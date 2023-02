El dueño de la Escuela de Hostelería de Salamanca: "Tenía un convenio a punto de firmar con los árabes y ahora no sé qué pasará”

La Peace City World lejos de traer la paz y el bienestar a Salamanca ha dejado una guerra abierta en todos los frentes y con daños colaterales. Por ejemplo, en la Escuela de Hostelería de Salamanca, que llevaba desde hace un par de años en negociaciones con personas del mundo árabe y que ahora ve que, tras la polémica surgida, todos los proyectos pueden desaparecer.

Ricardo Gómez, director de la Escuela de Hostelería de Salamanca, presente en el famoso Congreso celebrado hace semanas en tierras charras, reconoce a El Español Noticias de Castilla y León que se han mantenido contactos desde 2021, primero con la embajada de Malasia y posteriormente con Muhammad Sharif, representante de ICESCO (Organización del Mundo Islámico para la Educación, la Ciencia y la Cultura), para llevar a cabo varias acciones. La más importante era la de firmar un convenio para que 30 alumnos musulmanes participaran durante seis meses en cursos de cocina Halal, y posteriormente realizar más eventos.

Durante el Peace World han vuelto a tener contacto porque habían visto en Salamanca “un referente para promocionar este tipo de comidas”. Y él tiene claro que este proyecto majestuoso que se ha vendido “no es mentira, otra cosa es que hubiera cabos sueltos”. Pero insiste en sus negociaciones, que fueron publicadas en la web Icesco, “donde se puede ver una foto de la comida que tuvimos”. “Claro que existe todo y el jeque lo es”, apunta.

Gómez reconoce para acallar a aquellos que dicen que el PCW ha sido un “timo”, que él estuvo presente en el Congreso y que ha reunido a más de 300 personas, “yo he hablado con los organizadores y hemos tenido reuniones en la Escuela”. “Había mucho peso específico, otra cosa es que luego existiera una tarjeta de presentación errónea y que se haya querido hacer de todo esto un Bienvenido Mr. Marshall, pero el jeque no es falso, el jeque es jeque”. El director de la Escuela de Hostelería de Salamanca carga contra los medios de comunicación por la imagen que se ha ofrecido: “No pueden echar mierda sobre una ciudad y llevarlo a un programa nacional que lo que hacen es destrozar a la ciudad”.

Incluso desvela que el jeque ha estado buscando un local por Salamanca ya que tiene una franquicia de restaurantes y quería establecerse en esta ciudad, según le comentaron durante el Congreso fuentes muy cercanas al jeque.

Sin embargo, muestra su preocupación porque el proyecto se venga abajo por culpa de las informaciones y de la imagen que se han llevado los jeques en su visita a Salamanca. “Ahora no va a ser nada o casi nada, por la mierda que se ha generado”, critica. No obstante, Gómez desvela que sigue en negociaciones con Icesco, “no sé si llegaremos a buen puerto porque están molestos, pero lo voy a intentar, el acuerdo estaba cerca y ahora no sé que pasará” y anuncia que tiene programada una videoconferencia, pero “espera a que las aguas vuelvan a su cauce”. También lamenta que a estas alturas no esté cerrado un acuerdo que ya lo debería haber hecho.

Contactos pasados

El salmantino recuerda que en 2021 él ya estuvo en unas jornadas de cocina halal para conocer este mundo, posteriormente su Escuela hizo un convenio con el Instituto Halal de Córdoba, para promocionar el mundo halal en España y en parte de Iberoamérica. Un proyecto formativo que era una novedad y un hito en España para formar a cocineros del mundo musulmán, tanto de países islámicos como de otras nacionalidades, preparándolos para el desarrollo de su carrera profesional a través de la cocina y los alimentos certificados como Halal. Así, la Escuela Hostelería Salamanca pretender convertirse en la casa de estos futuros cocineros y de su formación.

Incluso posteriormente, en septiembre del pasado año, realizaron una presentación del curso, con personal de la embajada de Malasia, llevada a cabo por el del chef M. Shahrim Ab Larim PhD, profesor de la Malaysia’s Heritage Food & Food Culture, y del cocinero del embajador de Malasia, Luqman Zhulkepli, quienes mostraron de primera mano los ingredientes esenciales de su cocina y la forma en la que lo trabajan. “Esto no viene de enero, se lleva trabajando mucho tiempo en ello y puede acabar en nada, zanja.

