"Castilla y León, territorio ideal para proyectos que solucionen la crisis energética y el empleo"

El Grupo Azora, en "su compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad", ha identificado la inversión en energía renovable como clave en su estrategia. En este aspecto se incluye el parque fotovoltaico a instalar en Villarino de los Aires, denominado 'Armadura Solar San Roque', que tendrá una inversión de 125 millones de euros y comenzará las obras de instalación "antes de fin de año", considerado el mayor de Castilla y León, según afirma a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León en una entrevista, el directivo de la empresa Santiago Olivares, socio que lidera las inversiones de energía, infraestructura y logística.

En una entrevista en exclusiva con este diario, Olivares deja claro que Castilla y León tiene que convertirse en un territorio clave para dar solución al problema de la crisis energética y, de paso, crear empleo en la España rural. Además, avanza la puesta en marcha de un proyecto, que tendrá a Villarino de los Aires (Salamanca) como eje, en hacer frente a la problemática de incendios forestales.

- Vaya situación la de Europa con esta crisis energética.



Desde luego, tenemos una situación excepcional. Es una situación muy delicada y que exige cambiar la forma de hacer. Y, en ese sentido, como dices, la energía es eso, una situación complicada. Pero que tenemos las soluciones en España, que puede ser, no digo la solución completa, pero sí una pieza muy importante de la solución a la crisis energética que tenemos. Y ello, gracias al potencial de desarrollo de energías renovables en España.

- ¿Y las energías renovables, qué tienen que ver en toda esta situación?

Claramente, la crisis energética pasa por una dependencia del gas. Eso hace que el precio del gas suponga un incremento muy importante del precio de la energía, y la forma de solucionarlo es depender en menor medida del gas. ¿Cómo se puede depender en menor medida del gas? Teniendo tecnologías alternativas que no necesiten el gas como combustible y que, a su vez, no supongan una contaminación y un perjuicio al medioambiente. Esa solución son las energías renovables, tanto la energía eólica como la energía fotovoltaica. Eso nos haría no depender tanto del gas y, por lo tanto, reducir el precio de la producción de energía. Y en España tenemos claramente la capacidad para hacerlo. En España tenemos el espacio, el sitio, la superficie y tenemos el recurso. Tenemos el recurso solar y tenemos el recurso eólico. Yo te diría que, sin ningún lugar a dudas, en Europa el sitio idóneo para desarrollar y construir parques de generación de energía renovable es España. Sin ningún lugar a dudas. No hay otra alternativa.

- Y ahí ya encontramos a Castilla y León y Villarino, concretamente.

Castilla y León posee dos elementos. El primero, el espacio o el terreno. En esta Comunidad hay mucha superficie no utilizada que es susceptible de utilizarse tanto para eólico como para fotovoltaico. Y luego tenemos el recurso. Hay muchas horas de sol y hay muchas horas de viento. Entonces, la confluencia de estos dos elementos hace que sea un sitio perfecto para poder desarrollar unos proyectos que, por un lado, te solucionan el problema energético y, segundo, que ayuden a generar empleo, riqueza y a fijar población en una zona donde estamos viendo que hay serios problemas de despoblación. Con lo cual, en el caso de Villarino, un proyecto como el que tenemos nosotros en marcha, podría dar trabajo a un número importante de personas durante la fase de construcción. Estamos hablando de más de 100 trabajadores durante esa fase, muchos cualificados, y luego, puedes tener un grupo de personas, insisto, cualificadas, con cierta capacidad técnica, que tendrá trabajo una vez que el parque esté en funcionamiento, y será durante 40 años.

- ¿Qué problemas encuentran las empresas, porque desde las mismas se critica la lentitud de la Administración y las muchas trabas burocráticas para invertir?

Ese es el principal problema que tenemos. El sol está en Villarino, la tierra está en Villarino. La voluntad, en este caso del Ayuntamiento de Villarino, es fantástica para promocionar este tipo de proyecto. Pero estamos desde finales de 2018, principios de 2019, con este proyecto de desarrollo, de promoción y todavía no hemos comenzado las obras. Al final, tenemos muchas esperanzas de que antes de final de este año ya podamos empezar la construcción, pero hemos tardado casi cuatro años en desarrollarlo y todavía no está en marcha.

- ¿Eso por qué?

No porque sea complicado, porque hacer un parque fotovoltaico tiene su complejidad, pero es una cuestión administrativa. Los plazos son tremendamente largos. No hay recursos en la Administración para poder gestionar y para poder analizar todas nuestras propuestas. Hay bastantes proyectos en la cola, por eso se está retrasando todo. Hay un cuello de botella claramente en la Administración.

- ¿Qué ofrece el Grupo Azora a Castilla y León?

El Grupo Azora es una compañía con mucha experiencia en la promoción de parques fotovoltaicos y eólicos. Es una sociedad española de capital español, con un balance muy sólido que da garantías de que un proyecto salga adelante, que se construirá y que tiene ese apoyo, esa fortaleza financiera para sacarlo adelante, y solvencia técnica. Tenemos las capacidades dentro de la zona para no solamente hacer la promoción del proyecto, sino para hacer la supervisión de la construcción, la puesta en marcha y la operación a largo plazo.

