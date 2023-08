Florentino García (alcalde): "Aldeadávila debe ser el corazón de Arribes, con la potencia económica sea un pueblo referente"

Florentino García ganó las pasadas elecciones municipales, encabezando la lista del PP, en Aldeadávila de la Ribera, por lo que apenas lleva tres meses como alcalde, aunque ya fue portavoz popular en la oposición la legislatura pasada. Con las fiestas prácticamente organizadas por el anterior equipo, y con muchos deseos y deberes por realizar, habla con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León sobre la actualidad local, los planes de futuro y, cómo no, de las Fiestas de San Bartolomé que se inician mañana.

Pregunta: Sus primeras fiestas como alcalde.

Respuesta: Son un reto importante para nosotros estas fiestas. Luego, económicamente hacemos un esfuerzo importante. Y todos los que formamos el equipo de Gobierno trabajamos intensamente para hacer unas fiestas que sean un éxito. Tanto los empleados municipales como todos nosotros, nos dedicamos plenamente a que el éxito sea posible. Lo que queremos es que nuestro trabajo se vea reflejado en el disfrute de los vecinos.

P: ¿Podríamos decir que estas fiestas son de las mejores que se realizan en la comarca?

R: Pensamos que sí, que estas fiestas son de las mejores que se hacen en la comarca. Los encierros, las novilladas o las orquestas, creo que no se hace en el entorno. Lo que lo que deseamos es que los vecinos de los pueblos vecinos vengan, que disfruten con nosotros, que les acogemos de verdad con alegría. Que disfruten, pero con cordura. Que sean felices fiestas y que lo pasen muy bien todos los vecinos y todos aquellos que nos visitan.

P: Los que conocemos las Fiestas de Aldeadávila, pensamos que hay algo consustancial, que sus fiestas siempre van unidas al turismo.

R: Lo que sí queremos, porque lo llevábamos en el programa electoral, es potenciar el turismo. Buscamos que Aldeadávila sea de verdad el corazón de Arribes. Queremos que Aldeadávila, de una vez para siempre, con la potencia que tiene económicamente, sea un pueblo referente.

Por eso, este domingo, 20 de agosto, vamos a hacer un mercadillo, un mercadillo que no solo le queremos hacerlo hoy, sino darle una continuidad. Es un mercadillo artesanal y de productos de la tierra. Tenemos una ilusión de que si funciona, estamos seguros de que así será, que se prolongue en el tiempo. Vale, pues no sé, periódicamente, pues no sé si todos los meses si vamos a ver cómo funciona y queremos hacer un mercadillo que perdure, que perdure en el tiempo. También tenemos previsto para el 28 y 29 de octubre, una Feria del Vino en Aldeadávila. Otra actividad que vamos a innovar, a trabajar en ella y, creo, que va a ser otro éxito.

P: Alcalde, si tuviese que aconsejar a alguien de venir a las Fiestas de Aldeadávila, ¿qué le diría?

R: Que somos un pueblo que acoge a todos de verdad, con los brazos abiertos. Porque tradicionalmente, a nuestras fiestas ha venido mucha gente, no solo los descendientes del pueblo, quienes casi todos vienen a disfrutar de las fiestas, sino que, por tradición, nos visita mucha gente de los alrededores que saben de de nuestras fiestas, que conocen el desarrollo de ellas, que saben de las orquestas y de los encierros. Lo que deseo es que vengan, que disfruten, que sean respetuosos y que lo pasen bien.

P: ¿Qué oferta turística, en cuanto a servicios, ofrece Aldeadávila?

R: Aldeadávila, los primeros servicios que tiene y que son amplios, es la cantidad de camas disponibles para todos aquellos que vengan. Hay una oferta absolutamente variada. Tenemos entre 300 y 350 camas disponibles. Disponemos de un albergue con más de cien plazas, del que también se puede disponer, y que estamos encantados de llenarle. De hecho, en el albergue tenemos muchas solicitudes para estas fiestas. Estaríamos encantados realmente de que se llenaran tanto el albergue como las casas rurales y los hoteles. Tenemos una oferta variada y una gastronomía estupenda.

Con datos reales, estamos al 95% de la ocupación de casas rurales para las fiestas, quedan unas plazas en el camping y poco más. A este respecto, señalar que tenemos un camping a disposición para caravanas y para alojamiento.

