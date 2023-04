Ángel Peralvo (alcalde): "Villamayor recupera el nivel inversor que se merece"

El alcalde de Villamayor, Ángel Luis Peralvo, hace balance de la legislatura que está algo menos de dos meses para su finalización. Además, es candidato del PP a la reelección en las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. En una entrevista con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León explica sus principales ejes de actuación estos últimos cuatro años y, de paso, avanza cuales serían los proyectos futuros, en caso de continuar como primer edil de Villamayor.

- Alcalde, cuatro años pasan rápido.

Si contamos que de esos cuatro dos hemos tenido una pandemia, han pasado súper rápido. Luego, la sensación no es que hayan pasado rápido, porque en nuestro caso, cuando las cosas van bien, además se aceleran, con lo cual esa sensación del tiempo cobra mucha más velocidad. En la imagen todavía tenemos el día que tomamos posesión de esta segunda legislatura.

- La madurez, en las lides municipales, es un grado.

Es verdad. Puedo decir que quizás hemos aprendido más al estar del lado de la mesa contraria que de la primera legislatura. El resultado que ahora nos toca hacer es más que positivo. Se ha trabajado en todos los ámbitos, sobre todo haciendo más hincapié en la parte del personal y de los servicios. Creo que ha sido bastante positivo y a las pruebas me remito. En cuanto al estado en el que se encuentra el pueblo, ha habido un cambio como del día a la noche en el mantenimiento, en limpieza, en el cuidado de los jardines, en la mejora de los espacios públicos, en la reforma de las calles, en la mejora en el transporte o en el incremento de los servicios sanitarios. Un poco la línea que teníamos prevista en el propio programa, salvo que, evidentemente, hay algunas cosas que se han hecho demorar por esos dos años de parón por la pandemia.

- ¿Cuál ha sido la inversión?

Estaremos hablando de inversiones en renovaciones de viales cerca de millón y medio. En la mejora del consultorio son 300.000 euros. Sumando en el apartado de inversiones en personal, esa no la podemos capitalizar, pero sí cabe la inversión más grande que ha habido en la mejora del transporte desde el inicio de la legislatura. A las arcas municipales les supone anualmente un gasto de unos 150.000 €. Por tanto, estamos hablando de 3 millones de euros reales de cuantía económica, más el apartado de personal, como decía. Esa es la esencia, pero si cabe no debemos medirlo tanto desde el punto de vista económico, como sí de la eficiencia y de la optimización de los recursos, que si cabe, es lo que nos ha permitido tener en vigor todas las actuaciones.

- Durante la legislatura en la que gobernó su padre se hicieron grandes infraestructuras. ¿Aumenta el legado o se mantiene?

En esa línea no me gusta ser vanidoso en el ámbito familiar, pero sí que es verdad que el Partido Popular, siempre que ha gobernado, ha dejado el poso de la inversión y de la consecución de equipamientos. Es verdad que la legislatura de mi padre se lograron unas grandes actuaciones. Pero también es cierto que, hoy, a Villamayor se le ha dado, no solamente una publicidad en el ámbito de la inversión, sino de un municipio de verdad que mira a un futuro sostenible, que es el que va en la línea del crecimiento de las grandes ciudades.

- La aprobación del proyecto de unión entre el casco urbano y Vega de Salamanca y Señorío de Gudino, ¿culminará un proyecto de fusión entre los dos núcleos de población?

A pesar de la discontinuidad que existe entre las dos zonas, porque el camino de Gudino es un trazado que tiene una longitud de casi dos kilómetros y, entre medias, hay urbanizaciones diseminadas. Evidentemente, lo que sí que se va a conseguir con la inversión en el camino de Gudino, es que podamos estar conectados y, todo aquel que quiera salir a pasear, lo pueda hacer, como hemos visto que ha crecido la demanda después de la pandemia. Todo aquel que quiera acercarse al municipio o a la ribera del río a disfrutar de ella, lo va a poder hacer de forma muy sencilla y con garantías de seguridad. Eso es lo que se persigue. Es verdad que hay una intención de conexión de todas nuestras urbanizaciones, de todos nuestros núcleos residenciales con la cabecera, con el casco tradicional, y que puedan vivir de forma conjunta. En esa línea, este es uno de los proyectos que sí se va a conseguir, que esa zona residencial, con casi 1.500 habitantes, esté conectada con el casco urbano.

El alcalde de Villamayor, Ángel Luis Peralvo, visita los trabajos en la ribera del Tormes

- Villamayor, un municipio que aumenta considerablemente su población.

