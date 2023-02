Chabela de la Torre: “El aparato del PP de Salamanca está coartando la libertad de los afiliados para elegir presidente”

Chabela de la Torre, concejala de Economía y Empleo en el Ayuntamiento de Santa Marta y exvicepresidenta de la Diputación de Salamanca, disputará la presidencia del PP de Salamanca, en el Congreso a celebrar el próximo 11 de marzo, después de dos años sin convocarse, al candidato del aparato, Carlos García Carbayo.

"Amante y defensora de los toros y la caza", profesora titular de Economía en la Universidad de Salamanca, De la Torre ha dado un paso adelante y, por primera vez, una mujer y, además, tras unas primarias, podría dirigir el PP de Salamanca que, como asegura, "necesita de una regeneración".

- ¿Qué la indujo a dar este paso como candidata a la presidencia del PP de Salamanca?

Este paso lo damos después de un período bastante largo de meditar sobre la situación en la que se encuentra el partido, de hablar con muchísimos afiliados, y ser conscientes de que es necesaria y urgente una renovación en la forma de gestionar y de dirigir el partido.

- ¿Qué ocurre en el Partido Popular de Salamanca, que parece no sale de los juzgados?

El Partido Popular de Salamanca ha dejado de ser una familia, como a mí me contaron cuando yo me afilié con toda la ilusión, hace ya muchísimos años. En una familia se cuenta con todos sus miembros. Evidentemente, nunca es posible que todos estemos de acuerdo, pero al menos se cuenta con su opinión, se le da participación y se toman las decisiones de una manera más o menos transparente. Ha llegado un momento en el que eso se ha perdido. Las decisiones no se saben quién las toma, pero desde luego ni los afiliados ni el Comité Ejecutivo Provincial. Y, desde luego, sin contar absolutamente con nadie. El Comité Ejecutivo, que es, digamos, el órgano de gobierno del Partido, se ha reunido dos veces en cuatro años. Entonces, alguien tomará las decisiones y sin contar, desde luego, con esa participación necesaria de ese grupo de personas que están ahí para algo. Yo formo parte del Comité Ejecutivo y a mí no se me ha consultado nunca nada.

- ¿Con qué fuerza asume el reto de concurrir a las primarias?

Personalmente me veo con mucha fuerza, y con un equipo de personas muy valientes, muy comprometidas, luchadoras, trabajadoras, que como yo, son conscientes y están completamente convencidas, de que es el momento de dar el paso. Y veo también el apoyo de muchísima parte de la militancia, con lo cual estoy muy ilusionada.

Vídeo de Chabela de la Torre como candidata a primarias del PP de Salamanca

- En su presentación como candidata denunció que este proceso electoral no estaba siendo demasiado limpio.

Está siendo duro y complicado, porque nosotros no formamos parte del aparato. Sabemos lo que es tenerlo enfrente. No nos hemos llevado a engaño. Sabíamos que iba a ser complicado, al no contar con ningún tipo de información acerca de quienes están afiliados. Es decir, nosotros estamos funcionando dejando que la gente venga a nosotros, excepto los conocidos y los allegados, que evidentemente son los primeros a los que hemos contactado para que nos avalen y para que se inscriban al Congreso. Lo demás es esperar a que la gente venga a nosotros porque no tenemos información absolutamente de nada. Y no sé si en algún momento, ya cuando sea candidata oficial o precandidata oficial, me darán acceso a ese censo de afiliados inscritos en el Congreso, que espero que sí.

- Se habla de presiones, incluso es común escuchar a algunos concejales, a militantes decir que los están llamando desde el aparato e incluso presionando.

Cierto, las llamadas se están produciendo desde hace semanas. Se está coartando mucho la libertad de los afiliados a la hora de elegir, y eso no es digno de un partido democrático. Nuestros estatutos lo dicen claramente, que al presidente lo eligen los afiliados, es un derecho del afiliado. Nosotros hemos decidido dar una alternativa y se debería respetar escrupulosamente esa decisión, y esa capacidad de elegir de los afiliados entre dos alternativas legítimas que se le presentan ante una presidencia.

- Usted, en su programa, dice que una persona, un puesto.

Es una cuestión fundamental, una línea roja para nosotros. De hecho, lo hemos mantenido desde el principio, desde que hemos planteado nuestra alternativa y en alguna reunión que hemos tenido con el aparato. Esa ha sido una línea roja que hemos marcado en nuestra posible negociación. No es posible que en un partido en el que somos muchísimas personas, en el que colaboramos muchísima gente, haya algunas que tengan dos y tres sueldos. Tú puedes ocupar dos cargos, porque además orgánicamente es así. Los concejales y los alcaldes pueden ser diputados, pueden ser senadores, pero nunca se debería cobrar más de dos sueldos por una labor de un cargo electo. A nosotros nos parece que es una cuestión fundamental a defender.

