Actores, productores y directores de series y películas visitan la presa de Aldeadávila de Iberdrola

La presa y la central salmantina de Aldeadávila, propiedad de Iberdrola, acogió este fin de semana la visita de distintas personalidades del mundo del cine, actores, productores y directores de series y películas como ‘La Vaquilla’, ‘Un franco, 14 pesetas', ‘Manos a la obra’, ‘Cuéntame cómo pasó’ o ‘Machos Alfa’.

Esta instalación de energía limpia ha servido también de escenario principal en producciones cinematográficas tan reconocidas como la última saga de ‘Terminator’, ‘Fast & Furious’, ‘Doctor Zhivago’, ganadora de cinco Oscar y otros tantos Globos de Oro, y la española ‘La Cabina’, de Antonio Mercero.

En 2016, se convirtió en protagonista de la campaña que la empresa japonesa Fujitsu lanzó bajo el lema The world is your workplace /El mundo es tu oficina, y el año pasado, la diseñadora salmantina Fely Campo eligió la presa como escenario para su puesta de largo en la Mercedes-Benz Fashion Week -MBFW-, celebrada en Madrid, que pudo contemplarse en todo su esplendor en la presentación de su colección de prêt-à-porter de lujo que proponía un viaje, a través de un contrapunto de sensaciones, al admirar la sobrecogedora belleza de los balcones de las Arribes.

La compañía informó de que los visitantes se sorprendieron “gratamente” por la “espectacularidad” de una de las mayores centrales generadoras de energía eléctrica en España, puesto que su producción supone más del ocho por ciento de la generación media hidroeléctrica del país, suficiente para abastecer a 250.000 hogares. Además, ahorra la emisión anual de 1,3 millones de toneladas de CO2. La estructura principal de esta planta hidroeléctrica figura bajo tierra: cuenta con 12 kilómetros de túneles de 12 metros de ancho por 8 metros de alto.

