Tudanca: "El Gobierno de la Junta nos avergüenza en todo el mundo"

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, aseguró hoy en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) que Castilla y León “está soportando un Gobierno de la derecha con la extrema derecha que ya no solo avergüenza en España, sino en todo el mundo", según informa Ical. Tudanca afirmó que "algunos hacen cualquier cosa para llegar al poder y cuando llegan al poder saben hacer muy poquitas cosas, salvo beneficiarse".

"Estamos en pie para hacerles frente porque esta tierra no se merece un gobierno así, que tenga consejeros como Suárez-Quiñones al frente de Medio Ambiente, con una sanidad que empeora, que no se hace las infraestructuras necesarias y una tierra que se queda más vacía", añadió el líder de los socialistas castellanos y leoneses.

Luis Tudanca inauguró hoy la nueva Casa del Pueblo de Peñaranda de Bracamonte junto al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. En su intervención, el secretario regional de los socialistas puso como ejemplo el trabajo de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España, destacando la imagen que ha dado España en la Cumbre de la OTAN, o “las políticas frente a la crisis”.

Tudanca comentó que "esta sede no es una oficina ni un lugar de reunión, es una Casa del Pueblo”, por lo que pidió “que las puertas estén abiertas para que todo el mundo pueda venir a encontrase con socialistas para luchar por una Peñaranda, Salamanca, Castilla y León y España mejor".

Por su parte, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, reconoció que "son tiempos muy complicados, sumados a la pandemia, los incendios, la guerra de Ucrania, con los efectos de toda Europa". En este sentido añadió que el Gobierno de España "se preocupa de proteger de estas calamidades a los ciudadanos de este país".

Cerdán acusó al PP de ser el partido del no, "del no al aumento al salario mínimo, a la ley de la muerte digna, a los ERTE, a un programa de salud mental, al bono de alquiler para los jóvenes, a la reforma laboral ya los fondos europeos". Además, calificó al presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo de ser “un lobo con piel de cordero" y de dedicarse a “crispar y mentir". "Han cambiado de piel pero no han cambiado de alma", insistió Santos Cerdán, quien comentó que "frente al Gobierno del PP su política de exclusión, hay otras formas de hacer política pensando en los ciudadanos del país, para todos y no solo para unos pocos poderosos".

Antes de descubrir una placa, la secretaria de la Agrupación socialista peñarandina, Carmen Ávila de Manueles, repasó las sedes que ha tenido el PSOE en Peñaranda desde que abrió su primer espacio en 1931. En su intervención agradeció a todos los asistentes y les alentó a seguir trabajando en beneficio de los ciudadanos.

En esta idea, también insistió el secretario provincial del PSOE, David Serrada, quien recordó el origen de las Casas del Pueblo ayudando a quienes tenían "dificultades o necesitaban ayuda, para aprender a escribir, a leer, en un lugar donde compartimos unos valores como la igualdad, la solidaridad, y así ha sido en los más de 140 años".

