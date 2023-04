Denuncian una alteración medioambiental en la zona ZEPA del Parque Arribes entre Fermoselle y Villarino

El alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín Jiménez, ha puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero, de la dirección del Parque Natural Arribes y quiere que sea conocido por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), de la que también tiene copia el Ayuntamiento de Fermoselle, las obras que ha realizado un particular en la "zona de policía" del río Tormes en la parte zamorana, en la finca de Muncena en el término municipal de Fermoselle, a su paso por el paraje de Ambasaguas.

Se da la circunstancia, además, de que esta fluvial está considerada como Zona ZEPA, de especial protección de aves, dentro del Parque Natural Arribes del Duero. Es que estas obras, como se puede comprobar, "invaden la zona de servidumbre". Es decir, la franja lindante con el cauce del río, dentro de la zona de policía, de un ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento. Tanto es así que se han echado escombros de casi un metro de altura y, además, se han arrancado árboles, tipo fresnos, y se han tirado sobre el camino que nace en el río, incluso con las ramas altas sobre el lecho del cauce.

Más de 25 años con un paso inundable que fue abonado

Paso inundable en el río Tormes L. Falcão

Además, la denuncia formulada por el alcalde de Villarino de los Aires recoge que hace más de 25 años se construyó un paso inundable, que sirve de enlace de la carretera de Ambasaguas en Villarino de los Aires con el camino existente en el paraje El Barco de Fermoselle y que discurre por la zona zamorana hasta enlazar con la carretera de Zamora a Portugal por el paso fronterizo de la presa de Bemposta. Y que fue abonado al propietario de los terrenos.

El paraje de Ambasaguas posee una gran importancia desde el punto de vista turístico, patrimonial y medioambiental, que es muy visitado durante todas las épocas del año y, además, frecuentado por vecinos de Villarino de los Aires, Fermoselle y Portugal, por su interés de deportivo como la pesca, zona de baño y de ocio familiar.

Por ello, asegura que el alcalde de Villarino que "con las obras y el depósito de materiales, no solamente se impide utilizar un camino que ha existido toda la vida, sino que, además, impide la práctica deportiva de la pesca en el lado zamorano". También, asegura Julián Martín Jiménez, puede "afectar seriamente al alveo en las épocas de máxima crecida y, además, impide acceder ante un salvamento".

Recuerda la denuncia que, según el artículo 77.2 del Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, "los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial e impidan el paso señalado en paso anterior". Por ello, según el alcalde de Villarino, "las obras que se están ejecutando no tienen dicho carácter e impiden claramente el paso por la zona de servidumbre". Además, no se debe olvidar que es zona de alta protección del Parque Natural Arribes del Duero.

Zona de pesca y ocio en el paraje de Ambasaguas, en el río Tormes L. Falcão

