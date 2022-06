Piden aclarar si el jefe de la Policía Local de Salamanca utilizó medios municipales para uso privado

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca pide explicaciones al Gobierno municipal del PP para aclarar cuanto antes el suceso protagonizado por el intendente de la Policía Local al sufrir un accidente de tráfico el pasado 13 de junio en la carretera SA-201, localizada en la zona de La Alberca, mientras presumiblemente conducía una motocicleta del propio cuerpo policial.

Transcurridos diez días del siniestro, todo apunta a un posible uso privado de un vehículo perteneciente al parque móvil del Consistorio ya que, como han podido saber los socialistas, el desplazamiento no se produjo en acto de servicio ni tampoco por instrucción del concejal delegado. Así mismo, la baja tramitada no es de carácter laboral, sino por contingencia común, lo que confirma que el viaje no tenía relación con su actividad al mando de la Policía Local.

A preguntas de los concejales del PSOE en las últimas comisiones informativas de Policía y Régimen Interior, el Gobierno municipal del PP únicamente se limita a afirmar que no existía orden ni autorización oficial que justificara la presencia del intendente fuera del término municipal de Salamanca en dicha jornada haciendo uso personal de medios públicos, por lo que ha procedido a la apertura de diligencias.

En este sentido, los socialistas consideran que aún faltan muchas explicaciones por conocer y exigen que se aclare punto por punto todo lo relacionado con este accidente y el coste que ha supuesto para las arcas municipales: desde la utilización de una motocicleta camuflada de la flota municipal para una ruta privada, hasta saber quién asume la reparación de los daños del vehículo, quién paga el desplazamiento de la grúa de la Policía Local que acudió al lugar del siniestro y quién cubre la asistencia sanitaria del implicado, cuestiones todas ellas que el Gobierno municipal evita responder.

Por último, el Grupo Municipal Socialista también pide al equipo de García Carbayo que aclare si, de confirmarse los hechos que están actualmente sobre la mesa, tiene intención de plantear un posible cese del jefe policial en la capital salmantina por este llamativo suceso que ha ocurrido cuando apenas lleva seis meses desempeñando su cargo.

