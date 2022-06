El PSOE defiende y exige a la Junta que el Hospital de Béjar funcione “de una vez por todas"

“El hospital Virgen del Castañar de Béjar cuenta con un edificio en condiciones, tiene los servicios, tiene personal, aunque habría que aumentarlo y modernizar los medios, y tiene una demanda de pacientes suficiente que necesitan una atención sanitaria digna y de calidad”.

Es el argumento con el que ha empezado la rueda de prensa ofrecida por la procuradora socialista salmantina Rosa Rubio, acompañada por el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, han presentado la iniciativa que el PSOE llevará a las Cortes de Castilla y León donde se exige a la Junta tomar las medidas que sean necesarias, y realizar las gestiones administrativas pertinentes, para que el hospital Virgen del Castañar en Béjar se convierta, “de una vez por todas y de verdad, con pleno funcionamiento”, en un hospital pluricomarcal.

“La Junta maltrata la sanidad en Castilla y León, en Salamanca mucho más, y en Béjar es aún peor”, concretamente en Béjar, ha denunciado la procuradora socialista, el PP lleva dos décadas fallando a los Bejaranos, “y ha ido desmantelando poco a poco su hospital, eliminando consultas y otros servicios, hospitalizaciones y dejándolo sin personal y sin instrumental moderno y necesario”.

En este sentido, y para reafirmar esta denuncia, Rubio ha puesto como ejemplo que el plena Pandemia, “el hospital de Béjar fue el único hospital de España que cerró sus urgencias” cuando en otras partes del país se construían hospitales o se habilitaban dependencias para ejercer como tales a toda velocidad, “y en esto sólo hay un único culpable que se llama Alfonso Fernández Mañueco”

La parlamentaria salmantina ha reconocido que la comarca de Béjar abarca poco más de de 19.000 cartillas sanitarias y por eso, convertir su hospital en un centro sanitario pluricomarcal, pasa por adherir a él las zonas básicas de La Alberca, Guijuelo, Linares de Riofrío, Miranda del Castañar sumando otras 19.000 cartillas sanitarias, además de incluir poblaciones cercanas de Ávila, comarcas de Piedrahita y Barco de Ávila, y de Cáceres, con lo que el hospital Virgen del Castañar de Béjar cubriría la atención sanitaria de más de 44.000 habitantes.

La aprobación de esta iniciativa socialista, ha añadido la procuradora del PSOE, evitaría que muchas personas tengan que recorrer más de 100 kilómetros para acudir a los hospitales en las capitales de Salamanca, Ávila y Cáceres, pacientes muchos de ellos muy mayores y con problemas de movilidad o dificultades de acceso a un transporte, cuando tienen y residen cerca de uno, el de Béjar, que está a veinte minutos de distancia, “es absurdo, no tiene sentido que para operarse de cataratas, o hacer un seguimiento de un embarazo” ha puesto como ejemplo, “los ciudadanos tengan que recorrer más de cien kilómetros, y en ocasiones varios días seguidos, cuando hay un hospital a dos minutos andando o a veinte minutos como mucho en coche” ha remachado.

"Maltrato a la sanidad en toda la provincia salmantina"

Argumentos en los que ha insistido el alcalde de Béjar, Antonio Cámara, quien también ha acusado a la Junta de tener maltratada la sanidad en toda la provincia salmantina, “en nuestro caso, tenemos un hospital, un edificio en condiciones y la Junta lo ha abandonado”.

El ejecutivo regional, ha incidió el primer edil, lleva años prometiendo inversiones en forma de nuevo instrumental y aumento de profesionales pero “son promesas que nunca cumple o inversiones y dotación de medios y de personal que nunca llega”

En base a esto, la situación no solo no ha mejorado sino que ha ido empeorando, “teníamos 30 camas de hospitalización y ahora solo tenemos 10” ha añadido, “y el personal está bajo mínimos, con un instrumental y unos medios anticuados, viejos y obsoletos”. En definitiva, “tenemos un hospital desamortizado, que no sirve para nada, y que no presta el servicio y la atención sanitaria que necesitan y merecen los ciudadanos”

La iniciativa de habilitar el hospital de Béjar como un centro pluricomarcal “es factible, de sentido común y realizable”, y solo conlleva tener voluntad política por parte de la Junta, inversión, y pequeños trámites administrativos. Una propuesta que, han concluido los socialistas, recoge una demanda y el sentir de la ciudadanía, los municipios y de todos los alcaldes afectados, “y por ello la llevamos a las Cortes, porque los socialistas estamos, somos y queremos, ser útiles a los ciudadanos”.

