"Ninguna ciudad tiene el marco incomparable por donde pasan las procesiones de Semana Santa en Salamanca"

La Junta de Semana Santa fue fundada en 1942, y su actual presidente es Francisco Hernández Mateo. Esta es una institución diocesana que se marca como objetivos promover la celebración de la Semana Santa de Salamanca, representar, coordinar y ayudar a las 18 cofradías, hermandades y congregaciones salmantinas, así como la promoción de la Semana de Pasión.

La Semana Santa de Salamanca está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional desde el año 2003, concentrando miles de turistas que visitan la ciudad en los días de pasión. Ya afirmó el rector de la Universidad de Salamanca Miguel de Unamuno:

“La ciudad de Salamanca, y en ella muy especialmente, la calle llamada de la Compañía, parece un escenario secular, en piedra de oro, para las representaciones anuales del Drama de la Pasión y acción de Nuestro Señor, que es el fondo de la historia que no pasa sino queda. En estas representaciones se han recreado generaciones de salmantinos”.

Otra vez aquí estamos, ya en capilla, por decirlo de alguna manera. Ahora son días de mucha vorágine. Esto va cuesta abajo y sin frenos, como digo yo. Son días, ya digo, de mucha actividad de las cofradías, porque están preparando todo para que, nuestra manifestación pública de fe y nuestros desfiles procesionales, luzcan como tienen que lucir en esta bella ciudad de Salamanca. Referente a la Junta de la Semana Santa son días también de mucho trabajo, porque estamos ya rematando los pequeños flecos que nos quedan en los actos que hacemos, que son bastante importantes, aparte de atender a todas nuestras cofradías.

- Después de tres años sin restricciones de ningún tipo.

Así es. La verdad es que estamos encantados porque hemos vuelto a la normalidad que perdimos por desgracia en ese terrible año 2020. Estamos súper ilusionados con volver a salir a las calles de manera como lo veníamos haciendo, sin ningún tipo de restricción. El año pasado fue un punto de partida de volver otra vez, recuerdo que todas las calles estaban a rebosar, atestadas de personas que vinieron a compartir con nosotros estos diez días. Este año, creo y confío, tiene que ser espectacular.

- ¿Qué diferencia a la Semana Santa de Salamanca de otras Semanas Santas?

Me gusta que me hagas esta pregunta, porque yo siempre digo lo mismo, la manifestación pública de fe sabemos lo que es, salir a manifestar públicamente la fe a nuestras calles. En cada sitio se hace de una manera y cada ciudad tiene su particularidad. Pero lo que no tiene nadie, que es lo que defiendo siempre y es por lo que me enorgullezco, es el marco incomparable por donde pasan las procesiones de Semana Santa de Salamanca. Son nuestras calles, nuestras plazas, nuestro suelo empedrado, esa piedra de Villamayor de los monumentos al pasar nuestras procesiones. Eso es inigualable, eso nadie nos lo puede igualar, ni se puede comparar con nosotros. En ese sentido, aparte de que Salamanca tiene buenas tallas, tiene unas cofradías que están haciendo un trabajo excepcional, tiene buena música, pero la principal característica, al ser una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, es el escenario por el que se mueve. Ya lo dijo Miguel de Unamuno, que hay una calle en Salamanca, la de la Clerecía, que es la calle ideal para ver pasar las procesiones de Semana Santa, para esta manifestación secular, que son las procesiones La calle Compañía es el sitio ideal donde poder ver y donde contemplar esta maravilla.

-Presidente, ¿se tiene calculada una cifra aproximada de personas que moviliza la Semana Santa de Salamanca?

