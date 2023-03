El alcalde culpa a la Junta del incendio provocado en Candelario y denuncia "una falta total de medios"

El alcalde de Candelario, Pablo Hernández, también se suma a las críticas a la Junta de Castilla y León sobre la gestión del incendio forestal provocado en el término municipal, y ya controlado. Así, Hernandez culpa al Gobierno regional del incendio, a la vez que denuncia "la falta total de medios", según declaraciones recogidas por este diario.

Así, explica que el fuego ha puesto sobre la mesa "la carencia de medios, la falta de un operativo disponible, es ineficaz y los bomberos y todo el personal del servicio contra incendios trabajan en condiciones precarias". Por ello, segura que "estar preocupado por lo que nos espera esta temporada". También lanza un dardo al presidente del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, de quien dice "continua sin invertir y mira para otro lado".

Estas declaraciones las ha realizado el alcalde, Pablo Hernández, una vez que el incendio está bajo control, después de "sentirnos muy solos y abandonados por la Junta", se lamenta.

Además, respecto a las declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos González-Quiñones, de que este fuego se haya provocado, al alcalde le "sorprende, además de ser inadmisible e injustificado, que estas labores se realizaran sin medios próximos para controlar lo que después tuvo lugar, un incendio".

"No hemos aprendido tras la experiencia del año pasado"

El alcalde ha advertido, que tras la experiencia del año pasado, “somos muchos los que pensamos y creemos que hay que cambiar la política en esta materia”. En este sentido ha demandado a la Junta tener el operativo disponible todo el año, aumentar y mejorar los medios además de una coherente distribución junto a, “es un imperiosa necesidad” ha indicado, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y profesionales proporcionándoles una adecuada dotación material, “he visto y comprobado estos días que muchos de los que han estado trabajando aquí en Candelario han estado sin descanso o relevos e incluso muchas horas sin comer”.

La mitad de los camiones de extinción de la Junta de Castilla y León carecían de personal o no tenían el suficiente y “tenemos que dar gracias a las patrullas de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales desplegadas por el Gobierno de España y la ayuda prestada por nuestros vecinos de Extremadura”, ha descrito, “porque de no ser por ellos la catástrofe hubiera sido mucho mayor”

La Junta de Castilla y León y el Gobierno de Mañueco “parece que no ha aprendido nada” ha recriminado el primer edil de Candelario, tras recordar que el verano no ha empezado y en el del pasado año hubo cuatro fallecidos y 100.000 hectáreas quemadas, “los medios siguen siendo los mismos, insuficientes, la misma precariedad, la misma improvisación y falta de efectividad y diligencia”. Esta Comunidad, ha concluido, sigue siendo la única que no tiene actualizado y equipado el operativo de lucha contra los incendios forestales, “esto no se puede consentir”.

Sigue los temas que te interesan