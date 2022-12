"Unidad, fortaleza y cambio": la apuesta de José Luis Mateos para lograr la Alcaldía de Salamanca

El vencedor en las elecciones primarias del PSOE de Salamanca para designar candidato a la Alcaldía de la ciudad, José Luis Mateos, ha apostado por la "unidad, fortaleza y cambio" como una medida eficiente para abordar el bastón de mando a orillas del Tormes en las próximas elecciones municipales del mes de mayo, según informa Ical. Mateos ha declarado ante los medios tras los comicios que se han celebrado este domingo y que le han otorgado la victoria ante su rival, la exsecretaria de Estado Soledad Murillo.

En el comienzo de su discurso ha agradecido su participación a la militancia, que ha alcanzado el 70% y también a su "compañera y amiga" Soledad Murillo por su "actitud y la del equipo, al haber demostrado estar a la altura de las circunstancias" durante un proceso "modélico" en el ejercicio de la democracia interna de los partidos. Un hecho que le ha permitido "aunar, revitalizar y fortalecer" al PSOE de Salamanca.

Asimismo, ha mostrado palabras de agradecimiento a David Serrada y reiteró su llamada a la unidad. Por otra parte, afirmó que hasta ayer "había un proceso de primarias en el PSOE de Salamanca y hoy hay un único proyecto que se dirige a la ciudadanía para obtener una confianza mayoritaria que permita poner fin a dos décadas de gobiernos del PP y pasar página a la Salamanca en blanco y negro que representa". De este modo, continuó aclarando que "debemos estar unidos para atender a los problemas de los salmantinos y ofrecer soluciones que cubran sus necesidades y demandas".

Mateos mostró en sus declaraciones su parte más ambiciosa, asegurando que sale a "ganar las elecciones" y sale a "obtener el mejor resultado que permita gobernar", convencidos de que en 2023 "va a ser así". Por otra parte, señaló que van a trabajar por "hacer posible el cambio y que en las instituciones salmantinas haya decencia, honestidad y regeneración", que a su juicio es "lo que más falta hace".

El actual portavoz municipal no quiso concretar fechas en el calendario para elaborar las listas y tampoco dio detalles sobre el proceso: "Hay una normativa interna del partido, que se podrá activar a partir de estos momentos, pero será una cuestión que tendrá participación y contará con la agrupación local".

En lo relativo al ofrecimiento a Soledad Murillo para formar parte de la candidatura, respetó su negativa y agradeció su "compromiso" ya que siempre ha estado a disposición del proyecto socialista y lo sigue estando".

Apoyo de Serrada a José Luis Mateos

El secretario provincial del PSOE, David Serrada, ha mostrado su apoyo al candidato surgido de las primarias: "Ayer ha sido un gran día para los salmantinos socialistas, decidimos cuál es la persona que queremos que nos represente, a quien también felicité y lo hago hoy públicamente". Además, también agradecía públicamente a Murillo porque en el proceso ha sido un "ejemplo de debate y reflexión política".

Según ha puntualizado, los militantes han conseguido "revitalizar la sede" durante los comicios, además de "darle contenido y llenarla de debate y política". Por otro lado, ha matizado que lo importante es "darle apoyo a José Luis para que sea el próximo alcalde de Salamanca". Asimismo, en el turno de preguntas, ha negado que vaya a haber dimisiones en la Ejecutiva Provincial dado que el retraso en la elección de candidatos, que ha permitido presentarse a Murillo, ha hecho ver que Mateos podría no ser el candidato favorito de la dirección. "Lo que va a haber es apoyo. No entiendo la reflexión. Ha habido un proceso de primarias para que hubiera debate y reflexión, se ha conseguido y ahora lo que toca es ganar la Alcaldía", ha zanjado.

Soledad Murillo alaba el debate "respetuoso" del PSOE de Salamanca

La exsecretaria de Estado Soledad Murillo ha optado por ser candidata a la Alcaldía de Salamanca por el PSOE y resultó derrotada en los comicios internos, pero considera que el partido ha dado una "lección" gracias a un debate "respetuoso y de ideas".

Murillo ha mostrado su satisfacción por haber sido una "disidente" en el sentido de "no haber pedido permiso, ni haber pedido la venia para poder participar en las primarias". La candidata ha explicado que se ha presentado porque "confiaba en el proceso" y se ha atrevido a presentar un proyecto y debatir con José Luis Mateos, a quien ha definido como un "gran compañero".

Por otro lado, ha agradecido la cobertura informativa de los medios de comunicación ya que sino "hubiera sido un trámite sin debate". Finalmente, ha rechazado formar parte de la candidatura de Mateos a quien ha mostrado su apoyo: "No voy a estar en su equipo, no porque me parezca un mal ofrecimiento sino porque no es mi lugar".

Serrada "harto" de las "repetidas excusas" de Renfe

David Serrada ha lamentado que les estén "tomando el pelo" respecto a las "repetidas excusas" de Renfe respecto a la recuperación de las líneas ferroviarias en la provincia de Salamanca. Ha asegurado que han tenido muchas reuniones con Renfe y les siguen "tomando el pelo".

Una cuestión que es "recurrente" en la actualidad de la provincia, según ha reconocido el secretario provincial salmantino. Además, ha asegurado que no entiende el motivo por el cual no se recupera la cuarta frecuencia con Madrid, ni las conexiones con Portugal.

Al Gobierno de España le ha pedido que sea "más receptivo a las demandas que no solo hace el Partido Socialista de Salamanca sino que hacen otras instituciones como la Cámara de Comercio". Finalmente, ha afirmado que el PSOE de Salamanca ha trabajado con el Gobierno portugués y que con quien "más dificultades" se han topado es con el Ejecutivo español.

