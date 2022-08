Ciudad Rodrigo celebra el Martes Chico con casi 130 puestos de comerciantes

Ciudad Rodrigo recupera su Martes Chico tras dos años de parón obligado por la pandemia de covid-19, con un mercado en el que 128 comerciantes muestran sus productos a lo largo de la sexta edición de esta jornada de exaltación del comercio.

El evento, que comenzó en 2016, se consolida ya como una actividad encaminada a apoyar y promocionar el comercio y la industria en Miróbriga. Entre los participantes, 35 comerciantes acercan sus productos por primera vez a este mercadillo, y 21 de ellos son originarios de la ciudad.

La artesanía destacó entre la oferta de productos que recorre las calles de Ciudad Rodrigo en el día de hoy. En concreto, predominó la artesanía alimentaria a través de la cual los comerciantes acercaron a pie de calle productos como quesos, miel, conservas o dulces, entre muchas otras especialidades.

Dudas con las ventas

Pese a las altas temperaturas, los mirobrigenses y muchos visitantes recibieron con gran acogida el regreso de este mercado en el que el cuero, el macramé, las telas y los olores a jabones y cosméticos hechos a manos inundan las calles de la ciudad durante toda la jornada.

No obstante, algunos de los principales representantes de la artesanía agroalimentaria aseguran a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que "las ventas no son importantes, no solo en este evento". En un principio se pensaba que era por la pandemia, pero vistos los resultados de las ferias que se vienen celebrando durante el presente año, "las expectativas no son nada halagüeñas". A este ritmo de ventas, "trabajar el campo y la ganadería no es rentable, vamos casi a pérdidas". Así, "tememos por el futuro de los pueblos, porque la gente no compra los productos locales, y subsistir es todo un milagro".

Esta sexta edición del Martes Chico de Ciudad Rodrigo contó también con participación infantil. Un total de nueve puestos de niños y niñas mirobrigenses estuvieron distribuidos en el parque La Glorieta y la calle Lorenza Iglesias. Además, 50 artesanos y comerciantes procedentes de diferentes puntos de la provincia de Salamanca, Cáceres, Badajoz, Valladolid, Ávila y Zamora se dieron cita en la villa durante la calurosa jornada,

Para completar la jornada festiva, a lo largo del día estará instalado un parque infantil con hinchables en el parque La Glorieta, y la zona del antiguo Café Moderno acogerá una muestra de artistas locales. Como cierre, a partir de las 22.30 horas, una discomóvil pondrá el fin de fiesta al Martes Chico.