- ¿Es cierto que el PP de Salamanca, como ustedes dicen, necesita una renovación desde abajo?

La renovación es una de nuestras líneas programáticas. Porque cuando algo lleva 30 años sin tocarse, prácticamente las situaciones que se producen son las de un conjunto de profesionales de la política, que aspiran a jubilarse en la política, y eso no es bueno para nadie. Es decir, la renovación es fundamental. Por eso, otra de nuestras líneas rojas es la limitación de cargos del presidente provincial. Es fundamental que haya una renovación constante porque somos humanos, nos acomodamos y la ilusión se pierde. Cuando uno lleva 15 años ocupando un puesto, pierde la ilusión, pierde las ganas, la fuerza. Entonces tiene que venir alguien con ilusión, ganas y fuerza. Y no pasa nada. Hay que asumirlo con la naturalidad con la que hay que asumir estas cosas y dejar paso. Y eso es lo que somos nosotros, una alternativa ilusionada para devolverle esa ilusión que tenemos al Partido Popular de Salamanca y a sus afiliados.

- ¿Qué le pareció que el presidente del PP de Castilla y León estuviera apoyando a otro candidato?

Ya lo dije y lo mantengo. Un cargo como la presidencia regional debería ser absolutamente imparcial en una cuestión como esta. Es una obviedad que el posicionamiento de un presidente regional influye en el parecer y en la opinión de los afiliados. Su labor aquí o su papel debería ser el de garantizar la imparcialidad. Y que los afiliados elijan lo que entiendan que es mejor para el Partido Popular de Salamanca.

- ¿Por qué no se ha llegado a una lista de consenso como deseaba Génova?

Efectivamente, la voluntad, en principio, de todos, y desde luego la nuestra, era llegar a una lista de consenso. No se ha llegado porque no se nos ha permitido ni siquiera esa negociación, o, al menos, una negociación en la que, de una manera imparcial, se hablase sobre ciertas cuestiones, y se llegase a ciertos acuerdos. No se ha llegado a ningún acuerdo porque no se nos ha permitido dicha posibilidad.

- Tienen en el juzgado una cautelarísima sobre nuevas afiliaciones en el PP de Salamanca. ¿Qué tiene que decir?

Confiamos en la justicia. No nos queda otra alternativa más que confiar en la justicia, porque, entendemos, ese acto de aprobación de afiliaciones con absoluta opacidad, sin que se nos diese la información requerida en el momento de la votación, no procede, y menos un día antes de convocarse un congreso.

- Ustedes presentaron una serie de medidas de cómo quieren que sea el PP de Salamanca.

Es nuestra obligación presentar una serie de propuestas y de medidas a las que nos comprometemos a cumplir y trabajar. Las mismas responden a las inquietudes que nos han ido trasmitiendo los afiliados en este periodo, en el que nos ha dado tiempo a meditar y a valorar sobre qué hay que mejorar en el partido. Y hay que mejorar muchísimas cosas, que son las que planteamos. Hemos mencionado alguna, como la limitación de mandatos, la de un cargo, una persona, un cargo remunerado. También queremos reforzar el papel de las Nuevas Generaciones, porque es evidente que hay una brecha generacional en nuestro partido que hay que resolver. Necesitamos que los jóvenes se sientan parte del PP. Por lo tanto, para nosotros son una clave y una piedra angular en nuestro proyecto.

Pero hay cuestiones también importantísimas, como la elección de los diputados provinciales. Esta elección tiene que ser una de las cuestiones clave para garantizar que los alcaldes y los concejales tengan voz y voto para elegir a su representante comarcal en la Diputación. Tiene que existir un mecanismo que facilite y que de cauce a la opinión de alcaldes y concejales a la hora de elegir a los diputados provinciales. Otro tema fundamental es reactivar las juntas comarcales, para que los afiliados tengan un canal de comunicación con el partido, y puedan hacer llegar sus propuestas. Y, en fin, otras muchas medidas que hemos resumido en diez y que, desde luego, estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos hagan llegar para analizar y ampliar este decálogo de compromisos.

- Finalmente, usted realizó la presentación de su candidatura en la sede del PP de Salamanca, ¿por qué?

No se nos ocurre mejor lugar para hacerlo que la casa de todos los afiliados del Partido Popular de Salamanca. Y si una de nuestras metas es devolver el partido a sus afiliados, era nuestra obligación hacerlo allí.

