Absuelven de violación a un hombre que mantuvo relaciones sexuales con una salmantina a la que conoció por Tinder

La Audiencia Provincial de Salamanca ha absuelto de violación a un hombre al que pedían siete años de cárcel por haber mantenido relaciones sexuales con una salmantina con la que había concertado una cita por la aplicación Tinder.

Unos hechos que habían tenido lugar el pasado 4 de julio de 2020 a las 12:39 horas cuando la mujer se comunicaba con él mediante la aplicación WhatsApp. Hasta el 12 estuvo manteniendo conversaciones y enviándose audios, fotos y vídeos. Posteriormente, decidieron conocerse en persona y quedar el día 12 de julio.

Por ello, quedaron en la vivienda de ella. Según recoge el auto, una vez se conocen en persona, hablan durante "aproximadamente una hora en el salón de la vivienda" y ambos deciden desplazarse a la habitación para "mantener relaciones sexuales aceptadas y libremente consentidas por ambos".

Una vez ocurre, la conversación "incomoda" al hombre y le dice que se le está acabando la batería y va a bajar a por un cargador. Cuando se encuentra en el vehículo, decide no volver a subir y marcharse a Ávila.

La mujer, al quedarse sola y ver que él no subía, le pregunta por WhatsApp si se ha quedado "dormido en el coche". Envía algunos mensajes más que reciben unos emoticonos como respuesta hasta que, finalmente, termina siendo bloqueado.

Como consecuencia de lo expuesto, la sentencia establece que la mujer sufrió "lesiones inespecíficas consistentes en el hallazgo en miembro superior derecho de impronta correspondiente a dos arcadas dentarias a nivel de cara antero-externa del tercio medio del brazo, contusión de forma redondeada de unos 2 cm en cara posterior externa del codo, en cuello contusión redondeada en cara lateral externa izquierda y en la zona genital, eritema anterior superior de cavidad vaginal".

Una sentencia que explica que los mensajes esclarecen que las relaciones fueron consentidas. Sin embargo, ella especificó que cuando los envió era para "asegurarme de que no iba a volver, mi intención era que no vuelva, yo no sabía si al abrir la puerta iba a estar ahí y si volvería a hacerme daño".

En relación con los informes periciales de los médicos forenses, afirman que la lesión genital que es un "eritema o enrojecimiento de la zona en cara anterior superior de la cavidad vaginal al ser una lesión inespecífica podría haberse producido en cualquier otra situación, incluyendo una relación sexual placentera".

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Salamanca ha decidido absolver al hombre del delito de violación del que venía siendo acusado.

Sigue los temas que te interesan