Nos estamos moviendo en torno a unas 10.000 personas, aproximadamente. Recordemos que son 18 cofradías, hermandades y congregaciones con todos sus listados de personas. Las hay muy numerosas, otras un poco más humildes, por decirlo así, pero nos movemos en torno a los 10.000 cofrades. Por ejemplo, la Hermandad de la Soledad tiene cerca de 3.000 hermanos, la Hermandad Dominicana unos 1.500, El Amor y la Paz cerca de mil. Luego están todas las personas que no son cofrades, pero que se unen a nosotros en el movimiento de la Semana Santa, como pueden ser las personas que nos ayudan a decorar los pasos, a planchar los hábitos, a las flores, las propias bandas de música que nos acompañan. Resumiendo, como dije al principio de la pregunta, sumamos una 10.000 personas, aproximadamente.

- Si usted tuviera que quedarse con alguna procesión, ¿con cuál lo haría?

Como presidente de la Junta de Semana Santa tengo 18 cofradías, hermandades y congregaciones. Para mí son todas estupendas. Tenemos 23 desfiles procesionales en Salamanca, en los que hay momentos muy puntuales de todas las cofradías. Por ello, cabe recordar que el acto del Descendimiento se lleva celebrando desde el año 1615 sin interrupción, hasta hace tres años que fue suspendido por la pandemia. Hay una hermandad que, por sus características de austeridad en su desfile procesional y del acto de silencio que hacen, es un poco también la punta de lanza cuando salimos fuera de Salamanca. Me refiero a la Hermandad Universitaria y la promesa del silencio que hacen en el Patio de Escuelas, enfrente de la fachada de la Universidad, al cual asisten el rector y los decanos de todas las facultades revestidos con sus vestimentas de docentes, convirtiéndose en un acto que traspasa fronteras. De hecho, hay años que acuden los medios nacionales para dar cobertura a ese acto. Otra es la Hermandad Franciscana, muy austera también, que hace un acto de oración en el Patio de Escuelas. También podría hablar de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz a su paso por el Puente Romano. O el acto de oración de la Real Cofradía Penitencial de Cristo Yacente, que hace el alcalde acompañado del obispo antes de procesionar el Jueves Santo a medianoche. En fin, todas tienen su cosa. Pero claro, evidentemente, yo como presidente me tengo que quedar con las 18, porque si no me riñen.

- Pero para ser presidente tiene que pertenecer a una hermandad.

Sí, eso sí. Soy de toda la vida, desde que era un chavalín, de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz. Esa hermandad que está más allá del río. Es decir, la hermandad que cruza el río para entrar en la ciudad.

- Por cierto, una de las que más llama la atención, por ejemplo, a mí personalmente es una de las que más me gusta, con los cofrades con sus túnicas blancas, las cruces de madera, el ruido de las cruces en la calle y luego el Puente romano. Y al fondo, la Catedral cuando cae la tarde.

La verdad es que sí. Fue una hermandad que, cuando la crisis de los años 70, se crea un año después. A raíz del Concilio Vaticano II, decidieron que había que manifestar la fe en la calle de una manera que se nos viera la cara, que dijéramos aquí estamos. Somos nosotros quienes quieren manifestar públicamente en lo que creemos. Y fue, por decirlo de alguna manera, el bum o la hermandad que rompió todos los esquemas en ese momento en la Semana Santa de Salamanca. A raíz de ahí, empezó la explosión de las nuevas cofradías. Salieron con un hábito monacal que no estaba visto y con la cara descubierta. Recordemos que todavía en España había una dictadura, y salía con pancartas en contra del régimen. Los primeros años, recuerdo que se lo he oído contar a los antiguos de la Hermandad, acabaron en comisaría por esos eslóganes que llevaban en sus pancartas. En definitiva, fue una hermandad que fue la primera de España que incorporó a la mujer como una cofrade más de pleno derecho. Estaría por asegurar, aunque no lo tengo contrastado, que fue de las primeras cofradías en España en que las mujeres salieron cargando un paso. O sea, fue una hermandad que rompió con todo y en la época que yo me hice hermano de esa hermandad empezamos a entrar mucha gente joven. Tal es así, que era la hermandad de la gente joven, y ha seguido manteniéndose.

- Y la hermandad de los toreros.

