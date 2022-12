La Fuga estará en una edición de Pingüinos histórica

Valladolid ya huele a neumático quemado. En la mañana de este lunes, 12 de diciembre, se ha presentado la edición XL de Pingüinos en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Valladolid en una cita cargada de actividades y novedades.

En el acto han estado presentes José Manuel Navas, director de la cita motera por excelencia, también Óscar Puente, alcalde de Valladolid, Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León, Alicia Villar, subdelegada del Gobierno en Valladolid, Ana Redondo, concejala de Cultura y Turismo del consistorio vallisoletano y otras personalidades como el alcalde de Mojados, Adolfo López.

“Valladolid y Pingüinos están unidos desde hace cuatro décadas. Esperamos batir las 38.000 inscripciones del pasado año. Miles de motoristas van a poner rumbo a Valladolid en una de las mejores citas de Europa y del mundo”, ha asegurado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha asegurado que habrá más de 100 agentes de la Guardia Civil de Tráfico velando por la seguridad de los participantes y que se van a emplear todos los medios con helicópteros, drones y medios materiales para “garantizar la seguridad” en el evento.

Un evento que se va a desarrollar del 12 al 15 de enero y que busca “fusionar Valladolid con Pingüinos y Pingüinos con Valladolid”, como ha asegurado el director del evento, José Manuel Navas, que se ha encargado de desgranar el programa de actividades.

Cartel y Medalla de Pingüinos

Destaca el cartel, bajo el lema ‘¡Emociónate!’ y también la medalla que van a recibir todos los inscritos. Hasta la fecha hay 8.000, como ha asegurado Navas que ha confirmado que se mantienen citas como la ruta a Esguevillas de Esgueva del jueves, o la que se va a desarrollar hasta Mojados, el viernes 13 de enero y que va a ser retransmitido por televisión en directo.

Citas clave son también el desfile de banderas que va a tener lugar el sábado 14 de enero, por la mañana y el desfile de antorchas, ese mismo sábado, pero por la noche. Habrá actuaciones acrobáticas de Maikel Melero o Pedro Moreno y también de Greg Rowbottom, en Mojados y también en Vallsur y en la Acera Recoletos.

Destacan los conciertos. El viernes, a las 21.30, antes de las campanadas pingüineras, el Musical Rock And Roll Cirkus arrancará la actividad musical, antes de que a las 00.30 tome las riendas el musical We Love Queen. El sábado, a las 21.30 turno para Rock and Ríos, con el tributo a Miguel Ríos y a las 00.30 horas la actuación estelar de La Fuga.

Los premios Pingüinos de Oro de este año van a ser para Izan Guevara, campeón del mundo de Moto 3 y para Dazn, por poder llevar a todos los hogares los campeonatos del mundo de motociclismo.

El presupuesto de este año asciende a los 400.000 euros, se han alcanzado ya las 8.000 inscripciones y las instalaciones están en un estado “impecable”, como ha añadido José Manuel Navas.

El director de Pingüinos ha asegurado que los inscritos tendrán un 10% de descuento en los hoteles de la ciudad.

A continuación les dejemos el programa completo de la EDICIÓN XL DE PINGÜINOS EN VALLADOLID 2023:

