Chabela de la Torre: "Soy consciente de una necesaria y esperanzadora renovación del PP de Salamanca"

Chabela de la Torre explica ante los medios de comunicación, y en la sede del Partido Popular de Salamanca, qué partido desea para esta provincia si sale elegida presidenta en estas primarias, "con la ilusión del que empieza y con la responsabilidad de tener con nosotros a una gran parte de la militancia del Partido Popular de Salamanca, un partido al que muchos hemos dedicado parte de nuestra vida, con orgullo, con esfuerzo y sacrificio personal. Y, sobre todo, lealtad", explicó.

Será la primera mujer candidata y, si sale elegida, presidenta. Y lo hace, según sus palabras, "desde la condición de afiliada leal, comprometida y con vocación de servicio, consciente de una necesaria y esperanzadora renovación, avalada por un número importante de afiliados que comparten esta misma inquietud. Sabéis que el camino no ha sido fácil ni agradable hasta llegar aquí. Pero todo eso fue ayer. Hoy toca mirar al presente y seguir luchando por un futuro mejor y esperanzador".

"Cuánto talento se pierde por la falta de consideración y desprecio"

Al contrario que el otro candidato, Carlos García Carbayo, por cierto también presidente de la Gestora provincial que, como tal, hubiera tenido que estar en la presentación de esta candidatura, pero es juez y parte, De la Torre sí hablo del PP de Salamanca que quiere. Defiende "un partido provincial, democrático, moderno, abierto, con mano tendida, cercano, participativo y comprometido con sus afiliados y simpatizantes, con los alcaldes y con los concejales. Un partido donde todos nos sintamos importantes y reconocidos. Porque un partido tiene que ser una gran familia sin avergonzarse de ninguno de sus miembros. Todos esenciales, siempre poniendo en valor las cualidades y habilidades. Cuánto talento se pierde por la falta de consideración, de participación, incluso por desprecio.

Desde esta perspectiva, Chabela de la Torre busca un "partido de todos y no de unos cuantos. Alejándonos de la endogamia. No basta con ser del PP. Hay que sentirse del PP. Apostamos por un partido provincial transparente, con la debida rendición de cuentas, la seriedad y rigurosidad que acarrea la honradez y la dedicación leal. Un partido provincial fuerte, sin actuaciones inaceptables, débiles, interesadas, espurias, cuestionables, rozando la legalidad estatutaria, sino con un recto proceder y actuación desinteresada con la que mayoritariamente actúan nuestros militantes, que sin duda es meritorio de un posicionamiento sin complejos. Queremos un partido que contribuya a la regeneración y consolidación de la vida democrática de Salamanca y de su provincia, con el objetivo de mejorar la calidad de las instituciones, garantizar la honradez de los responsables públicos y primar el mérito y la capacidad de los mismos para así impulsar el crecimiento social y económico en beneficio de todos los salmantinos.

Propuestas: Una persona, un cargo remunerado

Además, como no hizo García Carbayo, que parecía un discurso como candidato a la Alcaldía, sin entrar en qué partido desea en Salamanca, Chabela la Torre lanzó diez propuestas, así, la primera "es la limitación de mandatos para el presidente provincial a dos mandatos, es decir, ocho años. La segunda propuesta es una persona, un cargo remunerado. La tercera propuesta es la incorporación de las nuevas generaciones del PP de Salamanca a la vida activa del partido "como fuente esencial de ideas y propuestas. Nos comprometemos con ello a cerrar la brecha generacional, que es uno de los mayores déficits de nuestro partido". La 4.ª propuesta es que el nombramiento de los cargos eventuales de las distintas instituciones, tanto Ayuntamiento, fundamentalmente Ayuntamiento y Diputación, "deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo Provincial".

El 5.º punto de la propuesta está relacionado con la elección de los diputados provinciales. "Ya no se firmarán más cheques en blanco por parte de alcaldes y concejales. En nuestro partido, los diputados provinciales se elegirán mediante el establecimiento de mecanismos que también permitan la participación de forma directa de los alcaldes y de los concejales en sus respectivas comarcas. Dicho mecanismo será aprobado, por supuesto, por el Comité Ejecutivo Provincial".

De la sexta a la 10.ª propuesta tienen que ver con el funcionamiento interno y la participación de los miliantes, y la décima". Pero añadió un punto a su decálogo "algo que se daría por hecho en un contexto normal, que no es el caso, lamentablemente. Y ese punto es que cumpliremos los estatutos en todos sus extremos, no solamente en aquellos que nos beneficien personalmente".

