"Los reincidentes en alcohol y drogas en la carretera están entre los 40 y 50 años en Salamanca"

Miguel Moreno Sánchez es desde 2012 el jefe provincial de la Dirección General de Tráfico de Salamanca. Moreno, licenciado en Derecho, estuvo de 2005 a 2012 ejerciendo ese mismo cargo en Zamora. Es un firme defensor de la educación vial para disminuir los accidentes de tráfico, que lleva a muchos municipios, y está convencido de que la siniestralidad se reduciría si se respetaran las normas de circulación.

Pregunta: ¿Qué labor realiza la delegación de Tráfico de Salamanca?

Respuesta: Las jefaturas provinciales conforman la estructura periférica de la Dirección General de Tráfico, y tienen las competencias administrativas de expedición de permisos de circulación y matriculación. También, el cambio de titularidad, los exámenes de conducir de todos los tipos tanto del Grupo 1 como el grupo 2 y, por supuesto, la tramitación de denuncias de la Agrupación de Tráfico Guardia Civil, y de la Policía Local en lo que compete a nosotros. Otra parte muy importante es la seguridad vial, en la que cada vez estamos trabajando más con los ayuntamientos. Así mismo, estos nos cuentan su dificultades, en una provincia como Salamanca con 362 municipios, siendo la segunda de España después de Burgos, con sus problemas en los cascos antiguos de estacionamiento, problemas de circulación, y nos piden asesoramiento. Incluso, añado, estamos asumiendo la competencia de sanción de la ORA en sus cascos urbanos.

P: ¿Cuál cree que es su responsabilidad más importante para garantizar la seguridad en el tráfico?

R: Básicamente, un poco ser la bandera de la seguridad vial en la provincia para garantizar la seguridad en el tráfico. Reducir al máximo los factores de riesgo que producen esos accidentes y las pérdidas de vidas. Esto es distracciones, velocidad, alcohol y drogas.

P: La conducción bajo los efectos del alcohol y drogas, o el exceso de velocidad, parecen extenderse como una plaga. ¿Se ha incrementado el número de sanciones? ¿Qué edades son las más peligrosas? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres?

R: Respecto al tema del alcohol, afortunadamente, si comparamos cifras de hace tan solo 10 años con las de ahora, están bajando. Pero es verdad que no termina de disminuir como quisiéramos. En la provincia de Salamanca estamos por debajo del 1%, posiblemente en el 0,7 % de positivos de todos los controles aleatorios y preventivos que se hace en la provincia. Mientras que en España la media es alta, por encima de ese 1%. Donde observamos un incremento es en el tema de drogas. Los estudios demuestran que es casi tres veces más probable que nos encontremos en carretera con un conductor que haya consumido drogas de comercio ilegal que de alcohol. La prevalencia de la droga es bastante superior al alcohol, y ahí sí que se está dando un incremento indudable. Los positivos por alcohol se están manteniendo, e incluso reduciéndose. Existe esa imagen de los jóvenes fin de semana, pero las personas reincidentes en tema de alcohol y drogas son las comprendidas en edades medianas, entre 40 y 50 años. En cuanto entre hombres y mujeres, hay una mayoría abismal de hombres.

P: En el año 2021 se produjeron 5 muertes por accidentes de tráfico en Salamanca, lo que supuso una reducción del 75% respecto a 2020 que fueron 18. ¿Cuál es el balance de muertes en Salamanca en lo que va de 2022? ¿Sigue esa tendencia a la baja o tras el fin de las restricciones se ha detectado un incremento en el número de accidentes?

R: Interesa tu pregunta porque es un tema que estamos afirmando constantemente. Fíjate que la propia visión que está cogiendo la referencia del año 2019, antes de la pandemia, para constatar la evolución con 2022. Es verdad que en 2020, durante los grandes confinamientos, tuvimos 18 muertos en carretera, más dos urbanos, que suman 20, pareciendo increíble en el estado de alarma. Curiosamente estábamos en un contexto de menor movilidad en España y menos accidentes, porque había exposición al riesgo de sanción por el confinamiento. Pero llama poderosamente la atención que Salamanca tuviera 20 muertos. En cambio, en 2021, con menos confinamiento y restricciones, tenemos el año de la historia de Salamanca con menos muertos en carretera, cinco fallecido, y no parece una explicación lógica.

Este año 2022, ya llevamos seis muertos. Todos los fallecidos que hubo en carretera el año pasado ya los hemos tenido en mayo, con lo cual, el balance necesariamente va a ser como mínimo igual, pero me temo que puede ser más negativo. Por eso, cuando hablamos de provincias tan pequeñas, en términos numéricos, tenemos que ver las tendencias, y si miramos atrás tenemos cuarenta fallecidos. Este año, al final, sacamos las medias entre 20 y 6, que podríamos quedarnos en 10-12 muertos en las carreteras de Salamanca.

P: Las carreteras convencionales suelen ser las vías con más accidentes mortales, siendo muchas veces su causa la salida de la vía. ¿Se ha reducido la siniestralidad en estas vías en Salamanca con la limitación a 90 kilómetros por hora? ¿Hay datos optimistas?

