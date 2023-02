García Carbayo presenta su candidatura a las primarias del PP de Salamanca ungido por Mañueco

El presidente de la Gestora del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, presenta su candidatura a las primarias del propio Partido Popular de Salamanca que desembocarán en un Congreso que lleva un retraso de dos años y ordenado a convocar por un auto del Juzgado número 5 de Salamanca. Este evento político se celebró en los salones del Hotel Alameda Palace.

El acto de presentación de candidatura, bajo el lema 'Vamos, Salamanca. La fuerza que nos une', el también alcalde y candidato a la Alcaldía de la ciudad, contó con la presencia con el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien, de esta forma, ungió a Carbayo como su candidato. Además, estuvieron presentes cargos históricos que siguen en sus puestos como Gonzalo Robles, José Antonio Bermúdez de Castro, Félix Colsa, Carlos García Sierra, Jesús María Ortiz, Emilio Arroita, así como secretarios generales de la Junta, delegado territorial, y el expresidente del PP salmantino y presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias.

A ellos se sumaron alcaldes de los municipios más importantes como Carbajosa de la Sagrada, Guijuelo, Vitigudino, Santa Marta de Tormes, cuyo alcalde, David Mingo, es también secretario de la Gestora, Villamayor y Ciudad Rodrigo. Además, algún nuevo candidato como Luis Francisco Martín de Béjar. Todo ello en un acto en el que, como se comentaba por los corrillos, la candidatura de Carlos García Carbayo "ha intentado sacar músculo en momentos inciertos".

Un discurso sin autocrítica

Eloy Ruiz, Carlos García Carbayo, Alfonso Fernández Mañueco y Javier Iglesias

El discurso de Carlos García Carbayo se fundamentó en los éxitos cosechados por el PP de Salamanca en los últimos tiempos, como también su andadura como alcalde de Salamanca, sin un ápice de autocrítica.

Así, Carbayo apuntó que este congreso es "una gran oportunidad para que el Partido Popular de Salamanca dé un nuevo salto adelante y refuerce nuestro liderazgo político en la provincia de Salamanca. Es un momento trascendental porque nos esperan unas elecciones municipales a escasos tres meses y medio, en las que defendemos al gobierno de la mayoría de los ayuntamientos y la Diputación Provincial y aspiramos a gobernar otros ayuntamientos de la provincia y unas elecciones generales a finales de año en las que tenemos que llevar en volandas a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Y este es el primer acto".

Así, pidió a lo militantes del Partido Popular "dar un paso al frente porque la ocasión lo exige. Yo también voy a dar un paso al frente y me presento a la presidencia del Partido Popular de Salamanca. Lo hago desde la humildad, que para mí es una virtud que todas las personas debemos practicar en nuestra vida diaria, sobre todo cuando ostentamos responsabilidades públicas. No pretendo ser otra cosa que lo que soy un servidor y vuestro compañero y amigo. Vengo a ganar desde la convicción de que si gano nadie pierde. Y no soy yo, sino las personas que me acompañáis, los militantes del partido, los que de verdad vais a decidir nuestro futuro. Lo hago también desde el respeto a una trayectoria de éxito que es fruto del trabajo de muchos años y de muchas personas".

En cuanto a la situación actual del PP de Salamanca, que se encuentra fraccionado, apuntó que "es la suma de todos sus esfuerzos y sus desvelos, de sus noches sin dormir, porque gracias al trabajo de todos, hemos merecido la confianza y el apoyo de nuestros paisanos. Esta es la clave el trabajo de todos. Un partido solo es ganador si es muy trabajador. Y hombres y mujeres de nuestro partido se levantan cada mañana en todos los pueblos y localidades de Salamanca para servir a nuestros vecinos, escuchar sus problemas y poner soluciones. Son hombres y mujeres del Partido Popular. Llevan nuestra bandera, lucen nuestros colores y lo hacen con orgullo, sintiéndose importantes y partes de un todo, de un gran proyecto político.

"A todos los militantes del Partido Popular os digo que voy a trabajar con tantas ganas e ilusión como vosotros. Voy a defender los colores del Partido Popular con tanta fuerza como vosotros. Y me siento tan orgulloso de mi partido como os sentís todos vosotros", dijo Carbayo.



Radicalismos y populismo en presencia de Mañueco

En cuanto al pasado, explicó que "estoy muy orgulloso de nuestro pasado, pero no estoy aquí para tirar de la nostalgia. Estoy aquí para mirar hacia adelante con ilusión y con la vista fija en los retos que tenemos que asumir. Los salmantinos aprecian nuestra fortaleza, confían en ella. Les gusta vernos como una roca porque juntos llegamos más lejos. Pues manos a la obra. Hay que cerrar filas, enseñar músculo y mostrar a los adversarios políticos lo que nos ha hecho poderosos. Esta tiene que ser la imagen de nuestro partido. Bien juntos y apretados, porque así somos una barrera infranqueable, una muralla frente a la que se estrellan uno tras otro todos nuestros rivales".

Delante del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apuntó que "quiero un partido moderado, porque los radicalismos y populismos sólo conducen al desastre, a la inoperancia y al enfrentamiento. Quiero un partido centrado en Salamanca capaz de dar respuesta eficaz a las necesidades de los salmantinos. Lo que ocurre en el resto de España y en Castilla y León es muy importante. Lo que ocurre en Salamanca es nuestra prioridad".

No obstante, dejó caer que "quiero que los militantes tengan los cauces adecuados para que puedan participar en la vida del partido según sus posibilidades. Quiero un partido vivo, dinámico, muy atento al día a día y rápido en la respuesta. Aquí no puede nadie quedarse de brazos cruzados. Quiero un partido dialogante y abierto a la sociedad, que escuche las demandas de los salmantinos y que haga de esas necesidades su hoja de ruta.

Tampoco se olvidó Carbayo de Pedro Sánchez, "quiero un partido que gobierne las administraciones y las instituciones. Estamos aquí para gobernar y para gestionar eficazmente. La oposición se la dejamos a los de Pedro Sánchez. No creo en los personalismos. Sí en el trabajo en equipo y en los valores y principios del partido que están por encima de cualquiera de nosotros y de nuestras legítimas aspiraciones personales", finalizó.

Sigue los temas que te interesan