También, muchos toreros. He tenido la suerte o, digámoslo, la gracia de compartir con ellos muchos años cargando el Cristo del Amor y de la Paz. También soy de la Hermandad Franciscana, que es una de las más modernas dentro del panorama cofrade salmantino. Me gustó por las ideas que traían, la idiosincrasia de cómo quería hacerse la procesión, su filosofía, el fin definitivo que era luchar por los cristianos perseguidos en Tierra Santa. Y luego, como militar que soy, hay una cofradía militar en Madrid que es la Cofradía del Santísimo Cristo de los Alabarderos, a la que pertenezco. La descubrí un día por casualidad, buceando en Internet. Me enteré de la cofradía de militares que tiene su sede en la Catedral de las Fuerzas Armadas, que está al lado de la Plaza Mayor de Madrid. Y me di de alta en ella, aunque soy hermano, solo pago la cuota. Me es imposible estar allí debido a todo el cometido que tengo en la Semana Santa de Salamanca.

"En alguna ocasión, allá por los años 70, los hermanos del Cristo del Amor y de la Paz pasaron por comisaría por las pancartas reivindicativas que llevaban contra el régimen".

- ¿Existe alguna novedad para esta edición de 2023?

Hay una novedad importante. El antiguo Viernes Santo se reunían las cuatro cofradías y hacían lo que era la procesión general de Santo Entierro y, a partir de ahí, esa procesión la gestionaba y la articulaba la Junta de Semana Santa hasta hace unos diez años. Hasta que una de las cofradías dijo que ya no quería reunirse con las otras cuatro para hacer la procesión general. A partir de ahí, cada una salía saliendo el Viernes Santo por su cuenta. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que eso ha sido un error, porque si las cuatro salen, a partir de las reuniones de meses para organizar los desfiles, sobre el papel todo es muy bonito, pero a la hora de la verdad no es más que un desbarajuste y un caos.

La tarde del Viernes Santo en Salamanca es impresionante, son los comentarios que oigo de las personas que vienen a vernos. Pero si salimos a la calle hay que hacerlo con un cierto orden, con una regularidad, para que lo que lo ofrezcamos a los salmantinos que nos ven y a los turistas que vienen a vernos a disfrutar con nosotros de estos días, lo vean de una manera correcta. Por ello, este año las cuatro cofradías se han puesto de acuerdo y, a partir de ahí, hemos empezado a trabajar desde que finalizó la Semana Santa del año pasado, en el sentido de hacer un recorrido conjunto, no una procesión general del Santo Entierro, porque no es así, sí un recorrido conjunto. Es decir, va a llegar cada una a su hora a un punto de partida, que va a ser la Plaza de Juan XXIII y la Plaza de Anaya, y van a desfilar por la La Rúa Mayor una detrás de otra. Empezará la Cofradía de la Vera Cruz, le seguirá la Cofradía del Huerto de los Olivos, después la Congregación de Jesús Nazareno y terminará la Congregación de Jesús Rescatado. Es decir, pretendemos con esto que las personas que nos visiten vean un poquito más organizado el Viernes Santo. Evidentemente, cada uno saldrá a su hora de su sede canónica y llegarán al punto de encuentro, a la hora que tiene cada uno estipulado y desde ahí ya se pondrán uno detrás de otro. Sobre el papel todo está bien, la voluntad es buena y tengo que alabar, de verdad, el trabajo ímprobo que han hecho nuestros hermanos mayores conmigo.

- Una novedad histórica es la salida de la Hermandad Franciscana este año.

Tenemos alguna pequeña novedad en cuanto a la salida, por ejemplo, de la Hermandad Franciscana, que en sus primeros años ha estado saliendo desde la Iglesia de San Martín, que está en obras. Por tanto, se ha trasladado al Cristo de la Humildad a la Iglesia de la Purísima, para darle culto allí, mientras esté San Martín cerrada. Han realizado gestiones con los padres Capuchinos, que están un poquito más arriba de la Iglesia de la Purísima, para salir de allí. Una hermandad franciscana va a salir de un convento franciscano. La verdad es que están muy ilusionados con esta salida, porque va a ser una cosa histórica también.

