Castilla y León suma 760.006 unidades catastrales sin conexión a internet de banda ancha

Internet de banda ancha en el mundo rural todavía es una asignatura pendiente para las diversas administracioines. Ello impide que muchas empresas se vean imposibilitadas de la necesaria digitalización. Por ello, Hispasat ha presentado en Ciudad Rodrigo el programa de acceso a internet de banda ancha a un precio fijo de 35 euros, en colaboración con la Cámara de Comercio de Salamanca y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, en Castilla y León hay 760.006 zonas elegibles dentro de este programa (unidades catastrales que tienen acceso a internet mediante red fija inferior a 50 Mbps o simplemente no tienen conexión), Salamanca el número de zonas elegibles se eleva a 117.605.

Este programa Conéctate35 permite el acceso a internet de banda ancha todos los ciudadanos, autónomos, pymes, asociaciones o ayuntamientos que tengan una conectividad inferior a 50 Mbps o simplemente no estén conectados a la red. Para ello, tienen que solicitar el servicio a cualquiera de los operadores adheridos al programa que figuran en la web (www.conectate35.es). Está financiado con fondos europeos a un precio fijo de 35 euros mensuales (IVA incluido). No tiene contrato de permanencia y estará vigente hasta el 31 diciembre de 2027.

La capacidad de descarga de datos es de 200 Mbps. y de 10 Mbps de subida. Además, proporciona Voz sobre Plataforma de Internet (VoIP) y permite a los operadores minoristas ofrecer los siguientes servicios adicionales: internet de las cosas (IoT), televisión por internet (IPTV), red privada de internet (VPN), telefonía móvil, área cliente, asistencia online jurídica, médica y veterinaria y una IP fija (un identificador único que permite disponer de una dirección exclusiva y reconocible en internet como si de un número de teléfono se tratara).

El consumo está limitado a 150 Gigabytes/mes acumulados en el conjunto ascendente y descendente. Una vez superados los 150 GB, el servicio no se verá interrumpido, sino que el usuario dispondrá de una menor prioridad en el acceso a los recursos disponibles en la plataforma de recursos de red. El servicio cuenta con un periodo de 5 horas de “free zone”, comprendido entre las 1:00 am y las 6:00 am, durante el cual el volumen de datos consumido por los usuarios no contabiliza en la cuota mensual.