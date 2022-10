Condena al Sacyl por un retraso en diagnosticar una displasia de cadera a una bebé

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condena a la Consejería de Sanidad de Castilla y León a indemnizar a los padres de la menor A.P.D. al estimar que hubo una mala praxis en la asistencia sanitaria que le fue prestada en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca, tras una denuncia tramitada por los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, a través del abogado Santiago Díez.

La familia no ha querido que se publique la indemnización con la que se les ha reparado el daño por considerar que lo importante es que nadie vuelva a vivir lo que ellos vivieron y que no vuelvan a ocurrir sucesos como este. La menor nació mediante cesárea el 8 de junio de 2017. Durante la hospitalización en Neonatología, presentó múltiples patologías de gran morbilidad/mortalidad, a consecuencia de padecer el Síndrome de Schaaf-Yang. El Síndrome de Schaaf-Yang es muy raro al ser un trastorno genético que no tiene tratamiento específico, solo sintomático para dar calidad de vida. Actualmente se tiene conocimiento de alrededor de más de 100 casos a nivel mundial con este síndrome. Las limitaciones que presentan estos niños son muy graves.

Cuando la menor fue valorada por el servicio de traumatología no se le realizó una exploración de las articulaciones correcta. Toda la exploración se centró en el pie pasando por alto el resto de articulaciones, sin tener en cuenta que los hallazgos de alteraciones en los pies tanto en el diagnóstico prenatal como en el nacimiento obligaba a explorar las caderas, pues desde el punto de vista traumatológico, más en síndromes genéticos las alteraciones suelen ser multinivel.

La sentencia recoge el criterio pericial de que en la asistencia debería haberse sospechado la patología de su cadera izquierda, pues la monitorización y tratamientos invasivos que precisó la paciente no impedían efectuar una correcta exploración de sus caderas y en caso de duda indicar una ecografía. La detección precoz de la displasia de cadera es necesaria para su buen pronóstico y tratamiento.

Tratamiento

Cuando se diagnosticó la displasia, ya no funcionó el tratamiento conservador y tuvo que ser sometida a tratamiento quirúrgico de cadera izquierda el día 21/12/17 mediante reducción abierta para tratar la luxación y estabilizar la cadera continuando tratamiento con recambio de yeso pelvipédico y posteriormente con arnés.

La sentencia establece “que ha habido un retraso en el diagnóstico de la Displasia de cadera y tratamiento de la paciente; por tanto, ha habido mala praxis en cuanto no se realizaron a tiempo pruebas complementarias, que eran posibles, y que hubieran permitido un diagnóstico precoz, lo que es muy relevante en el diagnóstico de la Displasia de cadera para comenzar con el tratamiento oportuno, evitando posiblemente las secuelas que padece la paciente en la marcha, por lo que concurren los requisitos para la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración”.

