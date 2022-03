El Gobierno reconoce ante UPL que sigue sin avances el enlace de Buenos Aires

Ante la falta de avances para subsanar el problemático enlace entre la A-66 y la A-62 a la altura del barrio salmantino de Buenos Aires, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) se ha instado al Gobierno en el Senado, a través de preguntas registradas por el senador Carles Mulet, a plantear nuevas alternativas para dicho enlace.

Ante dichas preguntas, mediante sendas respuestas emitidas por parte del Gobierno, este reconoce que no ha habido avances desde que en la primavera de 2019 se emitiese resolución sobre el informe de impacto ambiental, por el cual el proyecto inicialmente propuesto en función de dos alternativas se desechaba por afectar a la estación rupestre del Paraje de la Salud, reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC).

En este aspecto, el ejecutivo reconoce que el 29 de abril de 2019 la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental apuntaba en su resolución “la necesidad de un estudio en mayor profundidad y la propuesta de nuevas alternativas al proyecto que impliquen una menor afectación medioambiental”.

Sin embargo, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) lamentan que “casi tres años después, seguimos esperando avances en este asunto, continuamos a la espera de que el Gobierno como autoridad competente en la materia dé pasos y plantee nuevas alternativas para el enlace entre la A-66 y la A-62”.

A este respecto el Gobierno central ha respondido ante las preguntas planteadas por Unión del Pueblo Leonés en el Senado que “se sigue trabajando para determinar una solución óptima”, indicando que “el Gobierno, a través de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, está considerando el planteamiento de una actuación acorde con los condicionantes puestos de manifiesto”

No obstante, desde UPL señalan que “entendemos que plantear nuevas alternativas para el enlace de Buenos Aires no sea algo técnicamente fácil, pero creemos que tras casi tres años desde que se desechasen las inicialmente propuestas, si seguimos sin nuevas alternativas encima de la mesa por parte del Gobierno no es algo que responda tanto a la dificultad de plantearlas, sino sobre todo a una falta de interés en este asunto por parte del Gobierno, que vistos los tiempos no parece que esté trabajando en ello”.

Por todo ello, los leonesistas apuntan que “vamos a seguir insistiendo al Gobierno central para que asuma sus responsabilidades y se tome en serio esta cuestión, de modo que deje de demorar sine die el planteamiento de nuevas alternativas y, por ende, una solución posible al enlace de Buenos Aires”.

Sigue los temas que te interesan