R: Todavía no tenemos un resultado para Salamanca. Los datos nacionales demuestran que hay una pequeña reducción en carreteras convencionales, y un incremento importante en vías de alta capacidad como autovías y autopistas. Estoy convencido que la limitación de velocidad va a darnos rédito a largo plazo, sin duda. Para hacernos una idea, tenemos cuatro carteles principales de convencionales, la velocidad media en 2019 era 100 km/h, eso quiere decir que muchos vehículos iban por encima de cien. Reducir la velocidad a 90 km/h quiere decir que hay muchos vehículos que han reducido en términos medios la velocidad.

P: ¿Cree que hay un menor respeto de las normas o de las señales de tráfico?

R: Creo que hay un mayor respeto, y cada vez más. El respeto a la norma es una de las explicaciones del descenso generalizado de la siniestralidad en España.

P: ¿Cuáles serían los puntos negros en la provincia de Salamanca, tanto para coches como para motos?

R: Cuando hablamos de puntos negros quizás tomemos ese sentido luctuoso donde está falleciendo la gente, que no se sabe de qué muere o porque la carretera está mala. Básicamente, en Salamanca tenemos tramos de concentración de accidentes que están previamente definidos por la norma técnica de carreteras. Es el caso de la rotonda de Leclerc, en el entorno de Carbajosa, convirtiéndose en un punto muy singular. Allí se concentra una zona comercial muy importante, conecta la autovía A-50 con la A-66, es un entorno de urbanizaciones y soporta una intensidad de 20.000 vehículos al día. En fin, una glorieta enorme donde se han tomado medidas, como estrechar el carril izquierdo, o el control del tráfico con el radar móvil para recordar la necesidad de circular respetando la velocidad. El problema de ese anillo radica en que es demasiado grande y hay un exceso de velocidad, lo que provoca los accidentes, que suelen ser leves afortunadamente.

Tenemos también otro tramo de concentración de accidentes en la glorieta de Buenos Aires, porque une dos autovías importantes como a la A-62 y la A-66. Pero los problemas que produce esa rotonda tienen que ver más con la fluidez que con los accidentes. Solo ha existido un fallecido, hace tres o cuatro años, por distracción ante una cola de retención, ya que el conductor se distrajo y chocó contra un vehículo que lo antecedía. Me consta que el Estado tiene un proyecto de configuración del enlace.

P: Otra de las grandes preocupaciones es el atropello a peatones y a ciclistas. ¿Qué datos tenemos en Salamanca? ¿Servirá la medida de reducir a 30 kilómetros por hora la velocidad en las ciudades?

R: La Dirección General de Tráfico hacía un primer resultado, cuando se cumplía el año de la implantación de limitación de velocidad a 30 km/h con carácter general en las vías de un solo sentido en el ámbito urbano. La cifra parece demostrar que, efectivamente, hay una reducción del 14 % de la siniestralidad con respecto a 2019, que se toma como referencia, lo que significa 38 fallecidos menos, de acuerdo con el balance provisional de 2021.

P: ¿Cuáles suelen ser las infracciones más frecuentes entre los salmantinos?

R: El exceso de velocidad, porque es la más fácil de detectar y comprobar, ya que tenemos una máquina que objetivamente la puede demostrar con fotografías. Aunque más difícil de comprobar, desgraciadamente, es la distracción al volante, que es, incluso, más frecuente que el exceso de velocidad. Es el caso del uso del móvil, comer o coger las cosas del salpicadero.

P: ¿Sería el uso del móvil la causa más importante de accidentes?

R: El uso del móvil, mientras se conduce, es la causa más importante de accidentes, sin duda. Desgraciadamente tenemos aquí el ejemplo de 2020, con la muerte por atropello a tres mujeres en Pedrosillo el Ralo, donde ha quedado demostrado en la sentencia que el conductor hablaba por el móvil. Para mí, es por antonomasia el accidente mortal más trágico y representativo de lo que puede ser una distracción. Fíjate que cuando hablamos por el móvil y conducimos tenemos todos los tipos de distracción posibles, no solo tenemos la manual de que el volante lo podemos dejar en una mano, la visual que ya no vemos el campo completo, y meteremos la cognitiva porque ya no estamos concentrados en la conducción. Estamos pensando en el problema que nos está contando nuestro familiar, o un asunto de trabajo que nos trasladan desde la oficina. Mientras hablamos circulamos a 120 km por hora teniendo todas las papeletas para que si se producen incidentes en la calzada, como un animal que se cruza, o hay un peatón que deambula por la calzada, podemos tener este resultado tan trágico como fue en Pedrosillo el Ralo, encima en una recta y las fallecidas caminando por el arcén. Creo que la gente lo está entendiendo, que conduciendo no se debe utilizar jamás el móvil.

P: Finalmente, ¿solo somos capaces de cumplir las normas si hay sanción?

R: Yo creo que la gente está de acuerdo, es verdad que no nos gusta pagar una multa, que nos sienta mal, pero la gente está convencida. Lo importante es que se están dando constantemente campañas divulgativas de sensibilización y concienciación a la población conductora. Creo que hoy hay conductas que antes nos reíamos de ellas, pero que nos las tomamos en serio. Tengo hijos jóvenes y me afirman que ellos cogen el taxi cuando saben que van a beber y vuelven a casa, es curioso. Estoy convencido que si se cumplen las normas no solo ha sido por las multas, sino por los mensajes que se han desplegado.

