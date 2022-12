Una bacteria recibe el nombre de micromonospora salmantinae en honor a la USAL

El Grupo de Investigación Reconocido de la Universidad de Salamanca 'Ecología y Biotecnología Microbiana', dirigido por Martha E. Trujillo, catedrática de Microbiología y Genética ha descubierto seis nuevas especies de micromonospora y que tienen un "importante potencial" como bacterias promotoras de "crecimiento vegetal". Además, los científicos del estudio han decidido nombrar una de ellas como micronospora salmantinae, en "honor" a la propia institución académica, según ha reconocido la catedrática.

Las plantas constituyen su microbioma de manera activa, eligiendo aquellos microrganismos que les ayuden a mejorar su resilencia y crecimiento ante factores adversos. Estos microrganismos asociados al micribioma vegetal no suelen actuar de forma individual, sino que establecen complejas redes micriobianas cuyas funciones combinadas producen el fenotipo que se desea en la planta huésped. Por eso, es fundamental conocer de manera detallada cada uno de estos microrganismos que componen el microbioma vegetal, así como su potencial genómico y su ecología.

El trabajo, recientemente publicado en la revista International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, forma parte doctoral del miembro del GIR Raúl Riesco Jarrín, que además ha recibido una de las becas de investigación Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores en el Australian Centre for Ecogenomics.

Además, dicha tesis fue reconocida en octubre con el galardón a la mejor tesis en el certamen Premio de Investigación en Taxonomía, Filogenia y Diversidad.

Sigue los temas que te interesan