lugares como la Catedral, son tan visibles los impactos de esa guerra que lo tenemos todavía muy interiorizado, y sabemos perfectamente que nuestra ciudad es un cruce de encuentros y, ahora, gracias a Dios, es un cruce de paz como no puede ser de otra forma".

Y de por medio, no podemos dejar de recordárselo al alcalde, están los problemas de las comunicaciones ferroviarias, cuando Ciudad Rodrigo, hasta hace no muchos años, fue un centro neurálgico entre España y Portugal. "No vamos a parar, porque Ciudad Rodrigo necesita esa comunicación ferroviaria, porque es vital para nuestro territorio. Desde el lado de Portugal se está avanzando ya en lo que es la electrificación. Nosotros necesitamos más empuje en la electrificación de la vía férrea hasta Fuentes de Oñoro. Y, para ello, vamos a reivindicar siempre, como alcalde de la cabecera de comarca, que vuelva el tren a Ciudad Rodrigo, porque tengo que recordar que el tren venía hasta el año 2020, un tren que conectaba Portugal con España y con Francia. Tristemente lo hemos perdido con la pandemia".

La dichosa pandemia que tantas cosas se llevó por delante, como las comunicaciones ferroviarias en la provincia de Salamanca. Así, Marcos Iglesias deja claro que "la pandemia ha servido para perder algunas cosas. Una de ellas es está, tristemente. Y lo que buscamos es que vuelva el tren, que se piense que tiene que ser la comarca un lugar estratégico para él, y que cuando se llega a la electrificación de la vía, que también pedimos que se acelere, lograremos que llegue la alta velocidad hacia Ciudad Rodrigo, y que nos conecte con Portugal. No podemos dejar pasar la oportunidad de mirar a Portugal, ni de seguir de espaldas, sino que tenemos que estrechar lazos también en tema de comunicaciones".

Otro de los aspectos a tener en cuenta de Ciudad Rodrigo es su situación privilegiada en el sector turístico. Algo que no pasa desapercibido para el alcalde, Marcos Iglesias. "En el ámbito de turismo estamos muy bien, porque estamos hablando de que solo por la oficina de Turismo pasan más de 55.000 personas, como fue en 2023, pero sabiendo que ahora mismo mucha gente no pasa por las oficinas de turismo porque tienen la información en el móvil, entonces es mucho más la afluencia de turistas". Llegan muchos autobuses a Ciudad Rodrigo, mucho turismo familiar y "tenemos que recordar que después de Salamanca capital, es el lugar con más alojamiento de la provincia. Tenemos más de 1.300 camas en Ciudad Rodrigo, y eso es una oportunidad para la celebración de congresos, de encuentros, para disfrutar de una ciudad pequeñita que lo tiene todo".

Eso a nivel turístico, pero en logística e industrialización, "estamos en un momento fundamental para afrontar el Ciudad Rodrigo de las próximas décadas. Ese Centro de Innovación, los polígonos a los que estamos inyectando recursos, transformando el urbanismo de nuestras plazas, avanzando en las telecomunicaciones. Antes hablábamos de las comunicaciones, ahora de las telecomunicaciones, donde había sitios que era muy difícil de llegar la fibra óptica".

"A pesar de las dificultades de la despoblación, estamos intentando hacer frente con actividades culturales, turísticas, proyectos de industrialización y, poco a poco, con la suma de muchos esfuerzos y de la sociedad civil. Creo que estamos en un momento estratégico para afrontar el futuro de los próximos años", finaliza el alcalde, Marcos Iglesias.