"Tranquilidad para todos los candidatos y limpieza a la gestora"

Chabela de la Torre, en la presentación de su candidatura en la sede del PP de Salamanca L. Falcão

Por último, Chabela de la Torre finalizó con dos mensajes que "queremos que lleguen alto y claro a sus destinatarios. El primero de los mensajes es a los candidatos del Partido Popular a las próximas elecciones locales. A todos ellos queremos transmitirles un mensaje de tranquilidad y de confianza. Cuando ganemos el Congreso no vamos a apartar a nadie del lugar que le corresponde. Ese no es nuestro estilo. Queremos un partido fuerte, un partido unido para encarar las próximas elecciones.

El segundo mensaje a la actual gestora y al Comité Organizador del Congreso. "Les instamos a la celebración de un congreso limpio y les pedimos que paren de ponernos obstáculos innecesarios en este proceso que ya de por sí es muy complicado. Por esta razón, solicitaremos al Comité organizador que se respete escrupulosamente el secreto del voto, habilitando sobres para los mismos y cabinas o salas para que los afiliados voten con absoluta privacidad, evitando cualquier tipo de coacción o de presión. Desde el convencimiento de que no hay mayor muestra de lealtad que presentar una alternativa democrática. Instamos a la participación y a la votación en libertad.



A preguntas de los periodistas, respecto a si temen presiones, Chabela de la Torre explicó que "el proceso es muy complicado para nosotros, que ahora mismo no formamos parte, como bien saben ustedes del aparato. Y además tenemos constancia de que se está presionando mucho a la gente. Mucho. Y aprovecho para lanzar otro mensaje que igual es oportuno hacerlo. Si no paran esas presiones, nos veremos obligados otra vez a acudir a la justicia. Porque un congreso en un partido democrático como el nuestro tiene que respetar todos los garantes de libertad en el voto y dejar al afiliado que elija lo que entiende que le conviene a su partido de aquí en adelante.

Respecto al asunto de las afiliaciones masivas, De la Torre explicó que las medidas cautelares están presentadas. "Ahora lo que toca es esperar y confiar en la justicia. Sí que tenemos un dato nuevo. Un escrito que responde a una pregunta que realizamos en la reunión de la gestora, donde probablemente se aprobaron todas esas afiliaciones sin tener ningún conocimiento de ello. En la reunión de esa gestora, antes de la votación no se nos dio esa información. Se nos ha dado a posteriori. Esa información lo que nos dice es que entre la última reunión del Comité Ejecutivo que se celebró el 2 de diciembre, justo antes de la dimisión del presidente y la reunión de la gestora celebrada el 9 de febrero, en esos dos encuentros se han aprobado más de 2.000 afiliaciones. No hago más comentarios.

"La otra candidatura no ha propuesto nada para mejorar al partido"

Tres sillas vacías, el presidente del PP de Castilla y León, el presidente y el secretario de la gestora L. Falcão

Respecto a la otra candidatura, que encabeza el actual alcalde de Salamanca y presidente de la Gestora, Carlos García Carbayo, en cuya presentación estuvo presente el presidente del PP de Castilla y León, apostando por un militante y no por otros, a los que también representa, así como de toda una corte de cargos públicos, algunos con más de 30 años viviendo de la política, Chabela de la Torre dijo que "la otra candidatura no ha propuesto absolutamente nada para mejorar nuestro partido. Y hay mucho, mucho que mejorar. El partido pertenece a los afiliados, pero el partido lleva muchos años viviendo de espaldas a los afiliados. Y de espaldas a tantos y tantos alcaldes y concejales y portavoces que se dejan la piel defendiendo unas siglas de manera totalmente desinteresada y solo nos acordamos de ellos cada cuatro años. Hay infinidad de cosas que mejorar".

En cuanto a la pregunta de si la presencia de Fernández Mañueco en la presentación de la candidatura de García Carbayo fuera una forma de presión, al postular claramente a favor de Carbayo, Chabela de la Torre expicó que "es que para estar a la altura de un cargo, como la presidencia regional de un partido, nadie debe posicionarse en una cuestión como ésta. Porque todo el mundo sabe que su posicionamiento influye. sensiblemente y notoriamente en la voluntad de muchos afiliados. Por lo tanto, creo y repito, es mi opinión, que no ha estado a la altura de su cargo".