Un poco a lo que decía antes, a la parte de transformación del municipio, de una estabilidad en cuanto a cumplir una serie de servicios. La gente viene a un municipio agradable, limpio, bien comunicado con la capital, con espacios adecuados para los niños que se están mejorando día a día. Es verdad que gozamos de buenos servicios en cuanto a los colegios, el instituto, servicios sanitarios, con lo cual todo lo que demanda una familia que tenga su proyecto de vida, se encuentra en un entorno muy agradable. De manera que, como hemos visto y son los datos que tenemos, hemos crecido y lo seguimos haciendo, porque los impuestos de obras siguen entrando en Villamayor, sigue habiendo demanda de viviendas en los distintos entornos. Prácticamente no tenemos viviendas cerradas, y eso es un índice de que las cosas van bien y estamos a la cabeza de los municipios del Alfoz de Salamanca, junto con Carbajosa, que nos venimos dando la mano de forma paralela durante muchos años.

- ¿Cómo ve Villamayor respecto al río Tormes?

Desde el inicio de nuestra apuesta por la política, siempre vimos que el río Tormes, a su paso por Villamayor, era uno de los puntos más interesantes, tanto medioambientales como de ocio. Nuestra intención era provocar que el Tormes y la zona de ribera de Salamanca capital, en la ampliación del ámbito de Tejares, pudiera estar conectado con nuestro municipio. Entendemos que, al final, el proyecto Tormes+ y Villamayor, con nuestro Campus Tecnológico, era un buen eje de conexión que podría vertebrar perfectamente este ámbito territorial y, en un futuro si cabe, recuperar la parte de ocio y turismo hasta la línea de Ledesma, que ya planteamos en la primera legislatura. Era un proyecto muy atractivo en el que el eje del Tormes era la vía de conexión con todos los pueblos ribereños.

- ¿Cómo está el tema de la conexión entre Villamayor y la capital por el Tormes?

De momento, estamos segregados, no tenemos conexión, pero sí que hemos lanzado la idea de que el río Tormes no es solamente la capital, y que debe englobar a, como te decía, a los municipios, primero, el más próximo, Villamayor. También tiene en la margen derecha a Doñinos, pero si cabe en el recorrido del propio río, sería una línea muy interesante para poder llegar hasta Ledesma, y tener un emplazamiento como históricamente es Ledesma, de poder visitarlo a través de la vega.

"Siempre vimos que el río Tormes, a su paso por Villamayor, era uno de los puntos más interesantes, tanto medioambientales como de ocio".

- ¿Qué proyectos le quedan en el tintero y, en caso de renovar la Alcaldía, qué le gustaría ejecutar?

Se nos queda parada la Escuela de Música, como pequeña estrella de lo que teníamos previsto. Le estamos dando vueltas a ver si en este tiempo, que yo creo que en algunos aspectos los materiales de construcción están volviendo a adaptarse a los precios previos a la guerra y a los problemas de los semiconductores y demás. Si viéramos cierta estabilidad en el ámbito de la edificación, podríamos sacar la licitación de esta escuela, que yo creo que sería el motor para recuperar la línea de las acciones en Cultura que veníamos realizando.

Además, estamos desarrollando la parte que habíamos previsto del equipamiento deportivo. Tenemos aprobadas ya las modificaciones de créditos para las pistas de pádel. En breve se empezarán a construir las gradas. El entorno, la verdad es que está quedando magnífico y en el inicio de legislatura, si los vecinos consideran que tienen que darnos el apoyo, el pulmón verde del Prado debe ser otra de las consecuencias de este entorno que mira al medioambiente. A partir de ahí, creo que la renovación es visible y con todo lo que tenemos en cartera, junto con la conexión del carril bici peatonal hasta Salamanca capital, prácticamente tenemos cerrado el capítulo inversor. La labor es la de seguir mejorando todos los servicios de los barrios o de las zonas que nos quedan por realizar.

- Y finalmente, lo más cercano que tienen ahora, al margen de las elecciones, son las fiestas patronales.

Buscamos mantener el nivel de las fiestas que se desarrollaron el año pasado. Creo que fueron unas fiestas en las que todos los municipios del entorno de la capital las tuvieron como espejo. Es verdad que hicimos un gran esfuerzo, porque tuviéramos unas garantías de seguridad importantes, que es la clave para que todo fuera bien, más allá del tipo de orquesta. Y hay una cuestión que sí creo que es clave, y fue cómo la gente, desde hace un tiempo que estamos trabajando, se vuelca en la participación. Vimos cómo lo que comenzó siendo una merienda interpeñas, se ha convertido en una comida de convivencia, en la que se dan cita todos los vecinos del pueblo de las distintas edades. Y la verdad es que es un gusto ver a la gente participar y estar todos unidos. Ese es el éxito de las fiestas, gozar de un espacio en el que podamos dar cobertura al programa, y que todo el mundo participe.

Sigue los temas que te interesan