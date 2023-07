Gallardo promete que si Vox llega al Gobierno parará el desmantelamiento de Garoña: "Vamos a reconstruir todo lo que derriben"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha prometido este lunes que si Vox llega al Gobierno tras las elecciones del próximo 23 de julio parará el desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña. "Vamos a reconstruir todo aquello que derriben", ha afirmado en un acto en Ponferrada. Unas declaraciones que llegan pocas horas después de que se conociera que el Gobierno había dado luz verde al desmantelamiento de la central a través de una orden ministerial.

"Vamos a facilitar la reapertura de centrales nucleares y vamos a reconstruir todo aquello que derriben: las presas y las cruces", ha afirmado, añadiendo que Vox apuesta por un modelo de "soberanía energética" y por el desarrollo de la energía nuclear. El vicepresidente de la Junta ha acusado, además, a PP y PSOE de estar "llamando a la inmigración ilegal" y "alimentando las mafias del tráfico de personas".

"Los dos grandes partidos están consiguiendo un verano más facilitar que haya una tragedia en el mar Mediterráneo", ha afirmado, denunciando que existe un sistema de ayudas sociales que "favorece la tragedia". Gallardo ha apostado por una política migratoria "inteligente" en la que se de la bienvenida a aquellos "que vengan de manera legal, con capacidad de adaptación a la sociedad y a la cultura" y con "respeto" a las mujeres y a los homosexuales.

Gallardo: "En muchos sitios no se respira normalidad democrática"

El vicepresidente se ha referido también al ataque a un mitin de Vox este domingo en Barcelona, en el que el secretario general, Ignacio Garriga, se enfrentó a unos manifestantes independentistas que trataban de boicotear el acto. "Vimos también la dejación de funciones de los Mozos de Escuadra, que no impidieron que se hostigara a los militantes de Vox", ha afirmado.

Gallardo ha asegurado que "no es novedad" y que hay "multitud de sitios en los que no se respira aún normalidad democrática". "En España no habrá libertad ni una verdadera democracia mientras los militantes y afiliados de Vox sigan siendo agredidos en algunos territorios", ha afirmado, pidiendo a sus detractores que "pierdan toda la esperanza" y prometiendo que van a seguir "recorriendo España con libertad".

Gallardo acusa a PP y PSOE de "dar la espalda" a León

El vicepresidente ha acusado también a PP y Vox de "dar la espalda" a León y ha pedido el voto para Vox como "voto seguro para que no gobierne el sanchismo" ni "sus políticas". "Hoy hemos conocido que hay 15 provincias donde Vox se juega el escaño directamente con la izquierda. Es decir, votar a Vox es útil para debilitar el bloque de la izquierda y para desterrar las políticas de la ruina, de la división y del enfrentamiento", ha señalado.

Además, ha sacado pecho del paso atrás del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, en su tentativa de subirse el sueldo. "Si Vox no estuviera presente en el Ayuntamiento de Ponferrada veríamos como el gasto político también se vería desbocado y hemos logrado detenerlo", ha señalado, asegurando que Vox es el único partido que "ofrece un futuro de libertad y de prosperidad".