En cuanto a recorridos, podemos decir que la Hermandad de la Soledad recorta un poco el trayecto, porque era lo que los hermanos, sobre todo de carga, venían demandando, porque la vuelta se les hacía muy pesada. También la Cofradía Penitencial del Rosario, que es la más moderna de todas, va a recuperar el primer horario que tenía previsto para salir, que es el de las 19:00 horas desde San Esteban. Las calles no varían mucho respecto a las del año pasado, pero sí varía la hora de salida.

Además, este año también introducimos una novedad, en todas las procesiones va a haber una zona acotada para las personas con TEA, para las personas que padecen autismo. En esa zona, las bandas van a dejar de tocar música para que los autistas puedan disfrutar con nosotros de lo que es la Semana Santa de Salamanca, y no sufran ninguna contrariedad por los ruidos que ofrece la música.

"En todas las procesiones habrá una zona acotada para las personas autistas (TEA), donde las bandas pararán la música para que estas personas puedan disfrutar de la Semana Santa sin contrariedades".

- Presidente, no podemos desligar turismo de las procesiones de Semana Santa en Salamanca.

Está claro que los cofrades tenemos claro por lo que salimos a la calle, para manifestar públicamente nuestra fe. A lo mejor a un cofrade de a pie le da igual que tengamos la declaración turística internacional, nacional o regional. Como presidente de la Junta de Semana Santa tengo que poner en valor lo que es la Declaración de Interés Turístico Internacional. Lo que a mí me supone, o lo que a mí me ofrece, es tener la posibilidad de tener muchos más medios para que a la Semana Santa de Salamanca pueda llevarla a cualquier lugar de España, incluso a Lyon, donde la vamos a presentar este año. Hace 20 años que nos dieron esta declaración. ¿Qué supuso eso? Pues supuso que, por ejemplo, todos los pasos de las cofradías que había en ese momento se restauraran y luzcan tan bellos como lucen hoy en nuestra Semana Santa. Supuso poner a Salamanca, en el panorama nacional, en el 'top ten' de la Semana Santa. Supone tener más ayudas por parte del Ayuntamiento y por parte de la Junta de Castilla y León, para promocionar nuestra Semana Santa, para cartelería, para organizar actos, para hacer folletos, para editar libros, etcétera, etcétera. En fin, para divulgar nuestra pasión, que es una de las misiones que yo tengo como presidente de la Junta de Semana Santa.

- Veinte años desde la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Parece que fue ayer, y ya han pasado veinte años, que los celebramos en esta edición. Y en ese sentido, hemos preparado una serie de actos que son ciertamente humildes, pero que van a la sazón con la efemérides que celebramos. Actos tales como la exposición en la Plaza del Liceo, que es impresionante, con todas nuestras imágenes de la Semana Santa. Esa exposición ha sido de un largo y un arduo trabajo de dos años de gabinete por el fotógrafo Fernando Pena. Este lunes hemos inaugurado una estatua que el Ayuntamiento ofrece a la Semana Santa de Salamanca y sus cofrades, en la Plaza de San Benito. Un deseo que también se venía demandando mucho por parte de la Semana Santa y por parte de mis antecesores. Todos los cofrades de todas las ciudades de España que viven su Semana Santa, tienen una estatua al cofrade o a la Semana Santa. Es un debe que había en Salamanca. Gracias a Dios, y por este aniversario, ya la tenemos. Le agradezco al Ayuntamiento las facilidades que nos han dado. En cuanto les propuse la idea la hicieron suya, y esperemos que guste y ahí la vamos a tener para el disfrute de todos.

