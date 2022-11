Huelga en la Sanidad de Salamanca

La Sanidad salmantina comienza una huelga después "de cuatro años de silencios, de un año de conversaciones estériles, de múltiples escritos", los profesionales de enfermería junto a Técnicos en cuidados y Técnicos Superiores, dependientes de la Dirección de Enfermería, que realizan guardias localizadas, han decidido que "es el momento de realizar una jornada de huelga", el día 1 de diciembre para sentarse con la Administración sanitaria y comenzar unas negociaciones cuyo fin es "el cumplimiento de la normativa laboral por, parte de la Administración hasta ahora incumplida", según una nota llegada a este diario.

Estos profesionales intervienen en procedimientos de máxima complejidad que requieren una formación altamente especializada y gran dedicación como puede ser el tratamiento de urgencia de un infarto agudo de miocardio, un ictus, hemorragias agudas digestivas o de otras índoles y un largo etcétera. Profesionales que salvan vidas en cada intervención. A pesar de eso, "sus condiciones laborales dejan mucho que desear con un constante silencio por parte de la dirección a sus peticiones".

"La jornada laboral es incumplida constantemente, mientras todos los trabajadores de España disfrutan de 14 festivos al año de descanso, por ejemplo, estos profesionales si trabajan esos días festivos les consta como descansados sin un descanso compensatorio como cualquier otro trabajador, no sólo en la administración pública, sino en cualquier trabajo porque así lo marca la normativa laboral. Esto mismo ocurre con los sábados y domingos pues los turnos de trabajo son de lunes a viernes", aseguran.

"Sin descansar 12 horas"

Explica el comunicado que "cuando el trabajo es nocturno, nadie elige cuando le dará un infarto o un ictus, además de tu jornada ordinaria de siete horas de mañana, alguna urgencia por la tarde, acudes de noche al procedimiento que puede extenderse durante horas. La normativa dice que tienes que descansar 12 horas. Pues no. Y si descansas por agotamiento te penalizan, pudiendo llegar a no tener vacaciones anuales de verano porque te has dilapidado con esos descansos tus vacaciones. Algo intolerable".

También, entre los argumentos para la huelga aducen que "las horas de guardia localizada, que se realizan en los domicilios esperando la llamada de urgencias, se pagan la mitad de las horas de presencia física en el hospital. Nuestra reclamación se dirige a que si estamos en una urgencia en el hospital determinadas horas , esas se abonen al precio de la presencia física, pues estás en el hospital de presencia física, algo totalmente lógico".

"Si hace años sólo realizaban este tipo de guardias profesionales de la medicina y de la enfermería, la complejidad de los procedimientos y la evolución de los hospitales y de otras profesiones como los Técnicos de Cuidados de Enfermería y Técnicos superiores en Diagnóstico por Imagen hacen necesario e imprescindible su trabajo y así realizan del mismo modo estas guardias ,que a día de hoy no se las reconocen , no les consta como tales en ningún documento o programa de jornada, por lo tanto, pedimos la legalización de estas guardias en estos profesionales cuya capacitación profesional ha evolucionado en estos años", recoge el documento.

Indicar del mismo modo, que "ningún paciente con las patologías de urgencia que necesite atención se verá afectado, como no puede ser de otra manera, nuestras reivindicaciones no pretenden perjudicar a los usuarios, sino que la Administración sea consciente de que tiene que cumplir con la legalidad y la normativa laboral vigente", finalizan.