P: Una pregunta muy concreta, si el alcalde Florentino se quedase con algo de las fiestas, ¿con qué sería?

R: Me quedaría sencillamente con esos vecinos, esos descendientes que tienen una forma de venir a su pueblo y de sentirse orgullosos de sus fiestas. Es algo que a mí realmente me parece como un referente. Cuando trabajaba con mucha gente de Aldeadávila en Obras Subterráneas y en Dragados, siempre decían, desde primeros de año, que las fiestas de Aldeadávila, del 22 al 28 o 29 de agosto, querían vacaciones. La gente se toma estas fechas como una referencia que no la cambian por nada. Eso me parece destacable tanto de toda la gente que vive como la que está fuera.

P: Acaban de entrar como nuevo equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera. ¿Qué proyectos tienen a un corto, medio o largo plazo?

R: Aldeadávila como pueblo me gustaría transformarlo un poco. Digamos que me gustaría hacer una propuesta de circulación vial y estacionamiento. Creo que un pueblo como Aldeadávila es preciso modificarlo. Evidentemente, no se puede hacer sin una propuesta de viabilidad, estacionamiento y circulación. Y eso lo tenemos que hacer, porque es un pueblo complicado, difícil, es un pueblo que necesita esa transformación porque necesitamos algún ceda el paso, por ejemplo. En 2023 no nos podemos anclar en el pasado, tenemos que progresar y Aldeadávila es un pueblo que está encaminado a ser referente con las visitas a las instalaciones de Iberdrola. Las haremos desde el Ayuntamiento, donde se centrarán para que de aquí salgan. Y, de esta forma, dejen a nuestros comercios y servicios ese incentivo que necesitan. Ese es uno de los proyectos que tengo en mente. Seguidamente tenemos proyectos en marcha como la adecuación de la carretera que va desde Aldeadávila hasta el Picón de Felipe. La solicitud ya la tenemos hecha con Iberdrola, solo queda asfaltar esa carretera, con la adecuación de drenajes y cunetas y la reconstrucción del desprendimiento que se había creado en el Mirador del Fraile. A finales de diciembre lo tenemos terminado.

Repito que las visitas guiadas desde Aldeadávila hasta las instalaciones de Iberdrola, lo vamos a llevar a efecto a partir de septiembre. Y después hay algo que también quiero destacar. Tengo un par de propuestas, como la turbina que se ha colocado en la rotonda de salida del pueblo hacia la Zarza. Hay que hacer una propuesta de viabilidad para que sea mucho más eficiente y efectivo y que dignifique esa rotonda.

Ruta de los miradores de Arribes: esculturas graníticas del río Duero

P: En estos tres meses, supongo, ya habrán realizado algo.

R: Hemos arreglado multitud de averías que había en la piscina municipal y hemos cambiado enteras las sombrillas. Hemos adecuado la playa del Rocoso, que estaba un poquito dejada de la mano de Dios. Hemos pintado la fachada del Ayuntamiento. Está solicitado el servicio de renovación de los DNI. Porque queremos que se renueven los carnés de identidad en el pueblo.

P: Un éxito los paraguas como techo en las calles.

R: Me parece un éxito de verdad. Un éxito que es simple. Que nos ha costado muy poquito dinero, pero que ha tenido una repercusión tremenda. Vamos a realizar el convite de San Bartolo en ese lugar. El próximo año, la idea que tenemos es decorar alguna calle más. Adornarlas con alguna nueva idea que tenemos, que puede ser también un éxito.

P: ¿Qué pide como alcalde para estas fechas, tanto a los vecinos como a los visitantes?

R: Agradecer de verdad a todos los vecinos, en mi nombre y en el de mis compañeros de equipo de Gobierno, la confianza depositada en nosotros en las anteriores elecciones. Que no vamos a escatimar esfuerzo y trabajo para que, no solo estas fiestas sean un éxito para todos, sino que también en el desarrollo de todas las actividades en los diversos ámbitos municipales que vamos a emprender, y que queremos desarrollar durante nuestro mandato. Que sean comprensivos y que nos apoyen. Para finalizar, invitarles a disfrutar en las fiestas con responsabilidad y respeto. Recordando siempre nuestras tradiciones y valores como símbolos de identidad y unidad de nuestro pueblo. Y que estas fiestas sean un motivo de alegría, de unión para todos y desearles unas felices fiestas.