Queremos también organizar con motivo del 20 aniversario un encuentro de Juntas de Semana Santa de España que tienen dos características comunes, que son patrimonio de la humanidad como nosotros, y que están declaradas de interés turístico internacional. Hay pocas, tan solo seis en toda España. De Extremadura, Cáceres y Mérida; en Castilla-La Mancha, Toledo y Cuenca; Y en Castilla y León, Ávila y Salamanca. Por el mes de septiembre, cuando acaben las ferias, estaremos todos los representantes durante un fin de semana en Salamanca, con el afán de juntarnos y poner cosas en común. Trataremos asuntos de cómo vemos la Semana Santa, cuál es la relación con las diócesis y con los ayuntamientos, Qué cosas pueden poner en común para seguir fomentando, promocionando y luchando por esta tradición.

¿Qué más queremos hacer? Organizar un concierto con la Orquesta de Cámara del Liceo en el en propio teatro. Además, nos gustaría sacar el tercer volumen de la trilogía de los libros de la Semana Santa. Sabemos que hay dos en la calle. Uno es de las procesiones, otro era el arte vinculado a la Semana Santa y, el tercero, la propia historia de la Semana Santa de Salamanca. Veremos a ver si lo conseguimos.

Cuando presentamos este año el cartel de la Semana Santa en noviembre, que patrocina el Ayuntamiento desde la Concejalía de Turismo, y que va a todas las exposiciones, el alcalde nos echó un órdago. Así, con motivo del 20 aniversario, quería que este acto tuviera más presencia para la sociedad salmantina. Y nos invitó a que lo hiciéramos en el Teatro Liceo y a lo grande. Cuando acabe la Semana Santa, en la que estamos ahora metidos de lleno, empezaremos a trabajar esta idea. Me gustan los retos e intentaremos hacer un acto que tarde tiempo en olvidarse para los salmantinos.

- Y, este año, pregonero de la Semana Santa, el alcalde de Salamanca.

Siempre digo que es una vicisitud o una característica que he heredado. Me parece totalmente razonable que, para nombrar un pregonero, sea de Salamanca o esté muy vinculado a Salamanca, que tenga algo que contarnos de la Semana Santa y, por supuesto, que sea cristiano. Carlos García Carbayo, el alcalde, cumple los tres requisitos. Se ha dado la circunstancia de que cuando hemos empezado la entrevista, me has dicho que este año volvemos a la normalidad. Hay que recordar que hace tres años estábamos encerrados y las cofradías no sabían qué hacer. Semana Santa había, pero lo que no se organizaron fueron las procesiones en la calle y nos reinventamos. Al año siguiente, no hubo procesiones, y nos volvimos a reinventar. Contamos desde el primer momento con el apoyo del alcalde, quien me estuvo llamando constantemente, y me dijo que teníamos todos su apoyo, que no nos iba a dejar de la mano, que no nos sintiéramos solos. Y no nos parecía de justicia no nombrarle pregonero. Además, es el alcalde de Salamanca. Entiendo que un alcalde debe ser pregonero y es coincidente que este año se celebra el 20 aniversario de la Declaración de Interés Turístico Internacional, que viene a sumar más también lo que es este nombramiento.

- Finalmente, ¿qué precisa la Semana Santa de Salamanca para conseguir una excelencia?

Para que sea una Semana Santa mejor: trabajo, constancia y seriedad. Y eso nos corresponde a los que estamos dirigiendo tanto la Junta de Semana Santa, como en mi caso, como a los dirigentes de las cofradías, de los cuales estoy totalmente satisfecho y me consta el trabajo que están haciendo. Pero si queremos seguir siendo un referente nacional en la Semana Santa, debemos de ser exquisitos, serios, tener en cuenta lo que ponemos en la calle, auto exigirnos lo que queremos ver. Lo tenemos todo, el apoyo de las instituciones, del pueblo de Salamanca, de los ciudadanos, tenemos a los turistas que vienen a disfrutar de nuestra Semana Santa y de la ciudad. Está en nuestras manos, como digo, la constancia, la responsabilidad y el trabajo, para que la manifestación pública de fe que hacemos en la calle luzca como debe de lucir.