- ¿Qué más proyectos tiene en Castilla y León, al margen de Villarino?

Tenemos otro proyecto en Castilla y León. Concretamente tenemos un proyecto en Soria que va un poquitín más retrasado que Villarino, como entre nueve y doce meses por detrás, siendo un poquito más pequeño. Está en la zona de Medinaceli, que tiene exactamente las mismas características que Villarino. Es una zona que no tiene un aprovechamiento del terreno alto, que hay una densidad de población muy baja y que es un proyecto que es más pequeño, la mitad aproximadamente que Villarino, pero que tiene las mismas ventajas.

Proyecto 'Armadura Solar San Roque' de Villarino

Ubicación del parque fotovoltaico en el término municipal de Villarino

-Háblenos del proyecto denominado 'Armadura Solar San Roque' de Villarino.

El proyecto fotovoltaico de Villarino es una inversión muy importante, cercana a los 125 millones de euros. Que lo haremos si Dios quiere, empezando la construcción a final de este año, que no es complicada. Tardaremos en hacerlo aproximadamente doce meses. Para el mismo, utilizaremos tecnología de primera generación. Los paneles cristalinos faciales, que son los más modernos que existen, permiten aprovechar, no solamente la energía que incide en la parte de arriba, sino la que refleja del suelo. Un parque fotovoltaico de última tecnología de 250 megavatios. Dará empleo a más de 100 personas durante la fase de construcción. Además, vamos a promocionar y fomentar que sea empleo local en la mayor medida posible y, sobre todo, será energía limpia. Estamos ocupando del orden de 300 hectáreas, y aquí hay una cuestión que me gustaría también insistir.

Hemos trabajado mucho con el Ayuntamiento de Villarino y también con la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, que vamos a fomentar y a desarrollar Planes de Autoprotección contra incendios de todos los municipios de la zona. Aquí, lo que queremos es aprovechar que estamos haciendo una intervención para, insisto, intentar evitar el desastre que vivimos todos los veranos. Lo haremos a través de la promoción y la preparación, junto con los ayuntamientos de la zona, de Planes de Autoprotección contra incendios.

- ¿Qué supondrían estos planes?

Eso supondría, en primer lugar, estar preparados y prevenir lo que está ocurriendo en esta zona, que, como sabes, estamos sufriendo tanto aquí como en Portugal, como son los incendios durante el verano. Vamos a hacer unos planes para estar preparados. Primero, evitar que ocurran y, segundo, en el caso de que ocurran, que el impacto que tengan en el medioambiente sea el mínimo posible.

- ¿Y en qué situación se encuentra este plan?

Ya hemos preparado, junto con empresas especialistas de la zona, cómo serían los planes de autoprotección de cada uno de los municipios afectados por el parque fotovoltaico. Y, en el momento que empecemos la construcción, desarrollaremos el detalle de esos planes.

- Se supone que comenzará por Villarino.



Sí. Obviamente, Villarino es donde está la mayor parte del terreno de generación. Y empezaremos por Villarino.

- Por cierto, ¿el alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín, ha tenido algo que ver en instalar este proyecto en su pueblo?

El alcalde, Julián Martín, ha sido una pieza clave para que este proyecto salga adelante. Empezando porque los terrenos son municipales y ha facilitado que se dé uso a un terreno que no estaba siendo utilizado absolutamente para nada. Ha gestionado el apoyo de los ganaderos y de otros colectivos de Villarino, con lo cual tenemos el apoyo total del Ayuntamiento y del pueblo para hacer un proyecto que será de todos. No es un proyecto de ahora, es un proyecto de la zona y de Villarino, donde creo que tendrá muchas ventajas para la población y, en general, para toda la zona. Estamos hablando de que la producción de nuestro parque, que son 250 megavatios, es equivalente al consumo de 125.000 hogares. Es decir, estamos hablando de mucha capacidad de producción de energía y, además, energía limpia, porque, digamos, lo que evita en emisiones de CO2 es el equivalente a 50.000 coches. Es decir, no solamente evitamos tener que depender del gas, sino que estamos emitiendo menos CO2 y proveyendo de energía limpia a más de 125.000 hogares. Para mí, no hay duda de que esta es la solución al problema geopolítico que tenemos y a la dependencia energética del gas. Y, creo, Castilla y León está en una posición privilegiada para poder aprovechar esta oportunidad, que es una oportunidad histórica para España y, en este caso, para Castilla y León y, concretamente ahora, para Villarino.

- ¿Alguna puntualización más?

Simplemente agradecer, como digo, el apoyo de todos los colectivos de Villarino y, en particular, del Ayuntamiento y de Julián el alcalde, porque creo que lo está impulsando y nos está ayudando a que este proyecto, que es bueno para todos, sea una realidad.

